Top 10 | Sorpresas del Dépor en la Copa del Rey

El Deportivo se enfrenta mañana al Atlético de Madrid con la intención de dar la campanada en la Copa del Rey. No existen demasiados precedentes de éxitos blanquiazules ante equipos de mayor categoría o frente a alguno de los grandes clubes del fútbol español, aunque haberlos haylos.

Los blanquiazules nunca han eliminado a Barça y Atlético y solamente han podido una vez con el Athletic. El Real Madrid sí ha sucumbido varias veces. Y como equipo de Segunda en pocas ocasiones eliminó a un Primera.

10. La casi remontada al Barça de Suárez y Kubala (1954)

El Deportivo, séptimo en la Liga, queda emparejado con el subcampeón en los octavos de final. Liderado por el coruñés Luis Suárez y Kubala, el Barça arrolla en Les Corts (4-0). En diez contra el diez, tras las expulsiones del local Biosca y de Arsenio, el Barcelona bate tres veces a Otero. En Riazor, Zubieta adelanta al Deportivo antes del descanso y Royo bate a Ramallets en dos ocasiones más antes de la hora de juego (3-0). Los blanquiazules se quedan a las puertas de forzar el partido de desempate, cuando todavía no existen las tandas de penaltis.

9. Victoria bajo el diluvio ante el Real Madrid (1984)

En medio de la longa noite de pedra y solo unos meses después de la decepción contra el Rayo, el Deportivo se da el gustazo de batir al Real Madrid. Es en el choque de ida de los cuartos de final del curso 1983-84. Moreno –canterano madridista– y Bonet –en propia meta– le dan la vuelta al tanto inicial de Ángel bajo un intenso diluvio y con el terreno de juego de Riazor convertido en un barrizal (2-1). Los blancos remontan con suficiencia en el Santiago Bernabéu (3-0).

8. Un recién ascendido peleón (1991)

El recién ascendido Dépor accede a los octavos de final 1991-92 tras eliminar a un Zaragoza top, asiduo de las competiciones europeas y ya bajo la batuta de Víctor Fernández. Un obús de Djukic y un golazo de José Ramón valen el triunfo en La Romareda (0-2). Gay y Pardeza igualan la eliminatoria en Riazor, pero Claudio devuelve la ventaja a los coruñeses y, con los maños, volcados y con diez por la roja a Darío Franco, Mujika y otra vez José Ramón dan también el triunfo parcial al Dépor (3-2).

7. Beci dinamita al subcampeón de Liga (1969)

La Copa se juega todavía a la conclusión del campeonato liguero, que el Deportivo cierra en la décima posición y Las Palmas, con los legendarios Tonono y Germán Dévora, como subcampeón. Los octavos de final emparejan a gallegos y canarios. Riazor acoge el choque de ida. Beci marca por partida doble, pero al filo del tiempo reglamentario recorta distancias José Juan (2-1). En el Insular, José Luis Álvarez adelanta pronto al Deportivo pero León iguala rápidamente. Beci, en la segunda parte, sentencia (1-2).

6. La remontada al Valencia de Emery (2010)

El Dépor de Lotina tiene que verse las caras en los octavos de final del torneo 2009-10 con el odiado Valencia. Guardado y Pablo Álvarez ponen el 0-2 en Mestalla. David Silva da esperanzas a los pupilos de Unai Emery (1-2), que voltean la eliminatoria antes de cumplirse la media hora en Riazor, con doblete de Zigic. En la segunda mitad, Filipe Luís y Juan Rodríguez dan el pase a cuartos de final a los herculinos (2-2).

5. El gol de Noé (2026)

Todavía arden los rescoldos del playoff de 2019 cuando el bombo copero cruza a Deportivo y Mallorca, seis años y medio después del drama de la noche de San Juan. Los blanquiazules dan la cara ante un Mallorca que desde aquel infausto duelo realiza un camino inverso al del Dépor. Riazor disfruta de una noche mágica, coronada por el gol del debutante canterano Noé Carrillo después de remachar un rechace del palo a un remate del también fabrilista Nsongo Bil.

4. Marcar en el Bernabéu vale doble (1971)

Tras eliminar al Salamanca, el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa 1970-71 empareja a los blanquiazules con el Real Madrid, cuarto en una de las Ligas más igualadas de siempre. Pirri abre el marcador en el Bernabéu y Sertucha rescata un meritorio empate (1-1). El ejercicio de resistencia de las huestes de Arsenio en el duelo de vuelta en Riazor evita que el marcador se mueva. La norma de los goles en campo contrario manda, así que los blanquiazules consuman una de sus mayores sorpresas.

3. Los penaltis en Atocha (1989)

El subcampeón de Primera en vigor es el rival del Dépor en los octavos de final de la Copa 1988-89. La Real Sociedad de John Toshack, con Arconada, Zamora, Bakero, Górriz y Goikoetxea, es incapaz de marcar en Riazor (0-0). Un vasco, Chuchi Hidalgo, pone por delante al Deportivo en Atocha –donde debuta Martín Lasarte– bien avanzada la segunda parte, pero Zamora iguala solo cuatro minutos después (1-1). El ganador se dirime en una tanda de penaltis en la que resulta decisivo Jorge, que detiene dos lanzamientos donostiarras, además de otro que Mujika lanza fuera (1-3).

2. Rodrigo, héroe en Chamartín (1932)

El Madrid, campeón invicto de Primera –10 victorias y 8 empates– aparece en el camino del Deportivo –sexto clasificado de Segunda– en los octavos de final de la Copa de 1932. El Parque de Riazor es el escenario de un histórico triunfo blanquiazul (2-0) en el primer envite oficial entre ambos, con goles de Chacho y Pepe Torres. En la vuelta, Rodrigo García Vizoso, el portero coruñés, aparece como el héroe ante el bombardeo al que es sometido el equipo coruñés en Chamartín. Quincoces y el exblanquiazul Hilario, de penalti, marcan para los locales, aunque entre medias anota Chacho el tanto a la postre decisivo.

1. Centenariazo (2002)

Quizá no hay tanta diferencia entre los contendientes como en otras ocasiones, pero a ojos del mundo es una de las mayores sorpresas jamás vistas en el fútbol. El Deportivo se planta en la fiesta del Centenario del Real Madrid, una final de Copa preparada para los blancos. Sin embargo, el Dépor se lleva el trofeo gracias a un sobrio partido y a los goles de Sergio y Tristán, que superan al de Raúl (1-2).