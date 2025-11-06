Tristán deja su impronta en el único Dépor-Cultural Leonesa en 40 años

Emerson, durante el Cultural Leonesa-Deportivo de la Copa del Rey 2001-02 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Deportivo y Cultural Leonesa se han visto las caras en muchas más ocasiones de las que a priori se pueda pensar. Si bien el conjunto leonés solo ha militado una campaña en Primera División, el presente curso cumple 17 en la categoría de plata. Hay 27 precedentes entre deportivistas y culturalistas, con una mayoría (10) en Segunda División. En Copa se han visto las caras en siete ocasiones, la última de ellas muy señalada, puesto que es el único partido entre ambos en 40 años.

28 de noviembre de 2001. Deportivo y Cultural Leonesa se miden en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, a partido único. Es la primera vez se enfrentan en poco más de 20 años y la última que lo hacen en otros tantos. El de aquel día es su único enfrentamiento entre el choque de la segunda vuelta del grupo 1 de Segunda B en el curso 1980-81 (1-1 en Riazor el 22 de febrero de 1981) y la visita coruñesa a León en el grupo 1 de Primera RFEF en la campaña 2021-22, el 19 de diciembre de 2021, con triunfo herculino por 2-3.

El Deportivo cumple el guion en los treintaidosavos de final, en los que da buena cuenta del Marino de Luanco (1-4). La ‘Cultu’, equipo de Segunda B, da la sorpresa. Deja en la cuneta al Racing de Santander (1-0), uno de los equipos punteros de Segunda. El sorteo realizado el 12 de noviembre empareja a coruñeses y leoneses. Lendoiro trata de ganar adeptos en tierra sin fútbol de élite desde hace décadas —“León se merece un partido así”, dice— e Irureta celebra el corto desplazamiento en medio de una serie de cuatro salidas consecutivas: Mallorca (el 24 de noviembre), León (el 28 en Copa), Espanyol (el 1 de diciembre) y Leverkusen (el día 4 en Champions).

Cuando Scaloni conquistó El Sardinero Más información

La Cultural Leonesa llega al partido en la sexta plaza del grupo 1 de Segunda División B, por detrás de Barakaldo, Pontevedra, Compostela, Marino de Luanco y Athletic B. Los blanquiazules lideran la Primera División después de 14 jornadas y acaban de iniciar la segunda fase de grupos ganando al Arsenal en Riazor (2-0). Es decir, dos categorías y alrededor de 60 escalones en la pirámide liguera separan a ambos. Las palabras del técnico culturalista Álvarez Tomé lo resumen a la perfección: «Es un premio para todos enfrentarnos al equipo más fuerte de Europa”.

El escenario del encuentro es el actual estadio Reino de León, entonces llamado Nuevo Antonio Amilivia. Es su primer gran partido, pues apenas tiene seis meses de vida. El estadio leonés abre sus puertas el 20 de mayo de ese mismo año. De hecho, el club homenajea a su nueva casa llevando su dibujo en la camiseta de juego.

La Cultural Leonesa, dirigida por Álvarez Tomé, juega con Juan Carlos; Herrero, Sergio Fernández, Javi Suárez, Amantegui; Benito, Villafañe; Rivera, Ángel Luis, Txiki; y Raúl Ibáñez. Apenas hay jugadores contrastados en el equipo local. Villafañe había llegado a jugar en Primera con la UD Salamanca (8 partidos), igual que Raúl Ibáñez con Valencia y Valladolid (61 encuentros y 3 goles).

El Deportivo se presenta, de camiseta rojinegra, con Nuno; Héctor, Hélder, César, Romero; Mauro Silva, Emerson; Scaloni, Valerón, Fran; y Pandiani. Un equipo de enorme nivel y garantías pese a que Javier Irureta da descanso a Molina, Víctor, Sergio y Duscher, además de contar con las bajas por lesión de Amavisca, Naybet y Donato.

Como es de esperar, el Deportivo domina desde el inicio un partido marcado por la lesión de Pandiani nada más comenzar el mismo. El uruguayo continúa en el campo hasta que en el minuto 15 decide pedir el cambio. Su sustituto es Diego Tristán. Otro suplente ayuda a animar la fiesta a la que acuden cerca de diez millares de leoneses. Es el argentino Leo Iglesias, que entra por Rivera en el minuto 68 y solo dos minutos después habilita a Raúl Ibáñez al peinar un balón largo de la defensa local. El delantero valenciano regatea a Nuno para marcar a placer.

Sin embargo, poco le dura la alegría a la parroquia leonesa. El tanto despierta a la bestia. Héctor abre hacia la izquierda para Fran, que pone un servicio envenenado al primer palo, donde Tristán se anticipa a todos para devolver la paridad al marcador. Solo han transcurrido tres minutos del tanto leonés. En el minuto 80, otro genial pase del ‘10’, desde el círculo central a la espalda del lateral izquierdo Amantegui, deja al delantero andaluz solo ante Juan Carlos. Tristán fusila al guardameta culturalista para lograr el tanto del triunfo deportivista (1-2).

Top 10 | Las mejores finales de la Copa del Rey de fútbol Más información

El Deportivo se cuela en octavos, donde tiene lugar el affaire de la hierba artificial con el Hospitalet. Tras sufrir hasta la prórroga en cuartos ante el Valladolid y en semifinales con el modesto Figueres, los blanquiazules conquistan su segunda Copa del Rey en un día para la eternidad, el 6 de marzo de 2002, en un ‘Centenariazo’ que tiene una parada previa en el único enfrentamiento entre Deportivo y Cultural Leonesa en cuatro decenios.