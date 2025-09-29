El año en que esta Segunda fue de Primera

Seoane se lanza ante Luis con Rubiñán (i) y Bustillo (d, en el suelo) como testigos durante la última jornada de Primera 1972-73, en la que el Atlético se proclamó campeón y el Deportivo descendió - Archivo RC Deportivo

Andorra, Mirandés, Ceuta y Real Sociedad B son los únicos equipos de la Segunda División 2025-26 que nunca han jugado en Primera. Los otros 18 —técnicamente 17, puesto que el actual Burgos CF nada tiene que ver con el anterior (1922-1983) ni con el Real Burgos (1983-2022)— han jugado en la élite y muchos de ellos un gran número de temporadas. Esa asiduidad nos conduce a una temporada histórica, la 1972-73, en la que 8 de ellos, entre los que se encuentra el Deportivo, coincidieron en una Primera División de 18 equipos. Es decir, conformaron el 44,4% de la Liga.

Castellón, Zaragoza, CD Málaga —que si nos ponemos puntillosos tampoco es el actual Málaga CF ya que fue fundado a partir del filial de aquel—, Las Palmas, Granada, Sporting, Deportivo y Burgos compitieron en la división de honor 1972-73. Tres veces coincidieron 7 de los 22 (38,9%) en Ligas de 18 conjuntos: 1971-72 (con el Dépor), 1973-74 y 1981-82, estas dos sin el conjunto blanquiazul. En campeonatos de 20 equipos, jugaron 7 (35%) en otras tres ocasiones: 1991-92, 2009-10 y 2016-17, todas con el Dépor entre ellos. Además, hubo tres campañas de 16 equipos con 6 de los actuales componentes de Segunda, lo que supone un 37,5%. También en las tres (1951-52, 1952-53 y 1968-69) compitió el Deportivo.

Castellón (5º)

El equipo ‘orellut’ completa una de las mejores campañas de la historia de un recién ascendido. Acaba quinto con 35 puntos, aunque muy lejos del último billete para la Copa de la UEFA, en poder del cuarto, el Real Madrid (43). Por si fuera poco, alcanza por primera y única vez la final de Copa, en la que sucumbe ante el Athletic (2-0). El francés Lucien Muller, artífice del ascenso, es su entrenador. En sus filas destacan varios exmadridistas, sobre todo Vicente del Bosque, cedido por segunda vez por el conjunto blanco. Por Chamartín también habían pasado el portero Corral, los defensas Cela y Babiloni, el interior Planelles y el extremo Ortuño. En la medular también forma un mito del Celta, Félix Carnero, junto a Jorge Cayuela, uno de los escasos españoles que en aquellos tiempos había jugado más allá de los Pirineos, en el Anderlecht belga. El guardameta suplente es un exdeportivista, Andrés Mendieta, padre del futuro internacional Gaizka. Manolo Clares, con 11 tantos, es su máximo goleador. En la 28ª jornada logra una sonada victoria en el viejo Castalia ante el futuro subcampeón, el Barcelona (4-0).

¿Qué hizo contra el Deportivo?

Castalia acoge el choque de la primera vuelta, resuelto con victoria blanquinegra (2-0) con goles de Ortuño y Tonín. En Riazor, en la 31ª jornada, Del Bosque iguala mediante un testarazo en el minuto 81 el tanto inicial de Beci.

Zaragoza (8º)

Un gallego, el allaricense Luis Cid ‘Carriega’, dirige al equipo maño en su regreso a Primera. El Zaragoza viene de pasar un año en el infierno tras su era más gloriosa hasta entonces, tres lustros consecutivos en la élite (1956-1971) en los que conquista dos Copas y una Copa de Ferias, predecesora de la Europa League. Son muchos los jugadores que se mantienen del descenso de 1971 y el posterior ascenso: los porteros Nieves y Villanova, los defensas Rico, Royo, González y Ruiz Igartua, los volantes Molinos, Duñabeitia y (el legendario) Violeta, el oriundo delantero paraguayo Ocampos —su pichichi, con 9 goles— y el extremo (y futuro entrenador de éxito) Luis Costa. Su inicio es fantástico, con 3 victorias y 4 empates hasta su primera derrota, en la 8ª jornada ante el Espanyol. Esa puesta en acción le aleja del descenso y consigue finalizar en la octava plaza, con 34 puntos.

¿Qué hizo contra el Deportivo?

Se ven las caras en La Romareda ya en la 3ª jornada, en un partido marcado por la lesión del portero blanquiazul Seoane, sustituido por Aguilar en el minuto 55. El Zaragoza ya gana por 2-0, pero acaba haciéndolo por 5-0, gracias a dos postreros penaltis transformados por García Castany. En Riazor, empate sin goles en el partido 600 del conjunto maño en la máxima categoría.

