¿Quién es el pichichi histórico del Deportivo?

En la noche del pasado domingo volvió a saltar a la palestra una vieja polémica. ¿Quién es el máximo goleador de la historia del Deportivo? José Manuel Traba, delantero blanquiazul entre 1975 y 1988, reivindicó ese título honorífico para sí mismo durante su participación en el programa En Xogo de Televisión de Galicia. Traba reclama esa distinción desde hace muchos años, aunque las diferentes estadísticas (a través de páginas web actuales o del viejo Calendario Dinámico) y las publicaciones de los medios de comunicación nunca le han dado la razón.

El deportivismo sabe a ciencia cierta que Diego Tristán ha anotado 110 goles en encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul. No hay duda de que el delantero andaluz sí los ha metido, porque existe constancia audiovisual de todos y cada uno de ellos. No ocurre lo mismo con Traba, futbolista en una época en la que no siempre las cámaras de televisión se personaban en partidos de Segunda División, de Segunda B o de aquella efímera Copa de la Liga, en su caso disputada únicamente por equipos de la categoría de plata.

Ya que lo mencionamos, empezamos precisamente por este último torneo, el menos trascendente de todos en los que compitió Traba. El Deportivo marcó 26 goles en sus tres participaciones en la Copa de la Liga (1983-1985), en las que disputó un total de 14 encuentros. Traba reclamó el pasado domingo que marcó cuatro goles en el fugaz tercer torneo nacional. Todas las bases de datos existentes otorgan dos goles al delantero fisterrán, ambos en la edición de 1983 y ambos en Riazor. Uno en la ida de la segunda ronda ante el Oviedo (4-2) y otro en el primer partido de la final frente al Atlético Madrileño (1-3). Según todos los medios y estadísticas, los 26 tantos blanquiazules se reparten entre Pablo Alonso (5), Vicente Celeiro (4), William Huapaya (3), Mané, Carlos Brizzola, Traba y José Luis (2), Solé, Fraga, Peralta, Fernando Muñoz, Mauri y Moreno (1).

Quizá Traba contabiliza como suyo el tanto de la victoria en Jerez de la Frontera, en la ida de semifinales de 1983, el 18 de junio. El Deportivo se impuso por 0-1 en el estadio Domecq con un gol que la crónica de servicio especial publicada por La Voz de Galicia describe de la siguiente manera: “Fue en el minuto 82, en un pase de José Luis al segundo palo que tocó Traba con la cabeza y remachó Fernando Muñoz a las mallas”. Quizá el contacto del jugador sabadellense con el balón se produjese más allá de la línea de gol. O no. Porque el texto de Jerónimo Roldán para El Ideal Gallego ni siquiera menciona la intervención de Traba. Simplemente habla de un disparo de Muñoz, “a media altura”. Si el gol fuese de Traba, aún le faltarían dos más.

Otro de los puntos de conflicto se encuentra en la temporada 1980-81, la primera de la historia del Deportivo en Segunda División B y segunda en el tercer escalón del fútbol nacional. Bdfutbol, quizá la base de datos sobre fútbol español más fiable y consultada a nivel nacional, contabiliza 17 goles de Traba, 13 de Muñoz, 10 de Pancho García, 9 de Alfonso Castro, 8 de José Luis y 1 de Piña. Hay que tener en cuenta que esta página web es catalana y que durante muchos años ha bebido de la hemeroteca –ahora de pago– de un diario deportivo barcelonés, Mundo Deportivo. Según lo publicado por los diferentes medios de comunicación coruñeses de la época (El Ideal Gallego, La Hoja del Lunes y La Voz de Galicia), Traba marcó uno más (18), Alfonso Castro uno menos (8), José Luis dos menos (6) y Ramón Piña dos más (3). Las cifras de Muñoz y García sí coinciden con las de Bdfutbol.

Por poner un ejemplo de goleadores diferentes en según qué medios, el 26 de abril de 1981 el Deportivo se impuso en Langreo por 3-4 y hay algunas diferencias en lo publicado. Bdfutbol —probablemente según Mundo Deportivo— le otorga el último tanto a José Luis. Sin embargo, los tres periódicos coruñeses —El Ideal Gallego, en crónica de Tino Álvarez (Oviedo), y La Voz de Galicia y La Hoja del Lunes con el mismo texto, proporcionado por la Agencia EFE— le conceden el gol a Traba.

El podio

Según los datos recopilados a través de diferentes cabeceras, tanto locales como nacionales, y en la propia base de datos Bdfutbol, el máximo goleador de la historia del Deportivo es Diego Tristán. El algabeño firmó 110 dianas en sus seis temporadas (2000-2006) en las filas deportivistas. El delantero andaluz es el pichichi blanquiazul en la Champions League (15) y el tercero que más goles ha anotado en Primera División (77).

El segundo lugar del podio lo ocupa José Manuel Traba. El ariete fisterrán acumula 108 goles según nuestras cuentas —107 según Bdfutbol— y es el segundo anotador blanquiazul en la categoría de plata (76). Si bien no es el máximo goleador de la historia del Deportivo, Traba seguramente sí ostente el honor de ser el futbolista que más tantos de cabeza haya marcado para el conjunto coruñés.

