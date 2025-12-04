El destierro del Anxo Carro

José Luis presiona a Mateu durante el segundo de los cuatro duelos entre Deportivo y Castellón en el curso 1986-87, el 10 de enero de 1987 en Riazor CEDIDA

Deportivo y Castellón han protagonizado partidos casi inéditos como la Final de Campeones de Primera RFEF, han jugado en campos provisionales, como el Javier Marquina, y su debut en Primera fue enfrentándose en el Parque de Riazor. Por si fueran pocas vicisitudes, tienen un precedente en campo neutral, con los coruñeses como locales.

21 de junio de 1987. Todavía resuenan los ecos del penalti de Alvelo y de los graves disturbios acaecidos en Riazor durante uno de los derbis gallegos más determinantes de siempre. El Deportivo se ve obligado a recibir al Castellón en el estadio Anxo Carro de Lugo, en el cierre del campeonato más largo, la conocida como ‘Liga del playoff’, que consta de 34 jornadas más otras diez en las que se ventilan títulos, ascensos y descensos.

El Comité de Competición habla de “los hechos más graves que se han producido en la historia del fútbol español”. Y no le tiembla la mano. Clausura Riazor por tres partidos y Balaídos por uno, después de llegar a poner sobre la mesa un castigo de seis y cuatro, respectivamente. Apelación retira el castigo al Celta, que en la penúltima jornada ya juega ante el Rayo en Balaídos, pero mantiene los tres choques de cierre para el recinto coruñés. El Dépor eleva su protesta, redactada por el abogado Manuel Estévez Mengotti, al Comité Superior de Disciplina Deportiva, que rebaja el castigo a un solo encuentro.

Los blanquiazules pierden cualquier opción de ascenso en la penúltima jornada, al empatar en La Rosaleda ante el Málaga (2-2). El Castellón, nueve puntos por debajo de los coruñeses, tampoco se juega más que el honor. Sin embargo, hay un importante condicionante. Un triunfo del Deportivo sitúa al Celta automáticamente en Primera, pase lo que pase en el choque definitivo entre los vigueses y el Sestao en Las Llanas. Por si el recochineo no fuera suficiente, la directiva celeste ofrece Balaídos a sus homónimos coruñeses para jugar como locales frente al Castellón. Con buen criterio, los dirigentes deportivistas escogen Lugo como sede del destierro.

Dirige al Deportivo Eusebio Ríos, que forma con Docobo; Cayetano, Dacosta, Modesto, Ramón; Gil, Sánchez Candil, Alfredo, Agulló; Hidalgo y Castreje. Por el Castellón saltan al césped del recinto lucense Julio; Carrillo, Casuco, Vujkov, Madueño; Manchado, García Hernández, Javi, Saura; Zlatanovski y Fontana. Precisamente es el último encuentro de este último con el cuadro blanquinegro, que justo un mes después es presentado por el Deportivo. El cuadro ‘orellut’ está dirigido por Benito Joanet, portero deportivista entre 1965 y 1971 y después segundo entrenador blanquiazul con Arsenio.

Pese o no el hecho de que una victoria del Deportivo da automáticamente el ascenso al conjunto vigués, las crónicas hablan de un Castellón superior a los blanquiazules, tanto en juego como en actitud. Lo cierto es que Ríos deja en casa a todos los amenazados por tarjetas e introduce a cinco futbolistas poco habituales en el once inicial. Entre ellos el portero Docobo, que juega por primera vez en la Liga.

Tampoco el portero del Castellón es el habitual. Julio es el tercer guardameta al que, además, un choque con Agulló le provoca un corte que precisa de puntos y le manda a la ducha en el minuto 3. Tiene que dejar su sitio bajo palos a Emilio Isierte, que a su vez es suplente de González –Silvestre, no José Luis el que detiene el maldito penalti a Djukic–, que ni siquiera viaja.

La primera mitad concluye sin goles, pero los visitantes se adelantan a los diez minutos de la continuación por medio de Javi. El capitán castellonense cabecea al fondo de las mallas un centro del veterano Saura, mundialista con la selección española en 1982.

El técnico deportivista introduce a José Luis y Donowa en el minuto 75 por Hidalgo y Alfredo, para buscar la remontada. Nada más lejos de la realidad. Cinco minutos después, Viña –que entra después del descanso por el yugoslavo Zlatanovski– sentencia la contienda tras culminar un pase en profundidad de Fontana. Esos quince minutos en el exilio, ante poco más de 2.000 entusiastas deportivistas y después de una temporada en la que el Dépor habría ascendido de haber acabado la Liga tras las 34 jornadas como sucede hasta entonces, son el epílogo a la carrera blanquiazul de uno de sus mayores ídolos de la segunda mitad del siglo XX, José Luis Vara. Es el último de sus 291 partidos como blanquiazul. Mes y medio después es traspasado al Betis a cambio de 25 millones de pesetas.

El próximo domingo, Deportivo y Castellón se verán las caras dentro de los cauces de la normalidad. Al menos en cuanto a escenario.