¿La promoción o la Copa?

Abel Resino despeja un balón en presencia de (de izda. a dcha.) López, Antonio, Donato, Tomás (2) y Albístegui en la vuelta de semifinales de la Copa 1991-92 entre Dépor y Atlético (1-1) en Riazor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Deportivo y Atlético de Madrid lucharon por una plaza en la final de la Copa del Rey de 1992 en desigualdad de condiciones. Los colchoneros jugaron con la ventaja de haber disputado aquellas semifinales una vez concluido su trayecto en el campeonato de Liga. Sin embargo, el conjunto blanquiazul peleó con un importante condicionante: entre medias se jugaba, en la promoción contra el Betis, una plaza en Primera División que le había costado conseguir casi dos décadas.

Junio de 1992. Acaba la Liga del regreso a Primera del Deportivo tras 18 años de ausencia. Los blanquiazules concluyen el torneo en la decimoséptima posición, con 31 puntos, pese a derrotar al Osasuna (0-1) en El Sadar, en la última jornada. Un gol del ruso Andrej Moj en Atocha (1-1) lleva al Espanyol a alcanzar los 32 puntos y, con ello, la salvación. Cuarto por la cola, el Deportivo se ve abocado a jugarse en 180 minutos (o quizá 210 e incluso una tanda de penaltis) su tan perseguido asiento en la élite. El Atlético finiquita el torneo de la regularidad en el tercer puesto con 53 puntos, por detrás de Barcelona (55) y Real Madrid (54).

El calendario copero diseñado por la RFEF da un salto notable. Los cuartos de final se liquidan a finales de febrero y las semifinales se disputan tres meses y medio después. La ida, entre ambos partidos de promoción de ascenso/permanencia. La vuelta, tres días después de festejar la salvación o de llorar el descenso.

El Deportivo recibe al Betis, cuarto clasificado de Segunda, a golpe de miércoles, un 10 de junio. Riazor está lejos de llenarse. El Dépor saca un 2-1 después de que Kiriakov marre un penalti para el 3-1.

El Vicente Calderón acoge el primer partido de la semifinal copera el domingo 14 de junio. Arsenio no quiere jugar con fuego y prioriza la permanencia. Ya habrá tiempo para pensar en títulos más adelante. El técnico deja en A Coruña a varios pilares, como López Rekarte, Fran y Claudio, y en el banquillo a los también titulares Liaño, Sabin Bilbao y José Ramón. Gustavo es titular en la defensa después de cuatro meses sin saltar al césped. “No me gusta que vengan los suplentes, corren más”, afirma Luis Aragonés, entrenador rojiblanco. Esos suplentes dan la cara, pero se traen un resultado complicado de remontar: 2-0. Manolo (m.48) y el alemán Schuster (m.69), de falta directa, alejan al Deportivo de la gran final. Da un poco igual, porque lo que importa es no perder el miércoles 17 de junio en el Benito Villamarín. El Dépor lo logra. Conserva el empate sin goles para asegurarse su continuidad en la división de honor. En los vestuarios del estadio heliopolitano, Augusto César Lendoiro felicita a los jugadores y les pide algo más. “Enhorabuena a todos, ahora vamos a por la Copa de España”. La reacción de los mismos desprende un intenso aroma a objetivo cumplido. Pero claro, es fútbol y todo puede suceder.

Riazor acoge el duelo de vuelta de la semifinal de Copa del Rey el sábado 20 de junio. Es el cuarto partido a vida o muerte de los blanquiazules en once días. “Estamos con la moral alta, aunque un poco relajados por estar en Primera, pero si planteamos un partido serio podemos hacer algo bonito. Por lo menos ganar al Atlético”, afirma Djukic horas antes del encuentro. Cualquier victoria por dos goles trae una prórroga, ya que no existe la regla del valor doble de los goles en campo contrario.

El Deportivo forma con Liaño; Antonio, Djukic, Lasarte, Sabin Bilbao; Mujika, Albístegui, Kiriakov, Fran; Villa y Uralde. El Atlético juega con Abel; Tomás, López, Donato, Patxi Ferreira, Toni; Alfredo, Vizcaíno, Schuster; Moya y Manolo. Dirige la contienda un colegiado de rabiosa actualidad: el catalán José María Enríquez Negreira.

Riazor es una fiesta, aunque tampoco se llena en esta ocasión. La afición reconoce al equipo el éxito de la permanencia y le empuja a pelear por la remontada. Los blanquiazules dan la cara. Sin goles al descanso, el Atlético se adelanta a la hora de juego. Centra Moya y el futuro deportivista Alfredo Santaelena, el hombre que solo tres años más tarde da al Deportivo su primera Copa del Rey, deja la pelota en bandeja a Manolo para que fusile a Liaño. El Deportivo no baja los brazos pese a que sabe que necesita tres tantos en media hora para forzar el tiempo extra. Un derribo del guardameta Abel Resino sobre Mujika lo castiga el árbitro con penalti. El encargado de transformarlo es Miroslav Djukic, en el minuto 81. Solo cuatro después, Enríquez Negreira manda a la ducha a Mujika, por agredir a Vizcaíno. Aún con un hombre menos, el Dépor busca con ahínco el tanto con el que regalar una victoria a una afición volcada.

No pudo ser, pero el deportivismo agradece a los suyos el esfuerzo y su exitosa respuesta en el tramo final del curso. El Atlético de Madrid, mientras, una semana después renueva el título –doce meses antes vence en la final al Mallorca con el primer gol decisivo de Alfredo– en casa del eterno rival.