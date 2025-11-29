Albacete, Dépor y un ascenso a la eternidad

Dos imágenes del Deportivo-Albacete de la jornada 28 de la temporada 1990-91. Arriba, Uralde pugna por la pelota entre Víctor Menéndez y el capitán Catali. A la derecha, Villa persigue a Conejo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Los enfrentamientos entre Deportivo y Albacete no son demasiados, pero algunos de ellos son parte importante de la existencia de ambos clubes. Coruñeses y manchegos nunca se vieron las caras hasta mediados de los años 80. Sin embargo, han protagonizado encuentros señalados, pero por encima de todo, una temporada histórica para ambos.

Temporada 1990-91. El Deportivo viene de perder el ansiado ascenso en la promoción contra el Tenerife. El Albacete regresa a la categoría de plata, en la que solo juega un curso en los últimos 30 años, el 1985-86. Los blanquiazules comienzan el curso como uno de los grandes favoritos. No en vano, el club invierte una importante cantidad de dinero en fichajes para poner a disposición de su cerebro, Arsenio Iglesias. Llegan a Riazor jugadores contrastados, todos de Primera División, como Peio Uralde (Athletic), Joaquín Villa (Sporting), Alberto Albístegui y Zoran Stojadinovic (Mallorca), Juan Mari Mujika (Real Sociedad), Ricardo Albis (Valladolid) o el internacional yugoslavo Dragi Kanatlarovski (Estrella Roja de Belgrado). El Albacete es uno de los cuatro recién ascendidos de Segunda B, junto a Avilés, Lleida y Orihuela. Lo dirige el asturiano Benito Floro, de solo 38 años, un estudioso del fútbol sin un pasado de gloria como jugador. Disciplina, solidaridad, fortaleza mental y estrategia, mucha estrategia, con el balón parado como punto clave en el juego ofensivo. El empresario siderúrgico Rafael Candel pone a su disposición varios nombres rimbombantes, sobre todo los de los dos extranjeros: el portero internacional costarricense Luis Gabelo Conejo –mundialmente famoso gracias a sus actuaciones y rezos en el Mundial de Italia 90– y el centrocampista uruguayo José Luis Zalazar, padre del jugador del Ceuta y exdeportivista Kuki. De entre doce incorporaciones más, solo una se hace con un hueco habitual en el once, el central Juárez (Recreativo de Huelva).

El Dépor arranca el campeonato como un tiro. Gana en Riazor al Elche (2-0) y barre en Vallecas al recién ascendido Rayo (0-3), resultado con el que se encarama a un liderato que mantiene pese a empatar en casa con Las Palmas (0-0) y pierde en San Mamés ante el filial del Athletic (3-1). El Albacete comienza imparable en el Carlos Belmonte, donde gana los primeros cuatro encuentros a Palamós (2-0), Levante (3-1), Elche (2-1) y Las Palmas (4-1). Sin embargo, solo suma un punto a domicilio, con una igualada en Vallecas (1-1). Pierde en Lleida (1-0), Murcia (2-0) y San Mamés (2-0).

Así llega el primer duelo directo, en el Carlos Belmonte, con los deportivistas en la cuarta plaza con 10 puntos y los albaceteños en la sexta con solo uno menos. La presencia de Paco Gento en el palco, enviado como ojeador por parte del Real Madrid, deja patente que algo llamativo se está cociendo en ambos equipos. Villa (m.6) adelanta a los pupilos de Arsenio Iglesias. El sorprendente Albacete le da la vuelta al marcador en la segunda mitad con goles de su artillero Corbalán (m.62) y de Zalazar (m.80). El uruguayo transforma un penalti señalado por Sánchez Calvo por derribo del defensa herculino Antonio al delantero rival del mismo nombre. Tras el primer envite, el Albacete es cuarto con 11 puntos, uno más que el Deportivo, quinto, y a cuatro del líder Murcia.

Dos fortines

Tanto el Deportivo como el Albacete se hacen fuertes al abrigo de sus parroquianos. Los blanquiazules solo dejan escapar los dos puntos ante el Eibar (2-3), ya en el tramo final de un campeonato en el que acaban siendo el mejor local, con 35 puntos de 38 posibles. El Albacete empata nada menos que 9 choques, pero gana los otros 10. Los manchegos y el Murcia –14 triunfos y 5 igualadas– son los únicos equipos que acaban la temporada invictos en su terreno. Pero siempre, desde la cuarta jornada, es el conjunto pimentonero el que comanda la tabla. Después de 15 jornadas, el Murcia aventaja en 7 puntos a ambos. 26 a 19. Un mundo teniendo en cuenta que el valor del triunfo es de 2 puntos. Con esa misma desventaja acaba la primera vuelta el Deportivo, después de caer en La Condomina (3-2).

Sin embargo, el conjunto de Felipe Mesones se desmorona en una segunda vuelta en la que solo gana 5 partidos y se deja nada menos que 8 empates. Para el Deportivo es crucial la devolución de la visita del Albacete, en la jornada 28. Los blanquiazules vienen de perder en la Nova Creu Alta (1-0) y son terceros a 5 puntos del Murcia y a 3 del Albacete. Un triunfo manchego en Riazor puede resultar definitivo.