Málaga (10º)

Gran temporada en La Rosaleda. Los blanquicelestes concluyen décimos con 33 puntos y alcanzan las semifinales de Copa, su mejor actuación histórica. La directiva costasoleña contrata al francés Marcel Domingo para dirigir a un equipo que cumple su tercera campaña consecutiva en la élite, en el ecuador de su llamado ‘quinquenio de oro’. Su alineación es de esas que los más viejos del lugar recitan de carrerilla: Deusto; Irles, Macías, Monreal; Martínez, Viberti; Álvarez, Migueli, Bustillo, Vilanova y Roldán. Kubala llega a preconvocar para el partido de la selección ante Grecia, de clasificación para el Mundial de 1974, a cuatro de ellos: Deusto, Irles, Macías y Vilanova. El pontevedrés Roldán, componente del legendario ‘Hai que roelo’, es su máximo anotador, con 9 goles. Domingo mantiene una intensa guerra con el capitán Viberti, al que sienta durante gran parte del campeonato. El argentino, ídolo de la afición, da nombre desde 2013 a la puerta 5 —su habitual dorsal— de La Rosaleda.

¿Qué hizo contra el Deportivo?

En Málaga aún se recuerda la derrota en Riazor (1-0) con gol de Rubiñán por el arbitraje del canario Santana, que anula un tanto a los andaluces a raíz de las protestas locales y expulsa a Búa y Vilanova. Eso sí, minutos después de haber mandado a la ducha a los deportivistas Aguilar y Plaza. Con los cambios agotados, Cholo se pone bajo palos en el minuto 80. En la primera vuelta, los andaluces golean (4-1) para colocarse terceros después de 12 jornadas. Además, se cruzan en cuartos de Copa, con doble triunfo andaluz (0-2 y 2-0).

Las Palmas (11º)

Con otro entrenador francés, Pierre Sinibaldi, el cuadro canario afronta su noveno ejercicio consecutivo en Primera y su segunda participación en Europa. Solo han transcurrido tres años desde su histórico subcampeonato. Su plantilla está compuesta por una mayoría de canarios —13 grancanarios y 3 tinerfeños—, junto a un malagueño, un catalán, un valenciano y dos argentinos. En sus filas agota sus últimos días en activo el portero exdeportivista Betancort, con 35 años. La manija la lleva un futuro blanquiazul, Trona, un antecesor de Valerón que agudiza sus habilidades tras perder casi en su totalidad la visión del ojo derecho. Los goles corren a cargo del internacional Germán Dévora, autor de 13 dianas. Segundo equipo más goleado (44 tantos), finaliza en la undécima posición, con 31 puntos, 3 sobre la zona de descenso. En la Copa de la UEFA alcanza los octavos de final, en los que cae ante el Twente neerlandés (3-0 en Enschede y 2-1 en el Insular) después de eliminar al Torino italiano —gracias a un inolvidable 4-0 que da la vuelta al 2-0 de la ida en Turín— y al Slovan Bratislava checoslovaco.

¿Qué hizo contra el Deportivo?

En la penúltima jornada de la primera vuelta, Las Palmas se impuso por 3-0 (Germán, Trona y el argentino Fernández). En Riazor, el Dépor tuvo la victoria en sus manos gracias a los tantos de Rubiñán y Loureda, pero Fernández, en solo un minuto (m.76 y 77), robó a los blanquiazules un punto que les habría hecho llegar a la última jornada fuera del descenso.

Granada (13º)

Pasieguito, leyenda valencianista como jugador y mito sabadellense como técnico, dirige a un equipo recordado por el inesperado pichichi —20 goles el curso anterior— Porta y una defensa que suele moverse más allá de los límites del reglamento, encabezada por el paraguayo Fernández y el argentino Aguirre Suárez. Su balance goleador (25 tantos a favor y 32 en contra en 34 partidos) habla a las claras de sus virtudes y sus defectos. Salda ocho partidos con empate sin goles y otros cuatro los vence por 1-0. Con 29 puntos, salva la categoría desde el decimocuarto puesto. Porta firma casi la mitad (11) de los tantos granadinos. Otros nombres propios son dos manchegos: el mediocentro Castellanos —que después juega muchos años en el Valencia— y el delantero Dueñas, recién llegado de un Barça en el que en solo dos campañas y 32 titularidades anota 16 goles.

¿Qué hizo contra el Deportivo?

Coruñeses y granadinos empatan sin goles en Riazor, en la segunda jornada del campeonato. En el viejo Los Cármenes, el conjunto andaluz se impone por 2-0, ambos tantos anotados en la segunda parte por Quiles y, quién si no, Enrique Porta.

