De la samba de Bebeto al mambo de Arsenio

Pablo Alfaro acaba de ceder un balón hacia su portero, Ceballos, ante la presión de Bebeto, en el partido entre Deportivo y Racing de Santander de la jornada 14 de la Primera División 1993-94 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Riazor ha sido escenario de varios encuentros históricos entre Deportivo y Racing de Santander. Uno de los más sonados tuvo lugar en la temporada 1993-94, ya que estuvo marcado por la defensiva a ultranza planteada por el técnico visitante, que años después haría historia con el Deportivo, y que Bebeto hizo saltar por los aires en el tiempo añadido.

4 de diciembre de 1993. Deportivo y Racing de Santander se ven las caras en la jornada 14 de Primera División. El Dépor ya es Súper. Comparte el liderato con el Barça de Cruyff, con 18 puntos. Y juega un sábado a las 20.30 horas porque el martes recibe al Eintracht Frankfurt en el choque de vuelta de octavos de final de la Copa de la UEFA. El Racing, recién ascendido tras seis años de ausencia de la división de honor e incluída una breve estancia en el infierno de bronce, sorprende a propios y extraños. Es octavo con 15 puntos. Ambos son los equipos menos goleados. Los blanquiazules han encajado 5 goles en 13 partidos. Los blanquiverdes, solo 9. Ambos llevan el sello de sus técnicos. Arsenio Iglesias es el del Deportivo. El del Racing, Javier Irureta.

El Dépor forma con Liaño; Rekarte, Voro, Djukic, Ribera, Nando; Alfredo, Mauro Silva, Fran; Claudio y Bebeto. Por el Racing saltan de inicio al terreno de juego Ceballos; Edu, Merino, Zygmantovich, Pablo Alfaro, Gelucho; Roncal, Quique Setién, Geli; Mutiu y Radchenko. Sorprende la disposición de los cántabros. Línea de cinco atrás, con otros dos defensas en mediocampo. Son Geli, un lateral con alma de extremo que suele jugar como carrilero, y Roncal, un central que sale con la misión de secar a Fran. El colegiado es el vallisoletano Rubio Valdivieso, que unos meses antes expulsa a Bebeto y a Djukic en Tenerife antes del minuto 25.

Y vuelve a ser protagonista el árbitro castellano. El Deportivo, clarísimo dominador aunque en el fútbol aún no se miden los datos de posesión, reclama hasta tres penaltis. El comienzo, sin embargo, genera dudas. Merino cabecea rozando el palo un centro de Gelucho y Radchenko –otro futuro deportivista– desperdicia un mano a mano con el blanquiazul, cántabro y exracinguista Liaño.

Tanto se aculan los pupilos de Jabo que el primer deportivista que se acerca al gol es Mauro Silva. El brasileño, autor de un solo tanto en 490 partidos como profesional, casi bate a Ceballos con un disparo desde la frontal del área. El festival del colegiado comienza en el minuto 38. Fran reclama, en vano, penalti por un empujón.

Arsenio rompe su tradicional 5-3-2 en el descanso. Deja en la ducha a Voro para introducir a Pedro Riesco. Deja tres atrás –Rekarte, Djukic y Ribera– con Mauro por delante, Alfredo y Nando en los carriles, Fran como enganche y los tres puntas. Rekarte, de falta, pone a prueba al portero visitante, que desvía a córner. En el ecuador del segundo tiempo, el colegiado pasa por alto un derribo a Bebeto y un agarrón de Pablo Alfaro sobre Claudio. Pese a las penas máximas no señaladas y a la permisividad, el colegiado acaba señalando la friolera de 31 faltas al conjunto santanderino, por las 13 con las que castiga al Deportivo. La diferencia también se plasma en la estadística ofensiva. El Deportivo dispara 15 veces, aunque solo cuatro entre los tres palos, gol incluido. Cuatro son los tiros totales del Racing, que bota un saque de esquina por seis de los coruñeses.

El último de esos 15 disparos se produce en el minuto 90+3. Fran es derribado a unos 22 metros de la portería de Marathón, hacia donde tradicionalmente les gusta atacar en las segundas partes a los blanquiazules, ligeramente escorado hacia la izquierda. Bebeto, cuestionado por cierto sector de la afición porque solamente ha visto puerta en tres ocasiones desde el inicio de la Liga, toma la responsabilidad. Ceballos coloca una barrera de seis futbolistas. El bahiano golpea con su clásico gesto. Tres pasitos previos y los dos últimos muy marcados. El balón supera el muro cántabro y entra muy cerca de la escuadra, con Ceballos haciendo la estatua. Griezmann, hace unos días, calcó el gol del genio brasileño, aunque desde el perfil contrario y en la otra portería, la de Pabellón. Aunque todavía hay tiempo para que Pablo Alfaro descargue su frustración y vea la segunda amarilla, los dos puntos se quedan en A Coruña.

Tras el partido, Irureta asegura que su Racing no sale a encerrarse, sino que es “mérito del Deportivo, que supo arrinconarnos”. Arsenio, ya relajado, se lo toma a broma. “Cada uno se defiende como puede, pero es que el rival lo hizo con una defensa tan poblada, de cinco, de seis, de siete, ¡mambo!”. Genios y figuras. De la samba de Bebeto al mambo de Arsenio.