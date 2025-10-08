Historias del Dépor | CD Málaga, Málaga CF; tanto monta, monta tanto

Sabin Bilbao y Manuel Villa en uno de los últimos partidos entre Dépor y CD Málaga, el 9 de enero de 1991 en Copa del Rey ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo visita este domingo al Málaga en La Rosaleda. Un Málaga que no es el mismo Málaga de toda la vida, aunque en parte sí lo es. Un lío que tampoco es demasiado complicado de aclarar. El antiguo CD Málaga nace en 1933 como CD Malacitano hasta que en 1941 adquiere la primera denominación. El CD Málaga desaparece en 1992, al no poder cumplir con el plan de saneamiento para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. El club se refunda sobre el Club Atlético Malagueño, que es su propio filial entre 1948 y 1959, cuando se desvincula de la entidad tras su descenso a Tercera, ya que el reglamento impide competir en la misma categoría a dos conjuntos del mismo club. En 1993, el Club Atlético Malagueño se transforma en el actual Málaga CF.

No, pero sí. El Málaga CF es en parte heredero del CD Málaga, al sentar sus cimientos sobre su antiguo filial. ¿Y por qué en un fondo de su estadio los asientos dibujan en blanco ‘Since 1904’ (desde 1904)? Porque el origen de todo es el Málaga Foot-ball Club, posteriormente Real Málaga y más tarde Málaga Sport Club, el equipo que en 1933 se fusiona con el Fútbol Club Malagueño para crear el CD Málaga.

Dicho esto, los últimos partidos del Deportivo frente al CD Málaga y los primeros contra el Málaga CF destapan varias coincidencias. Los blanquiazules se despiden del primero en el año de su ansiado ascenso a Primera tras la longa noite de pedra. Ocho años después, se cruzan por primera vez con los segundos, en la temporada que acaba con el primer y único título de Primera División del fútbol gallego. Además, en ambas campañas al doble duelo liguero se suman sendos cruces en Copa del Rey. Ambos con victoria coruñesa.

Temporada 1990-91

Deportivo y CD Málaga se ven las caras por última vez en la temporada 1990-91. Son cuatro partidos, dos en Segunda División y dos en la quinta ronda de Copa, dominados por los pupilos de Arsenio Iglesias.

El primer choque llega en la jornada 11 de Liga. Los blanquiazules se imponen en La Rosaleda por 1-2. Stojadinovic, el héroe del ascenso ante el Murcia, abre el marcador nada más comenzar la segunda parte. A un cuarto de hora del final empata el colombiano ‘Palomo’ Usuriaga, héroe de la selección cafetera en el Mundial de 1990 que fue asesinado en 2004, con solo 37 años. A punto de cumplirse el tiempo reglamentario, Fran marca el tanto del triunfo herculino.

El Dépor supera la eliminatoria de Copa, disputada en enero. Los blanquiazules ganan la ida, en Riazor, por 3-2, ventaja que conservan con un empate sin goles en campo malaguista.

El encuentro de la segunda vuelta liguera es, además del último de la historia entre Deportivo y CD Málaga, una batalla por el ascenso. El Dépor es tercero a tres puntos del líder Murcia y a dos del Albacete. Los andaluces están a tres puntos de los coruñeses. El choque lo decide para el Deportivo un misil del hispano-argentino Albis, al que trae a España en 1982 el propio Málaga, equipo al que regresa unos meses después.

Sandro y Mauro Silva en uno de los primeros duelos entre Deportivo y Málaga CF, el 5 de marzo de 2000 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Temporada 1999-00

El 16 de octubre de 1999, en la jornada 8 de Primera División, Deportivo y Málaga CF se ven las caras por primera vez. Es un Málaga que en cuatro años pasa de jugar en Tercera a hacerlo en Primera. Y que se adelanta en el marcador por medio de Catanha, de penalti, en el minuto 14. El Deportivo le da la vuelta al marcador en la segunda parte, tras el empate de Donato en el 36. Djalminha (m.57), Víctor (m.66) y otra vez el genio brasileño (m.73) sellan el 4-1 definitivo.

De nuevo, la Copa vuelve a cruzar a ambos entre medias de los duelos ligueros. El Deportivo también logra la clasificación para octavos de final gracias a los goles en campo contrario. El equipo dirigido por Javier Irureta vence por 1-0 en Riazor y cae derrotado por 2-1 en La Rosaleda.

Un solitario y tempranero gol del uruguayo Darío Silva (m.2) decide el encuentro de la segunda vuelta, en la jornada 27. Pese a la derrota aquel 5 de marzo de 2000, el Dépor mantiene un liderato que conserva hasta la conclusión del campeonato, para erigirse en rey del fútbol español. l