El cajón lo cierra uno de los grandes mitos del club, que no aparece en las listas habituales porque en ellas no se tiene en cuenta una competición oficial que sí lo era. Eduardo González Valiño, más conocido como Chacho, fue futbolista del Deportivo en tres épocas: 1929-1935, 1936-1944 y 1945-1946, para un total de 15 campañas como blanquiazul. Sus 107 goles le sitúan en la tercera posición y le otorgan la condición de coruñés más goleador con el Deportivo. Casi la mitad de esos tantos (48) los anotó en el Campeonato de Galicia, torneo oficial de nivel regional que se disputó entre 1913 y 1940 y que, además, era clasificatorio para la Copa de España. Los números de Chacho justifican sobradamente el monumento que le dedicaron sus paisanos en los aledaños del estadio de Riazor hace poco más de 30 años.

El top 11

Tres hombres más superaron el centenar de goles. José Luis Fidalgo Veloso ocupa la cuarta plaza, con 106 tantos. El santiagués, que jugó siete campañas en el Deportivo (1958-1965), es el pichichi histórico del club en Segunda División, con un gol más que José Manuel Traba (77). Además, se proclamó máximo goleador en la campaña 1960-61, con 26 tantos. Veloso, que llegó a ser el ‘9’ titular de la selección española cuando militaba en el Deportivo, formó uno de los dúos más letales de la historia del club durante cuatro campañas junto a Amancio Amaro, antes del fichaje del ‘Brujo’ por un Real Madrid que también se llevó al compostelano tres años más tarde.

La quinta posición es para Bebeto, que con sus 102 goles en solo cuatro temporadas (1992-1996) firma el mejor promedio de tantos por partido (0,66) y de media de dianas por temporada (25,5). Además, sus 86 goles en Primera División lo convierten en el principal artillero del club en la división de honor, categoría en la que solo el campeón del mundo con Brasil en 1994 ha sido capaz de firmar un repóker en un solo partido, frente al Albacete (5-0) en la quinta jornada de la temporada 1995-96. De sus botas, además, salió el primer balón que besó las mallas en un partido del Deportivo en competición europea. Fue en la visita a Riazor del Aalborg danés (5-0) en el choque de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA 1993-94.

Un vigués, Manuel Guimeráns, es el sexto clasificado y último centenario, con exactamente 100 goles en sus trece temporadas (1937-1950) como blanquiazul. Sus primeros años en el Deportivo coincidieron con las últimas ediciones del Campeonato de Galicia, en el que anotó 12 goles. Además, fue el autor del tanto que consumó el primer ascenso del Deportivo a Primera División, en la prórroga del partido de promoción frente al Real Murcia (2-1) en Vallecas el 4 de marzo de 1941.

Roy Makaay ocupa la séptima posición. El ‘7’ neerlandés firmó 97 goles en 181 encuentros a lo largo de cuatro cursos (1999-2003). Su mayor hito fue la conquista del trofeo Pichichi de Primera División en la campaña 2002-03 que, además, le valió la Bota de Oro —única en la historia deportivista— al máximo artillero del fútbol europeo. El ferrolano Alfonso Castro también acarició el centenar de celebraciones. ‘Pichichi’ —lo fue en el curso 1977-78 en Segunda— Castro se quedó en 94, sumadas a lo largo de nueve campañas (1973-1982). Con 29 dianas entre el año de Tercera y el primer paso por Segunda B, es el segundo máximo anotador deportivista en el tercer escalón nacional, solo superado por Alberto Quiles (34).

Ramón González es el noveno de esta clasificación. El primer medallista olímpico coruñés —plata en Amberes 1920 con la ‘Furia Roja’— dio sus primeros pasos en el Fabril antes de fichar por el desaparecido Coruña, irse a jugar a Vigo —donde vistió la elástica del Vigo Sporting— y de triunfar con el Deportivo, al que defendió durante siete campañas (1924-1930 y 1931-1932). El caso de Ramón es peculiar, porque sus 48 goles en el Campeonato de Galicia seguramente sean más. La razón es que no existe ningún registro sobre los autores de los tantos del Deportivo en esta competición entre el debut blanquiazul, en 1916, y 1922. Y desde este último año hasta 1925 hay algunos partidos de los que no se conservan datos sobre los goleadores. Además de compartir con Chacho el primer puesto de goleadores deportivistas en el torneo regional, es el jugador que más tantos ha anotado con el Dépor en la Copa de España (27).

Con 83 goles en nueve cursos (1980-1989), Vicente Celeiro cierra el top 10. Con uno de ellos, en el último minuto de la última jornada de la temporada 1987-88, el delantero vilalbés se ganó un hueco en el santoral deportivista al evitar el descenso a Segunda B y la desaparición del club. El centrocampista que más puerta ha visto como blanquiazul se queda a un paso del top 10. José Luis Vara también ganó un trofeo Pichichi de Segunda División —en el curso 1982-83— con 16 goles. El genial ‘10’ esteirán sumó un total de 79 goles. Como Castro y Vicente, también defendió durante nueve temporadas (1978-1987) la elástica deportivista.

Traba ha marcado 107 goles según Bdfutbol y 108 según nuestras cuentas. Después de mucho analizar, cotejar y repasar resulta poco probable que se hayan perdido por el camino tres o más goles. Esas cifras colocarían al ‘9’ fisterrán por encima de los 110 anotados por Diego Tristán, a todas luces máximo artillero del Deportivo en sus casi 120 años de existencia.