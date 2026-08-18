Blanco, azul y naranja

El fútbol de Primera regresó a Riazor este lunes con el ambiente de las grandes ocasiones y un estadio casi lleno, pero también teñido de un naranja de protesta porque un sector de la afición empleó camisetas de ese color para quejarse por la situación generada en Marathón Inferior a raíz de las condiciones impuestas por el club para tener un abono en esa localidad. Ese fondo lució con un mayoritario color naranja que también se distinguió en otros graderíos, sobre todo en el de Pabellón y en diversas zonas de Preferencia Inferior. Menos visible fue en Preferencia Superior y en las dos Tribunas.

Y el club también se unió a homenajear al naranja. Lo hizo para darle la bienvenida en el césped a los jugadores del Básquet Coruña, que saltaron al césped de Riazor antes del inicio del partido. Obviamente entre aplausos que valoraron el ascenso del equipo a la ACB.

El naranja agudizó el ingenio. Se pudieron ver elásticas de la selección de Países Bajos y hasta del Wolverhampton, algunas retro del Dépor del mismo color (inolvidable al que se lució en el 2-3 de Balaídos con gol de Borja sobre la bocina). Y hasta chalecos reflectantes hubo e incluso también quien optó por incluir alguna otra prenda de ese color en su outfit como los zapatos, el bolso o los accesorios.

Sonó ‘Voa’ por megafonía, coreado por bastantes más personas que el pasado miércoles en el Trofeo Teresa Herrera ante el Real Madrid. Todavía con timidez. En ese escenario los jugadores saltaron al campo entre la algarabía generalizada porque la gente no dudó en demostrar lo mucho que había echado de menos la Primera División. En cuanto los 22 futbolistas aparecieron en el verde, Riazor estalló en aplausos.

Fue el primer rugido de un estadio que estuvo más silencioso de lo habitual, sí, pero igualmente voluntarioso para agradecer y aplaudir las acciones de mérito de su equipo. El relativo mutismo lo rompió el gol del Deportivo, por el que no hubo que esperar demasiado. En el minuto 21, Aubameyang puso al Dépor por delante con un control y una definición que demuestra que el talento no se pierde por mucho que pasen los años. El delantero gabonés mandó el balón al fondo de la red y levantó a una hinchada que todavía no se podía creer estar coreando el nombre de su nuevo ‘7’, Pierre-Emerick Aubameyang. Nada menos.

Y antes del descanso, Riazor recuperó su ruido habitual. No fue por un gol, ni tampoco por una ocasión o una injusticia arbitral. Fue porque el fondo de Marathón se manifestó a voz en grito por las medidas impuestas por el club para entrar en esa grada. Fue precisamente en esa zona del estadio donde empezó todo. Varios cánticos que siguieron algunos espectadores presentes como “Solución en Marathón” o “Aquí estamos los delincuentes”, este último con un claro toque irónico.

La protesta duró algo más de siete minutos. Desde el 40 hasta que el colegiado señaló el final de la primera mitad. Los futbolistas se fueron a la caseta con esa música de fondo hasta que en el receso saltó al campo Belém Tajes y amenizó los quince minutos de espera. Casualidad o no, la compositora y cantante lució un atuendo naranja.

La segunda parte comenzó de la peor forma posible. Nada más sonar el silbato que anunciaba el inicio de la segunda mitad, varios jugadores del Elche que calentaban en la banda empezaron a hacer aspavientos con sus brazos para avisar al colegiado de que algo estaba ocurriendo en la grada. El partido se paró mientras una persona ubicada en Tribuna Inferior, que sintió una indisposición, era atendida por los servicios médicos de la Cruz Roja. El juego estuvo detenido durante dos minutos y, por fortuna, el hombre pudo abandonar la grada por su propio pie, acompañado por los servicios médicos.

Fue pasando el tiempo y al Deportivo se le fueron acabando las fuerzas. El debut se les hizo demasiado largo y las piernas comenzaron a flaquear. Y con una grada más silenciosa de lo habitual, a los jugadores les faltó el empujón que están habituados a recibir de su afición. No hubo aliento más allá de algunos aplausos y algún leve ánimo forjado en gradas que no suelen tirar del carro en ese sentido.

Aunque el verdadero jarro de agua fría llegó en el minuto 76, cuando Aguado cabeceó al fondo de la red un centro de Gonzalo Villar. La decepción que siempre genera ir por delante y después tener que asumir que se escapan dos puntos se palpó al término del partido. La afición, y también el equipo, quería los tres puntos. Pero no pudo ser. Ni siquiera el gol en contra sirvió para que los jugadores se agitaran, ni mucho menos la grada.

Con el pitido final, las protestas en Marathón Inferior volvieron a hacerse evidentes. Los aficionados ubicados en ese sector de la grada estallaron una vez más con el cántico “Solución en Marathón”, mientras la gente abandonó el feudo blanquiazul, que echó de menos a Yeremay. No fueron pocos los aficionados que le jalearon al final, cuando salía de la grada en la que siguió el partido. Al jugador más cotizado del equipo le costó abandonar el estadio, asediado por una multitud que quería hacerse una foto con él. Todos desean que vuelva cuanto antes. Y que regrese, obviamente, la normalidad en el estadio.