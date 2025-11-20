Memorias de África

Diego Villares cae al suelo ante la mirada de Óscar Cano en el último partido en que el Dépor cruzó el Estrecho de Gibraltar, ante el Ceuta hace casi tres años ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo nunca ha jugado un partido en un país africano, aunque sí lo ha hecho en el continente negro en varias ocasiones. La culpa de ello la tienen tres equipos españoles: el Ceuta, el Melilla y el desaparecido Atlético Tetuán, equipos a los que se ha visitado en siete ocasiones.

31 de marzo de 1945. El Deportivo juega por primera vez al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Se mide al SD Ceuta, al que se enfrenta en un doble choque amistoso concertado a raíz de la visita liguera a Sevilla.

Los blanquiazules juegan en campo hispalense con motivo de la jornada 21 de Primera División. El Deportivo cae por 3-0 en el campo de Nervión, el 25 de marzo de 1945. El siguiente fin de semana no hay Liga. El Dépor no retoma la competición hasta que el Atlético Aviación visita Riazor el el 8 de abril. El parón empuja al club coruñés, presidido por el empresario Aurelio Ruenes, a buscar alternativas para mantener la forma competitiva, por lo que cierra un doble enfrentamiento con el conjunto ceutí.

El cuadro norteafricano es la Sociedad Deportiva Ceuta, que desaparece en 1956 para, al fusionarse con el Atlético Tetuán, fundar el Club Atlético de Ceuta, entidad que desde 2013 se denomina Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club y a la que medirá el Deportivo este domingo en Riazor. Es, por tanto, un heredero de aquel adversario de 1946, aunque no exactamente el mismo club.

La primera experiencia no es del todo buena. En el Alfonso Murube —nombre que el campo municipal de Ceuta inaugurado en 1933 toma en 1942 en honor a un jugador del Ceuta Sport fallecido en Aranjuez durante la Guerra Civil— el Deportivo cae estrepitosamente por 7-2. Al día siguiente, se resarcen los blanquiazules, con un triunfo por 1-4 en el que Paquirri marca un golazo de cabeza en plancha. El delantero sevillano trata de repetir la acción a posteriori, pero cae en mala posición. Fractura de clavícula y baja para lo que resta de temporada.

El primero oficial

El enfrentamiento se repite menos de un año después. El Deportivo desciende a segunda y se cruza con el Ceuta por primera vez de forma oficial. El 17 de febrero de 1946 regresa al Alfonso Murube para cumplir con la vigésima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División.

El Deportivo llega al partido en la cuarta plaza, a un solo punto del segundo clasificado, la Real Sociedad, que marca las posiciones de ascenso directo. El Ceuta, en cambio, ocupa la última posición de la tabla. Los dos puntos vuelan hacia A Coruña (1-2), gracias a los goles de Chao y Marquínez, que remontan el tanto inicial de un gallego, el vigués Carnero.

La expedición deportivista inicia su viaje el miércoles 13, cuatro días antes de la disputa del encuentro. Un dato que refleja las complicaciones de los desplazamientos para los equipos de fútbol durante gran parte del siglo pasado.

El Deportivo regresa a África seis años después. Lo hace para medirse al Atlético Tetuán —ciudad que pertenece a España hasta 1956—, con el que coincide en Primera División. Es la temporada 1951-52 y es el único partido de los blanquiazules en suelo africano en la máxima categoría. Chacho imparte magisterio en un vestuario en el que cuenta con jugadores de la talla de Ponte, Maristany, Cuenca, Oswaldo, Moll y un imberbe Arsenio. Pese a todo, el Dépor cae derrotado el 10 de febrero de 1952 en el estadio Sania Ramel por 2-0, con un doblete de Patricio.

El Atlético Tetuán desciende a Segunda, pero a la siguiente campaña ambos equipos vuelven a cruzarse en la liguilla permanencia-ascenso que disputan tercero y cuarto por la cola de Primera con los segundos y terceros de los dos grupos de Segunda. Es el torneo en el que el legendario técnico Helenio Herrera asume los mandos del conjunto coruñés para salvar al equipo con una épica victoria bajo el diluvio en Balaídos.

'HH' todavía no había llegado a Riazor en la primera jornada, en la que fue Fernando Fariña, el mítico centrocampista de la boina, el que se sentó en el banquillo. Aquella segunda visita a Tetuán terminó de la misma manera que la primera, con un 2-0 para la formación local merced a dos goles de Julián en la segunda mitad.

Una Copa en Melilla

Una nueva competición llevó al Deportivo a cruzar el Estrecho de Gibraltar en 1965. En este caso, el Deportivo rinde visita al Melilla el 24 de octubre de aquel año con motivo del encuentro de ida de la primera ronda de la Copa. El partido celebrado en el estadio Álvarez Claro concluye con empate a un gol. El malogrado Chapela I adelanta al Dépor. El empate lo firma Soler, que pocos meses después ficha por el Racing de Ferrol. El encuentro de vuelta fue otra historia. El Dépor firmó en Riazor una de las mayores goleadas de su existencia (9-1), con un repóker de Loureda en menos de 20 minutos.

La siguiente y hasta la fecha última visita tarda poco menos de 70 años en producirse. Es el 18 de diciembre de 2022, en encuentro correspondiente a la jornada 17 de la temporada 2022-23 en el Grupo 1 de Primera Federación. El rival es el AD Ceuta FC. El Deportivo se lleva un partido marcado por las imágenes de la expedición blanquiazul llegando a pie al Alfonso Murube y por la tangana en los minutos finales que se salda con la expulsión de Víctor Narro y las amonestaciones al blanquiazul Santamaría y a los locales Adri Cuevas y Ñito. Quiles convierte en el 0-1 un penalti de Juan Gutiérrez sobre Svensson y Diego Villares hace el 0-2 robando la cartera al mismo jugador. El gol de Adri Cuevas en la segunda mitad sitúa el definitivo 1-2. Mismo resultado que la primera visita oficial en 1946.

Tres victorias, tres derrotas y un empate. El equilibrado balance de las escuetas memorias de África de un Deportivo todavía inédito contra clubes de ese continente.