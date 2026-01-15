En Almería, una sola alegría

Verdú celebra su solitario y decisivo gol en Almería el 30 de noviembre de 2008 ante Lafita, Bruno Saltor, Diego Alves y Carlos García, de izquierda a derecha ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo visita este domingo una plaza que nunca se le ha dado bien. Almería ha recibido al conjunto blanquiazul en 14 ocasiones, en las que el cuadro local se impuso en 8 encuentros, por 5 empates y un solo éxito deportivista.

30 de noviembre de 2008. El último ‘Euro Dépor’ rinde visita al UD Almería, en la segunda campaña de la historia rojiblanca en Primera División. Es la sexta visita blanquiazul a la capital de provincia peninsular más alejada de A Coruña. Con anterioridad se enfrenta a otros dos clubes distintos. Primero al Atlético Almería –en dos eliminatorias de Copa, ambas en 1959– y después al AD Almería, en Segunda División, en 1978 y 1982.

El único precedente entre ambos clubes en suelo almeriense, en la temporada del debut de la UD en la máxima categoría (2007-08), se salda con triunfo rojiblanco por la mínima. Un tanto de Rubén Pulido (m.87) da la victoria al Almería. El estreno en la división del cuadro indálico es magnífico. Los pupilos de Unai Emery finalizan en la octava plaza con 52 puntos, los mismos que, precisamente, el Deportivo, noveno tras una grandiosa segunda vuelta en la primera campaña bajo la dirección de Miguel Ángel Lotina. Curiosamente, el cuadro herculino se cuela en la Copa de la UEFA a través de una Copa Intertoto que puede jugar porque ni el Mallorca, séptimo, ni el propio Almería se inscriben en ella.

Emery pone rumbo al Valencia en el verano de 2008 y la directiva indálica confía el vestuario a Gonzalo Arconada. También se marchan dos pilares como Pulido y Felipe Melo. En cambio, llegan jugadores de la talla de Pellerano (Vélez Sársfield), Piatti (Estudiantes) o el sadense Julio Álvarez (Numancia). En las filas blanquiazules es el mercado estival en el que aterrizan Aranzubia (Athletic), Zé Castro y Mista (Atlético) y Colotto (Atlas) y el del adiós, rumbo a Newcastle, de Fabricio Coloccini y Xisco.

El Deportivo llega a la cita con los mismos puntos (18) que el primer equipo en zona europea, el Atlético de Madrid. Los blanquiazules ocupan el sexto puesto después de 12 jornadas. El Almería es duodécimo con 3 puntos menos.

El técnico de Meñaka, que no puede contar con un renqueante Sergio, diseña un once formado por Aranzubia; Manuel Pablo, Zé Castro, Lopo, Filipe Luís; Antonio Tomás, Juan Rodríguez; Lafita, Verdú, Guardado; y Mista. El conjunto andaluz forma con Diego Alves; Bruno Saltor, Pellerano, Carlos García, Mané; Julio Álvarez, Juanito, José Ortiz; Piatti, Negredo y Crusat. En el banquillo espera su oportunidad el ahora director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano. El encargado de dirigir la contienda es el vizcaíno y radiofónico Eduardo Iturralde González.

El Deportivo de Lotina sabe manejar el partido y evitar que el balón llegue a uno de los mejores artilleros del curso anterior. Álvaro Negredo, autor de 13 goles, y a sus dos veloces extremos, Piatti y Crusat. Los blanquiazules juegan con la creciente ansiedad del plantel rojiblanco, que con el paso de los minutos tiene que soportar los abucheos de su propia afición, malacostumbrada a la estelar puesta de largo en la élite. “La afición es el jugador número 12 y no ha estado de nuestra parte. Así es más difícil”, lamenta Arconada en sala de prensa. “Si la exigencia del Almería es estar en Europa, se van al pozo. Si le pedimos estar en Europa, qué le vamos a pedir al Valencia, al Betis o al Atlético”, apostilla Lotina.

Sin goles al descanso. Y de regreso, el Dépor, a lo suyo. Negredo, fuera de sus casillas, deja el codo en la cara a Lopo en la lucha por un balón aéreo. Iturralde lo manda a la ducha en el minuto 51. Lotina sigue sin tener prisa. Retira a Mista para dar oxígeno arriba con Riki (m.62). El delantero madrileño proporciona dividendos casi de inmediato. Carlos García lo derriba dentro del área en el minuto 68. El colegiado decreta penalti. Verdú toma la responsabilidad, pero su derechazo lo repele el travesaño.

No cunde la desesperación en el bando coruñés. La ocasión tiene que llegar. Y llega. En el minuto 74, Guardado, a banda cambiada, gana la línea de fondo ante Mané. Su servicio hacia la frontal del área chica encuentra a Verdú. El ‘10’ deportivista remata con su bota derecha al primer toque, Carlos García rechaza la pelota, pero el cuero vuelve a pies del mediapunta, que, con el central en el suelo y el guardameta vencido, con su habitual delicadeza envía un pase a la red.

Tres semanas después, el Almería destituye a Arconada y ficha a Hugo Sánchez, que lleva al equipo a una tranquila undécima plaza. El Deportivo, en el curso de su única alegría en Almería, finaliza séptimo.