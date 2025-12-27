Mi cuenta

Historia

Fallece Rafa Viteri, autor del gol que liquidó al Deportivo junto a Pes Pérez

El delantero bilbaíno marcó el gol del Burgos en Riazor en el partido que cortó el vuelo del Dépor hacia la Primera División en 1976

Lois Novo
Lois Novo
27/12/2025 21:56
Rafa Viteri, con la camiseta del Athletic Club
Rafa Viteri (d), con la camiseta del Athletic Club
ATHLETIC CLUB
El exjugador del Athletic Club Rafa Viteri falleció este sábado en Logroño a los 73 años de edad, según informó el club bilbaíno.

Viteri fue un delantero formado en Lezama que, tras proclamarse campeón de Copa contra el Castellón en 1973, hizo una gran carrera en Burgos. El bilbaíno ganó también la Copa juvenil en 1970 y marcó más de una treintena de goles con el filial antes de subir al primer equipo.

Viteri sólo militó una campaña en el primer equipo, pero, subraya el Athletic, “dejó su impronta anotando en su debut en Valencia y un doblete en su estreno en San Mamés ante el Real Oviedo”. El delantero bilbaíno fue traspasado al Burgos y allí hizo “una carrera de leyenda, anotando 33 goles en las siete temporadas en las que jugó en El Plantío”.

Top 10 | Los mayores robos arbitrales al Deportivo

Más información

Con el conjunto castellano, Viteri tuvo protagonismo en un partido recordado por los aficionados del Deportivo. Los blanquiazules recibían al Burgos en partido televisado con el liderato en juego tras 27 jornadas del curso 1975-76, pero el nefasto arbitraje de Pes Pérez y el tanto de Viteri (m.48) dieron el triunfo al Burgos (0-1). El Dépor entró en barrena y no pudo lograr el ascenso, que sí consiguió el conjunto burgalés. l

