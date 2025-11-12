La pelea por un billete a Europa entre Deportivo y Sabadell

El ‘euro-Sabadell’ que jugó en Riazor el 8 de marzo de 1970, en la misma temporada en que disputó la Copa de Ferias ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo ha participado en competiciones europeas en doce temporadas. Cinco en la Champions League, otras cinco en la Copa de la UEFA (una de ellas vía Copa Intertoto), una en la extinta Recopa de Europa y otra en el también desaparecido torneo clasificatorio para la ahora denominada Europa League, todas ellas entre 1993 y 2009. Sin embargo, estuvo cerca de clasificarse por primera vez muchos años antes, exactamente un cuarto de siglo, en una dura pugna con, entre otros, su próximo rival en la Copa del Rey, el Sabadell.

Temporada 1968-69. El Deportivo acaba de subir de la mano de Pedro Eguiluz. Es el ascenso de Oviedo, el del gol de Morilla –el novio de Carmen Lomana– en el Tartiere. Sin embargo, la directiva presidida por Antonio González –el abuelo de Ignacio Alabart– decide dar las riendas del equipo al legendario José María Martín. Varias incorporaciones ayudan a que Cheché monte un equipo sólido. Del Hércules llegan el lateral Belló y el interior Cervera. Del Ourense lo hace el extremo Cortés. Desde Castellón aterriza el polivalente Juanito. Del Mestalla, filial del Valencia, el paraguayo Joaquín Ramón Martínez. Y del Fabril sube un áspero defensa, Luis García Mosquera, ‘el Chato’.

El Sabadell cumple su cuarta campaña consecutiva en Primera y la novena de su historia. A día de hoy solo suma cinco más. También es la cuarta temporada de Pasieguito –mítico jugador del Valencia– en el banquillo arlequinado. El Sabadell arranca como un tiro. Sus victorias por la mínima en Granada y en la Nova Creu Alta contra el Zaragoza lo sitúan al frente de la tabla en la segunda jornada. El Elche (3-0) baja de la nube al equipo catalán.

Colista en la jornada 5

La puesta en acción del Dépor es totalmente opuesta. Los blanquiazules pierden sus cuatro primeros encuentros, en La Rosaleda (3-1), ante el Real Madrid (2-4), en Sarrià contra el Espanyol (4-0) y en el Insular frente a Las Palmas (2-1). El Deportivo es colista incluso después de derrotar al Córdoba (1-0) en la quinta jornada.

La séptima jornada trae el primer duelo entre Deportivo y Sabadell, con Riazor como escenario. Dos penaltis, uno por bando, dejan el marcador en tablas y al Sabadell quinto con 9 puntos, cuatro más que el Deportivo, undécimo.

El Dépor pone la directa tras caer en el Manzanares (5-1) en la décima jornada. Entre la undécima y la vigesimosegunda gana 6 partidos, empata 4 y solamente pierde 2. Es precisamente en esa jornada 22 cuando coruñeses y sabadellenses se ven las caras en la segunda vuelta. Lo hacen, además, empatados a puntos (21), en las posiciones sexta y séptima. El público que se acerca a la Nova Creu Alta ve a un Dépor sólido, que mantiene la portería a cero y al que solo el palo en un remate de Beci le impide llevarse los dos puntos. A la conclusión de la jornada, ambos equipos caen dos posiciones en la tabla, aunque se encuentran en medio de un tremendo atasco. El Atlético es cuarto, seguido de Real Sociedad, Athletic, Valencia, Deportivo y Sabadell. Todos acumulan los mismos puntos: 22.

Con ocho jornadas por delante, todo puede pasar, porque el descenso está solo cuatro puntos por detrás. El Dépor cae ante el Valencia (1-2), pero asalta Atocha (1-3) y supera en Riazor al Atlético de Madrid (3-1), resultados que lo aúpan a la quinta plaza. Es la primera vez que el Deportivo ocupa una posición de acceso a competición europea en toda su existencia. Y ese es el trasfondo de esta historia.

La Copa de Ferias, precursora de la actual Europa League, nace en 1955 para enfrentar a equipos de ciudades que organizan ferias comerciales de carácter internacional. Las posiciones en la Liga determinan los equipos clasificados a partir de 1964, aunque el comité organizador del torneo solo admite la participación de sus clubes ‘invitados’. Por eso, Athletic (quinto en 1962), Oviedo y Valladolid (tercero y cuarto en 1963), Elche (quinto en 1964), Córdoba (quinto en 1965), Elche y Pontevedra (sexto y séptimo en 1966), Espanyol (tercero en 1967) y Las Palmas (tercero en 1968) no disputan la Copa de Ferias.

Del segundo al quinto

La normativa se revisa para el curso 1968-69. Del segundo al quinto clasificado sacan pasaporte continental, salvo si el campeón de Copa —con plaza directa en la Recopa— está entre ellos, lo que daría el billete europeo también al sexto.

El Deportivo, sin embargo, se viene abajo en las últimas cinco jornadas: derrota en el Camp Nou (4-1), triunfo ante el Pontevedra (2-0) y, para acabar, tropiezos en Granada (1-0), contra el Zaragoza (0-1) y en Elche (2-0). Al tiempo, el Sabadell protagoniza un memorable esprint final. No pierde en las últimas 11 jornadas, aunque solo gana 2 partidos. Con 32 puntos, el equipo arlequinado acaba cuarto. Los blanquiazules son décimos con 28, a solo 3 del Valencia, quinto y último europeo, pues la Copa —que se juega al acabar la Liga– la conquista el Athletic, undécimo, al batir en la final al Elche (1-0). Las Palmas y Barcelona completan el cuarteto español. La aventura europea del Sabadell dura dos partidos. Vence al Brujas (2-0) en la Nova Creu Alta, pero los belgas remontan con holgura en el choque de vuelta (5-1).

Solo 3 puntos separaron al Dépor, que ganó 2 de los últimos 10 en juego, del Valencia, poseedor del último billete a la Copa de Ferias como quinto clasificado

Curioso es que algunos protagonistas, como Manolete o los propios medios de comunicación de la época, obvian un hecho histórico. El excapitán recuerda que en el vestuario nadie habla de jugar un torneo continental. La prensa local tampoco hace mención alguna a una posible clasificación. Otros tiempos. Como para Dépor y Sabadell, que luchaban por Europa y hoy militan en la segunda y tercera categoría.