Opinión | Por otros 30 años más... por lo menos

Hunos pocos días estaba yo echándole un ojo a los canales que tengo en mi televisor, cuando de repente me encontré en uno de ellos con que estaban echando la final de Copa de la 1995-96 entre el Atlético y el Barça. Me quedé viéndola y pensé que no había pasado tanto tiempo. Recordaba perfectamente aquella final que los colchoneros siempre recuerdan como la de “año del doblete”. Vi a Molina y luego recordé cuando lo tuvimos aquí, vi a Santi Denia, a Hagi y a Prosinecki en el Barça tras haber militado en el Real Madrid, a Kiko, a Caminero… hasta que en un momento dado, el comentarista, José Ángel de la Casa dice: “el balón llega a Simeone que inicia la jugada del Atlético” y es cuando me di cuenta de que, efectivamente, han pasado ya casi 30 años de aquella final. Y eso es muchísimo tiempo. Simeone jugó un año más y se fue después cinco años a Italia. Volvió al Calderón, se fue a Argentina otros años más, se retiró y entrenó allí cinco años. Y ahora lleva entrenando a los colchoneros más de una década. Efectivamente, han pasado muchos años desde aquella final.

Este diario nació unos pocos meses antes. Para muchos de nosotros fue un alivio y una satisfacción tener por fin en nuestras manos cada día una información tan completa de nuestro RC Deportivo. Hasta entonces, en los diarios deportivos nacionales, sólo nos habían hecho un poquito de caso cuando empezó el fenómeno del Súper Dépor, pero luego ya volvimos pronto a la información genérica de los equipos de Primera. En el Madrid miraban al Barça y en Barcelona miraban al Madrid. El Atleti tuvo algún año bueno y muchos malos y, aun así, ocupaba más páginas que ese Dépor que peleaba por la Liga y ya había ganado una Copa.

El DXT fue el diario que leíamos de cabo a rabo en las guardias que nos tocó hacer a los que hicimos la mili. Leías el del día y cuando salías de la guardia le comprabas el del día siguiente al que entraba a sustituirte. El DXT es ese diario del que guardaba las portadas en la temporada 98-99 cuando nos tocó simultáneamente en Liga y Copa contra nuestro eterno rival y el Turu Flores les comía la moral en forma de goles una y otra vez. El DXT era el diario que nos daba puntual información de los fichajes que llegaban a nuestro club. En Primera, en Segunda y hasta en Segunda B. Daba igual que el fichaje se llamara Djalminha o Juan Carlos Menudo. El DXT es ese diario que regaló un pin con el trofeo de la Liga y que aún conservo sin sacar de su cartón. El DXT es ese diario que nos regaló el DVD del Centenariazo o del 4-0 al Milán y que también conservo. El DXT es ese diario con el que hemos vivido de todo: Liga, Copa, Supercopa, semifinal de Champions, semifinal de Recopa, Copa de la UEFA, Intertoto, descenso a Segunda , descenso a Segunda B, ascenso a Segunda, ascenso a Primera. Ganar a Madrid, Barça, Juve, Manchester, Bayern y perder contra el San Fernando, el Coruxo, el Langreo o las humillaciones ante el filial del eterno rival. De todo hemos tenido en 30 años. Incluida una pandemia que provocó el cese de la edición impresa por unos meses hasta que terminó el maldito confinamiento.

Yo no sé qué nos depararán los próximos 30 años. Si será esta montaña rusa que hemos vivido desde 1995 o será algo más tranquilito que nos vendrá muy bien para los que ya vamos teniendo una edad. Sea lo que sea, el hecho de tener esa información diaria, completa y cercana del DXT es algo de lo que muy pocas ciudades pueden presumir.

Y ya sólo me queda esperar el DXT del día que volvamos a Primera. Seguro que será una portada genial.