El Deportivo salta al césped con Yosu; Antonio, Albístegui, Kanatlarovski, Sabin Bilbao; Mujika, Aspiazu, Albis, Fran; Uralde y Villa. Por el Albacete juegan Conejo; Julio Soler, Coco, Juárez, Menéndez; Manolo, Zalazar, Catali, Víctor; Antonio y Corbalán. El ambiente en Riazor es de gala, con más de 20.000 espectadores, que estallan de júbilo cuando Villa marca el 1-0 a los dos minutos, después de una acción afortunada en la que el despeje de Conejo golpea en Coco y le queda al extremo asturiano para marcar a puerta vacía. El Albacete empata en el ecuador del primer tiempo, por medio de Manolo (m.25). Sin embargo, la suerte vuelve a ponerse del lado coruñés. Una volea de Albis que se marcha directa a saque de puerta la desvía Coco –de nuevo– hacia su portería (m.59), sin que Conejo pueda hacer nada por evitar el gol. El Dépor es inferior al Albacete aunque los blanquiazules disponen de las mejores ocasiones de gol y las plasma en un marcador que reabre la lucha por las dos plazas de ascenso directo. También porque el Celta echa una mano al arañar un punto en La Condomina (1-1). Con 10 jornadas, 20 puntos, por delante, manda el Murcia (39), seguido de Albacete (36) y Deportivo (35), con el Lleida (32) ya muy lejos.

La derrota en A Coruña tiene un efecto casi devastador en un Albacete que suma cinco empates –cuatro de ellos sin goles– y una derrota en las seis jornadas posteriores. Al Murcia también le tiemblan las piernas. Cae estrepitosamente en Salamanca (3-0), suma dos empates ante el Palamós (1-1) y en Lleida (1-1), derrota al Levante (2-0), vuelve a igualar en Sestao (0-0) y pierde en el Martínez Valero de Elche (3-2). El Deportivo tampoco encuentra el camino. Empata en Orihuela (0-0) –ante un equipo que acaba quinto, con el mito blanquiazul José Luis Vara en sus filas, pero acaba descendiendo administrativamente—, gana con sufrimiento extremo al Málaga (1-0) y sufre dos traspiés consecutivos en Chapín (3-0) y el ya mencionado frente al Eibar (2-3). Un empate sin goles en Balaídos precede a otro partido agónico y clave, el triunfo en el tiempo añadido contra el Salamanca (2-1).

A solo cuatro jornadas del final, los murcianos se encuentran en lo más alto con 44 puntos, tres más que coruñeses y albaceteños y cuatro por encima del Málaga. La jornada 35 depara una goleada con aroma argentino del Murcia al Rayo (6-1) con cuatro tantos de Comas y dos de ‘Toro’ Aquino, mientras el Albacete gana en Jerez de la Frontera (1-2) y el Deportivo empata en Palamós (1-1). Una semana después es el Dépor es el que barre al Lleida (5-0), que acaba con el centrocampista Rubio bajo palos tras la expulsión de los dos porteros, Verdejo (m.24) y Arumí (m.81). Los blanquiazules recortan, igual que un Albacete que bate al Eibar (3-1), porque el Murcia cae en el Insular ante Las Palmas (2-0). En la penúltima jornada nadie da su brazo a torcer. Un tanto de Aquino da los dos puntos al Murcia ante el filial del Athletic (1-0), el Dépor gana en Valencia con goles de Aspiazu y Villa (0-2) y el Albacete sale vencedor de Balaídos por el mismo resultado.

Dos plazas para cuatro

Las cuentas para la última jornada son claras. Los dos equipos que ganen sus partidos celebrarán el ascenso a Primera. El Albacete recibe al Salamanca, ya descendido, mientras Deportivo y Murcia se ven las caras en Riazor, donde a los pimentoneros les resulta suficiente con un empate. El Málaga también tiene una opción remota. Para ascender directamente, los malagueños a los malagueños solo les vale vencer al Eibar y que pierdan Deportivo y Albacete.

El partido a vida o muerte en Riazor empieza con el incendio de la cubierta de Preferencia. El choque de Albacete no se detiene pese a que en A Coruña no se puede jugar durante tres cuartos de hora, hasta que los bomberos concluyen su trabajo. Al poco de reanudarse la acción, Zalazar adelanta al Albacete y diez minutos más tarde, de penalti, firma la sentencia. El conjunto manchego ya es de Primera por primera vez en su historia, pase lo que pase en Riazor, donde dos goles de Stojadinovic en la segunda mitad catapultan al Dépor a la división de honor tras 18 años de ausencia. El serbio escribe el epílogo de la longa noite de pedra deportivista.

Al año siguiente, el Deportivo conserva su plaza en la élite en la extenuante promoción ante el Betis (2-1 y 0-0), adornada por el abrazo entre Arsenio y Lasarte. Al mismo tiempo, el Albacete se reencarna en la Holanda de los años 70. Es el ‘Queso Mecánico’, séptimo a un solo punto de la Copa de la UEFA. El adiós de Benito Floro, rumbo al Real Madrid, se produce a la par que la llegada de Bebeto y Mauro Silva a A Coruña. Es el fin de los caminos paralelos de Albacete y Deportivo, que este sábado vuelven a cruzarse en la misma categoría en la que acabaron sonriendo de la mano hace 34 años.