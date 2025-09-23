Historias del Dépor | De Paco Buyo a David Mella

Adrián López corre tras el balón durante el partido de España contra Jordania (4-2) en el Mundial sub-20 de Canadá, en 2007, en el que firmó un ‘hat-trick’ARCHIVO DXT CAMPEÓN

David Mella, convocado por Paco Gallardo para formar parte de la selección española en el próximo Mundial sub-20, será el séptimo deportivista en participar en el torneo, el quinto que lo hará con España.

Con la de Chile, España habrá participado en 16 de las 24 ediciones del torneo. Fue campeona en 1999, finalista en dos ocasiones (1985 y 2003), y semifinalista en 1995. Mella forma parte de un equipo que regresa después de más de una década y cuatro ediciones de ausencia, puesto que no se clasificó en 2015, 2017, 2019 y 2023. En 2021 no se celebró debido a la pandemia mundial.

Solo seis jugadores han participado en el mismo mientras pertenecían al Deportivo. Cuatro de ellos con España y los dos restantes con Portugal.

Paco Buyo (1977). El primero, en la primera edición. El portero betanceiro jugó completos los tres partidos de España, dirigida por Chus Pereda y comandada en el campo por Ricardo ‘Soso’ Gallego. España fue segunda de grupo por detrás de México, pero no había cuartos de final. Solo el primero accedía a semifinales.

José Luis Deus (1997). El 20 de junio de 1997, en Kuantan (Malasia), marcó el primer gol de un deportivista en un Mundial sub-20. Fue en la victoria española ante Paraguay (2-0), además con doblete suyo. ‘Pepo’ marcó un gol más, en octavos de final ante Canadá (2-0), pero el camino hacia la gloria del coruñés, Farinós, Albelda y Angulo lo frenó en seco Irlanda en cuartos (0-1).

Hugo Carreira (1999). Central portugués que militó en el Fabril tres temporadas (1998-2001). Participó con la selección lusa en la edición de 1999, la que conquistó España. Compartía defensa con Marco Caneira —futuro valencianista—, en un combinado en el que sobresalía Simão Sabrosa. Portugal cayó en octavos de final ante Japón, a la postre finalista, en la tanda de penaltis.

Antonio Barragán y Adrián López (2007). El lateral y el delantero formaron la única doble convocatoria blanquiazul. España, con un equipazo —Piqué, Mata, Javi García, Granero o Capel—, sucumbió en la tanda de penaltis de los cuartos de final ante la República Checa, que acabó subcampeona. Adrián fue el segundo máximo goleador del torneo. Marcó cinco tantos —incluido un hat-trick a Jordania—, uno menos que el argentino ‘Kun’ Agüero, y se llevó la Bota de Plata. Comenzó siendo suplente del madridista Alberto Bueno y salió de inicio en los otros cuatro encuentros. Barragán también fue titular en cuatro partidos. Solamente se quedó sin jugar frente a la selección jordana.

Pedro Martelo (2019). El delantero luso jugó cedido por el Deportivo en el Sporting Braga desde enero hasta el 30 de junio de 2019. El torneo se celebró en Polonia del 23 de mayo al 15 de junio. Aunque a efectos de inscripción militaba en el conjunto portugués, era propiedad del Deportivo. Pedro perteneció al Dépor entre 2016 y 2020. Jugó dos campañas en el Juvenil A y una y media en el Fabril. En el Mundial, Portugal quedó eliminada en la fase de grupos con cuatro puntos. Pedro solo salió desde el banquillo en los minutos finales ante Argentina (0-2) y Sudáfrica (1-1). Por delante tenía a Rafael Leão, Pedro Neto, Jota y Trincão. Casi nada.

Otros once deportivistas participaron antes de formar parte del club coruñés. El portero Manolo Ruiz (1981), el central César (1995), los también portero y defensa Dani Aranzubia y Carlos Marchena (campeones en 1999), el guardameta Rubén Martínez y el delantero Javier Arizmendi (subcampeones en 2003), el cancerbero Manu Fernández (2005), el lateral zurdo Roberto Canella (2007) y un portero más, Adrián Ortolá, el defensa Derik Osede y el mediapunta Ager Aketxe (2013). A la lista se suma el central Javi, que jugó el curso 1980-81 en el Dépor cedido por el Valladolid. Poco después, en octubre de 1981, participó en el torneo celebrado en Australia.

Si ninguna selección de otro país ha convocado a un jugador del Deportivo, son muchos —36 futbolistas—, los que lo jugaron antes de pertenecer al conjunto coruñés. El hondureño Héctor Zelaya (1977) fue el primero. Le siguieron el sempiterno Bebeto (campeón con Brasil en 1983), el búlgaro Emil Kostadinov (1985 y 1987), el brasileño César Sampaio y el búlgaro Ilian Kiriakov (1987). Desde el brasileño Luizão en 1995 siempre hubo un futuro blanquiazul, salvo en 2019. Lionel Scaloni —campeón con Argentina— y Gustavo Munúa —subcampeón con Uruguay— (1997) y el argentino Aldo Pedro Duscher y el croata Stipe Pletikosa (1999) cerraron el siglo XX. Germán Lux, Diego Colotto y Fabricio Coloccini abrieron el XXI también fueron campeones con Argentina en 2001, torneo que disputaron el canadiense Julián de Guzmán y el ghanés Sulley Muntari.

Abel Aguilar dobló participación con Colombia (2003 y 2005), y en el segundo año coincidió con Ryan Babel y Haris Medunjanin (Países Bajos) y Filipe Luís (Brasil). En 2007 fue turno de Bruno Gama (Portugal), Przemysław Tytoń (Polonia) y Celso Borges (Costa Rica). Y en 2009 de Jonathan Urretaviscaya (Uruguay).

Didier Moreno (Colombia), Gaël Kakuta (Francia), Roderick Miranda y Nélson Oliveira (Portugal) y Diego Rolan (Uruguay) se sumaron en un prolífico 2011. Uche Agbo (Nigeria), Bryan Rabello (Chile) y Ivan Cavaleiro (Portugal) compitieron en 2013, cuando repitió Rolan. Dos fabrilistas, Ismael Díaz (Panamá) y Juan Otero (Colombia) participaron en 2015, junto a Domingos Duarte (Portugal). El uruguayo Fede Valverde (semifinalista y Bota de Plata en 2017) y el argentino Juan Gauto (2023) cierran la lista.