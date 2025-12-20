Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Historia

Opinión | Por otros 30 años más... por lo menos

Arturo López Petinal
20/12/2025 17:42
Valerón, durante el Dépor-Galatasaray de la Champions League 2000-01
Valerón, durante el Dépor-Galatasaray de la Champions League 2000-01
ARCHIVO DXT CAMPEÓN
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Hunos pocos días estaba yo echándole un ojo a los canales que tengo en mi televisor, cuando de repente me encontré en uno de ellos con que estaban echando la final de Copa de la 1995-96 entre el Atlético y el Barça. Me quedé viéndola y pensé que no había pasado tanto tiempo. Recordaba perfectamente aquella final que los colchoneros siempre recuerdan como la de “año del doblete”. Vi a Molina y luego recordé cuando lo tuvimos aquí, vi a Santi Denia, a Hagi y a Prosinecki en el Barça tras haber militado en el Real Madrid, a Kiko, a Caminero… hasta que en un momento dado, el comentarista, José Ángel de la Casa dice: “el balón llega a Simeone que inicia la jugada del Atlético” y es cuando me di cuenta de que, efectivamente, han pasado ya casi 30 años de aquella final. Y eso es muchísimo tiempo. Simeone jugó un año más y se fue después cinco años a Italia. Volvió al Calderón, se fue a Argentina otros años más, se retiró y entrenó allí cinco años. Y ahora lleva entrenando a los colchoneros más de una década. Efectivamente, han pasado muchos años desde aquella final.

Este diario nació unos pocos meses antes. Para muchos de nosotros fue un alivio y una satisfacción tener por fin en nuestras manos cada día una información tan completa de nuestro RC Deportivo. Hasta entonces, en los diarios deportivos nacionales, sólo nos habían hecho un poquito de caso cuando empezó el fenómeno del Súper Dépor, pero luego ya volvimos pronto a la información genérica de los equipos de Primera. En el Madrid miraban al Barça y en Barcelona miraban al Madrid. El Atleti tuvo algún año bueno y muchos malos y, aun así, ocupaba más páginas que ese Dépor que peleaba por la Liga y ya había ganado una Copa.

Patri Santos, jugadora del Zalaeta, nacida el mismo día que el 'Dxt Campeón'

‘DXT Campeón’ celebra 30 años de historia con un especial que repasa tres décadas de deporte coruñés

Más información

El DXT fue el diario que leíamos de cabo a rabo en las guardias que nos tocó hacer a los que hicimos la mili. Leías el del día y cuando salías de la guardia le comprabas el del día siguiente al que entraba a sustituirte. El DXT es ese diario del que guardaba las portadas en la temporada 98-99 cuando nos tocó simultáneamente en Liga y Copa contra nuestro eterno rival y el Turu Flores les comía la moral en forma de goles una y otra vez. El DXT era el diario que nos daba puntual información de los fichajes que llegaban a nuestro club. En Primera, en Segunda y hasta en Segunda B. Daba igual que el fichaje se llamara Djalminha o Juan Carlos Menudo. El DXT es ese diario que regaló un pin con el trofeo de la Liga y que aún conservo sin sacar de su cartón. El DXT es ese diario que nos regaló el DVD del Centenariazo o del 4-0 al Milán y que también conservo. El DXT es ese diario con el que hemos vivido de todo: Liga, Copa, Supercopa, semifinal de Champions, semifinal de Recopa, Copa de la UEFA, Intertoto, descenso a Segunda , descenso a Segunda B, ascenso a Segunda, ascenso a Primera. Ganar a Madrid, Barça, Juve, Manchester, Bayern y perder contra el San Fernando, el Coruxo, el Langreo o las humillaciones ante el filial del eterno rival. De todo hemos tenido en 30 años. Incluida una pandemia que provocó el cese de la edición impresa por unos meses hasta que terminó el maldito confinamiento.

Yo no sé qué nos depararán los próximos 30 años. Si será esta montaña rusa que hemos vivido desde 1995 o será algo más tranquilito que nos vendrá muy bien para los que ya vamos teniendo una edad. Sea lo que sea, el hecho de tener esa información diaria, completa y cercana del DXT es algo de lo que muy pocas ciudades pueden presumir.

Y ya sólo me queda esperar el DXT del día que volvamos a Primera. Seguro que será una portada genial.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Miguel Loureiro, central del Dépor, resbala y pierde el balón ante Théo Le Normand, jugador del Andorra

El Dépor, en un claro bache y sin respuestas claras: "Es un cúmulo de cosas, un poco de todo"
Eder Pereira
La afición del Dépor, en el Encamp

Así lo vivió la afición del Dépor en Encamp: botar no fue suficiente
Zeltia Regueiro
Bil Nsongo controla un balón, ante la mirada de Antonio Hidalgo y el banquillo del Dépor

Carles Manso: "Si ha habido alguna falta de respeto a Hidalgo, sí debería quedar visible"
Israel Zautúa
El ideal gallego

Piqué, al árbitro del Andorra-Dépor: "Qué fácil es pitar a los pequeños"
Zeltia Regueiro