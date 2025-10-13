Top 10 | Los jugadores con más partidos con el Deportivo

Fran, durante el partido ante el Sporting de la temporada 1997-98 en Riazor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

¿Qué tienen en común Ferrol, Buño, Barcelona, Rio de Janeiro, Arguineguín, Sao Bernardo do Campo, Bañaderos, Carreira y A Coruña? Son las nueve localidades de dónde son originarios los diez futbolistas que más veces han vestido la camiseta del Deportivo en partidos oficiales. Estos son:

10. Pancho García (331)

García, durante una presentación del Deportivo a mediados de los años 70 CEDIDA

Aunque en las alineaciones de prensa siempre fue simplemente García, el apodo que se ganó por el mostacho que acabaría luciendo durante toda su carrera adelantó por la derecha a su apellido entre los aficionados. En diez temporadas (1975-1985) defendió la camiseta deportivista en 331 ocasiones, aunque nunca pudo hacerlo en Primera División.

9. Álex Bergantiños (336)

Alex Bergantiños celebra un gol en un partido de la temporada 2019-20 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

“En Primera, en Segunda y en Tercera” acumuló 336 partidos, pese a su tardío debut —con 26 años— y a una campaña cedido al Sporting de Gijón (2017-18) en medio de las once (2011-2017 y 2018-2023) en que vistió la elástica blanquiazul. El capitán de la caída al barro.

8. Ramón Piña (340)

Ramón Piña (d) durante el amistoso entre el Dépor y la selección peruana en 1982 CEDIDA

La mayor parte de las bases de datos le otorgan 309 partidos y la decimocuarta posición del ranking porque no contabilizan la temporada que el Deportivo jugó en Tercera División (1973-74). Lo cierto es, sin embargo, que el polivalente y bigotudo defensa alcanzó las 340 apariciones durante las diez campañas (1973-1983) en que formó parte de la primera plantilla deportivista.

7. Juan Acuña (381)

Juan Acuña (i) en el sorteo de campos del Real Sociedad-Deportivo de la temporada 1949-50 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

‘Xanetas’ es el portero que más veces ha defendido el marco del Deportivo en sus casi 120 años de existencia. Nada menos que 381 partidos a lo largo de 18 campañas (1937-1955). Su extraordinaria longevidad le convierte en el más antiguo jugador en este top-10, porque en su época no se disputaban competiciones continentales y la Liga la jugaban 14 o 16 equipos. También muchas webs le otorgan menos encuentros porque no contabilizan los 18 que disputó en el Campeonato de Galicia de Serie A, torneo oficial que se celebró hasta 1940 y que era clasificatorio para la Copa de España.

6. Sergio (383)

Sergio celebra su gol en la final de Copa de 2002 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Solo necesitó la mitad de temporadas que Acuña, nueve (2001-2010) para sumar dos partidos más que el guardameta: 383. Le tocaron otros tiempos en los que el Dépor jugaba tres competiciones año tras año y además solía llegar lejos tantos en la Copa del Rey como en Europa. De esa cifra resulta un promedio 42,5 choques por curso para un centrocampista que, por si fuera poco, recorría infinidad de kilómetros.

5. Donato (393)

Donato celebra su gol al Espanyol en el partido que certificó el título de Liga 1999-00 para el Dépor ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Se quedó al borde de las cuatro centenas (393) en sus diez ejercicios (1993-2003) como blanquiazul. Su polivalencia le proporcionó la oportunidad de colarse en esta clasificación. Cuando no jugaba en la medular, el hispano-brasileño lo hacía en el centro de la defensa, y viceversa.

4. Valerón (422)

Valerón, durante el Dépor-Galatasaray de la Champions League 2000-01 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Pese a sufrir varias lesiones de extrema gravedad, el genial mediapunta canario alcanzó los 422 partidos oficiales con el Deportivo. Fue a lo largo de trece campañas (2000-2013), en las que fue pieza clave tanto de la conquista de varios títulos oficiales como del penúltimo ascenso a Primera División.

3. Mauro Silva (459)

Mauro Silva protege el balón ante Karpin en el Dépor-Celta de la campaña 2000-01 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El mejor mediocentro defensivo que ha visto el balompié mundial no fue one club man porque nació en Brasil y llegó al Dépor desde el Bragantino con 24 años. Pero aquí se quedó hasta que colgó las botas a los 37, después de trece fantásticas e inolvidables temporadas (1992-2005) en las que disputó 459 encuentros oficiales.

2. Manuel Pablo (482)

Manuel Pablo durante un partido de pretemporada contra el Lemos en 2004 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Otro casi one club man, aterrizó desde la UD Las Palmas con 22 años y en Riazor se retiró cuando ya había soplado las 40 velas. El lateral derecho y ahora entrenador del filial deportivista disputó 482 encuentros con el primer equipo blanquiazul a lo largo de 18 temporadas (1998-2016), pese a haber sufrido aquella fractura de tibia y peroné frente al Celta que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante un año menos dos semanas.

1. Fran (700)

Fran controla el balón durante un partido de la temporada 1997-98 en Riazor ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Solamente tres jugadores del Barcelona, otros tantos del Real Madrid y uno del Sevilla superan sus 700 partidos con el Deportivo, en el que debutó profesionalmente en 1987 y colgó las botas en 2005. Lionel Messi (778), Xavi Hernández (767), Raúl González (741), Iker Casillas (725), Sergio Busquets (722), Manolo Sanchís (710) y Jesús Navas (705) son los únicos que rebasan las siete centenas del ‘10’ blanquiazul, jugador del Dépor con más apariciones en Primera División (435), Copa del Rey (74), Supercopa de España (6) y Copa de la UEFA (17). Otros hombres-récord de clubes profesionales españoles son, por orden de partidos disputados: Koke Resurrección (Atlético, 693) Joaquín Alonso (Sporting, 646), José Ángel Iribar (Athletic, 614), Alberto Górriz (Real Sociedad, 599), Fernando Gómez (Valencia, 553), Iago Aspas y Manolo (Celta, 533), Joaquín Sánchez (Betis, 528), Patxi Puñal (Osasuna, 513), Berto (Oviedo, 512), Nino (Elche, 478), Manu Trigueros (Villarreal, 477), David García (Las Palmas, 474), José Luis Violeta y Xavi Aguado (Zaragoza, 473) y Alberto Marcos (Valladolid, 471).