Historias del Dépor | De Riazor a Abegondo 2.0, pasando por El Mundo del Fútbol

Los terrenos que ocupa la actual Ciudad Deportiva de Abegondo antes de empezar a construirse - ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Dépor Training Center en Abegondo, nueva denominación de la remozada (aún a medias) ciudad deportiva blanquiazul, da un paso más en la evolución de los centros multideportivos coruñeses y, por extensión, del Deportivo.

La primera ciudad deportiva coruñesa como tal, con diferentes instalaciones para realizar distintas actividades, es Riazor. La concepción del estadio en su ubicación actual —inaugurado a finales de 1944— llega enmarcada en un proyecto que incluye un campo de entrenamiento, una pista de tenis, una de patinaje y un picadero que jamás llega a ser realidad.

El Ayuntamiento tarda poco tiempo en pensar que la península de A Torre es un buen lugar para aglutinar recintos deportivos. En 1947, el consistorio herculino aprueba la compra de 40.000 metros cuadrados en la zona para destinarlos a una futura ciudad deportiva. Sin embargo, María Pita nunca llega a pagar las 920.000 pesetas —23 por metro cuadrado— que cuesta dicho predio.

La década de los 60 trae el primer proyecto real de ciudad deportiva en el entorno de la Torre de Hércules. Andrés Fernández-Albalat —autor de la fábrica de Begano y del estadio Multiusos de San Lázaro— diseña por encargo del Ayuntamiento un recinto presidido por un estadio con pistas de atletismo y graderío para 6.000 espectadores. Gimnasio, polideportivo y piscina cubiertos, campo de hockey hierba, dos pistas de hockey patines, otras dos de tenis, cinco canchas de baloncesto y hasta un parque infantil de tráfico completan la oferta. Nada de ello llega a ser realidad.

Plano de la Ciudad Deportiva de la Torre datado en 1968, que nada tiene que ver con lo que se construyó finalmente - ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Pocos años después, el Deportivo retoma la idea de A Torre. La junta general extraordinaria del club, presidido por Antonio Álvarez, da su aprobación al proyecto el 2 de junio de 1975. Carlos Fernández-Gago —coautor del Centro Comercial Cuatro Caminos y de la remodelación de la Estrella Galicia en Concepción Arenal— es el encargado de dibujar un complejo con un estadio de atletismo, cuatro campos de fútbol, piscina y polideportivo cubiertos, gimnasio, seis canchas de tenis, pista de hielo y una residencia para deportistas. El club paga 25 millones de pesetas —algo más de 6 millones de euros de hoy si aplicamos el valor tiempo del dinero— por los terrenos. El presupuesto de la obra asciende a 174 millones de pesetas, que hoy supondrían alrededor de 43 millones de euros.

El alto coste de los trabajos permite al Deportivo construir solamente un campo de fútbol. Allí entrena el equipo durante varios años e incluso el Fabril disputa algún partido oficial. Los problemas económicos llevan al club, en marzo de 1982, a vender la parcela a cambio de 158,5 millones de pesetas al Ayuntamiento. Es el consistorio quien acaba dando forma a la hoy conocida como Ciudad Deportiva de A Torre-Arsenio Iglesias, que además de los cinco terrenos de juego de fútbol cuenta con canchas de baloncesto y pádel, frontón cubierto y campo de golf.

Uno de los grandes objetivos de la directiva presidida por Augusto César Lendoiro, a su llegada en 1988, es dotar a los equipos del club de un lugar en el que trabajar a diario. El Dépor deambula durante tres lustros por Riazor, A Torre, A Grela y Acea de Ama hasta que el 1 de mayo de 2003 se inaugura, no sin obstáculos, la mal llamada ciudad deportiva de Abegondo. Mal llamada, porque tiene poco de deportiva, ya que nace enfocada única y exclusivamente en el fútbol. Las excavadoras entran por primera vez en el Agra de Marces el 26 de marzo de 1998, casi cinco años antes de su apertura, para empezar a dar vida al complejo futbolístico blanquiazul. Las obras están paradas durante más de dos años, entre otros motivos, porque las máquinas empiezan la faena antes de que el club adquiera todas las parcelas. De hecho, el campo de hierba artificial tiene que cambiar de orientación debido a que el propietario del terreno contiguo no accede a su venta. La instalación es tiempo después bautizada como El Mundo del Fútbol, denominación que desaparece durante la presidencia de Tino Fernández.

Después dos decenios sin más que obras de mantenimiento y adecuación, el Deportivo afronta su primera gran reforma. La Ciudad Deportiva de Abegondo 2.0 todavía está a medias, pero pronto se convertirá en un training center que nada tendrá que envidiar a los de los mejores clubes de España y del mundo.