Sporting (14º)

El conjunto gijonés se encuentra en los albores de sus tres décadas doradas. Los rojiblancos juegan en Primera de 1970 a 1998, con la única salvedad del curso 1976-77. Mariano Moreno, que salva al debutante Burgos el curso anterior, es su entrenador. Dos hermanos lideran al conjunto asturiano. Uno, en la portería. El otro, en la delantera. Son Jesús Castro y Enrique Castro, más conocido como Quini. El ariete, autor de 11 goles, forma una gran dupla de ataque con el vasco Churruca, que firma 7 dianas. También son piezas clave otras leyendas sportinguistas como Miguel Ángel Alonso, José Manuel, Ciriaco Cano, Tati Valdés o el genial Megido. El Sporting no pisa la zona roja en todo el curso. Sin embargo, tiene buena parte de las papeletas para descender en la última jornada. Un solitario gol de Quini en el derbi ante el Oviedo en El Molinón, unido a la derrota del Deportivo en el Manzanares, da la permanencia al Sporting que, casualmente, cierra el curso con los mismos números que Moreno firma con el Burgos un año antes: 11 victorias, 7 empates y 16 derrotas.

¿Qué hizo contra el Deportivo?

Un doblete de Landa deja los dos puntos en Riazor (2-1) en la primera vuelta. En El Molinón, a tres jornadas del final de Liga, el Sporting puede mantenerse por delante del Deportivo en la tabla (27 puntos a 26) gracias a un empate sin goles.

Deportivo (17º)

Arsenio Iglesias dirige a los blanquiazules por tercera campaña consecutiva, la segunda seguida en Primera. El Dépor traspasa al internacional Manolete al Valencia para equilibrar sus cuentas y sus dos únicos fichajes proceden de Segunda: Plaza (Pontevedra) y Prieto (Oviedo). El técnico arteixán cuenta un año más con la recurrente línea defensiva formada por Belló —preconvocado por Kubala ante Grecia—, Luis y Cholo. Otros clásicos ven disminuida su participación por culpa de las lesiones, caso de Beci (15 titularidades) y Cervera (5). Quien sigue al mando de las operaciones en el césped es Loureda, en su undécima campaña como blanquiazul. Emerge como figura el redondelano Benito Rubiñán. El lateral (o extremo) zurdo es el único componente de la plantilla que salta al césped en los 34 encuentros ligueros y se erige en el máximo anotador del equipo, con 4 goles. El Deportivo solo pierde 2 de los primeros 9 encuentros, pero cae en 7 de los siguientes 10, lo que le aboca a pelear por evitar el descenso en la segunda vuelta. Los blanquiazules dejan escapar puntos vitales en Riazor ante Castellón y Las Palmas y llegan a la jornada final ante un imposible: la necesidad de ganar en el Calderón a un Atlético al que la victoria hará campeón de Liga. Prieto falla un penalti para el 1-1 ya avanzada la segunda parte, pero Adelardo y Gárate abren una brecha definitiva pocos minutos después. Aquellos dos puntos (o los perdidos ante blanquinegros y amarillos) valían la permanencia porque los resultados que se dan en la jornada final habrían supuesto un cuádruple empate a 29 puntos que favorecía a un Deportivo que, sin embargo, acaba penúltimo con 27. Es el equipo que menos partidos gana (7), junto al también descendido Betis, y el menos anotador (22) de la categoría. Es, además, el inicio de la longa noite de pedra. El Deportivo no vuelve a Primera hasta 18 años después.

¿Qué hizo contra sus siete rivales de la presente temporada?

Solo gana 3 de los 14 duelos, a Burgos, Sporting y Málaga, todos en Riazor. Los otros 11 los resuelve con 6 empates y 5 derrotas, por lo que suma 12 puntos de 28 posibles.

Burgos (18º)

Debutante en Primera el curso anterior, su primera aventura en la élite dura dos campañas. El cuadro castellano finaliza en la última plaza con solo 24 puntos y nada menos que 63 goles encajados, casi dos por encuentro. La directiva presidida por el inefable Antonio Martínez Laredo afronta un cambio de plantilla más propio de los tiempos que corren que de los años 70 del siglo pasado, con 11 bajas y 10 altas. Capón, Benegas y el ‘Indio’ Jacquet acaban su cesión por parte del Atlético, Aitor Aguirre se va al Racing de Santander y Astorga, que solo se pierde 13 minutos en el curso 1971-72, ficha por el Palencia. Osorio, Gonzalo —cedido— y Figuerola (Espanyol), Pocholo (Mallorca), García Cuervo (Sporting), José Luis Escalza (Alavés), Esteve (Mestalla), Elkoro (Real Sociedad), Burguete (Tortosa) y el portero del filial Taladrid conforman un cóctel de novedades que no funciona. El Burgos hace una correcta mitad inicial de Liga, pero entra en zona de descenso en la última jornada de la primera vuelta para ya no abandonarla. Poco después, Galarraga es relevado en el banquillo por un exjugador deportivista, Rafael Zamora, después de un partido con José Luis Preciado como técnico interino. Pocholo, con 6 goles, es el máximo anotador burgalés.

¿Qué hizo contra el Deportivo? Los blanquiazules vencen en Riazor, en la primera vuelta, por 2-1. Tejedor, con un testarazo en el que recibe la inestimable ayuda del meta visitante García Cuervo, adelanta al Deportivo. Esteve iguala de penalti. Plaza, de libre directo, da el triunfo a los blanquiazules. El duelo de vuelta en El Plantío finaliza sin goles.