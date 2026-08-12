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Deportivismo

¿Quién es la “Carmiña, Carmela” del himno del Dépor de Xoel?

La canción sonará hoy por primera vez en el descanso del partido entre el equipo coruñés y el Real Madrid

Rubén Ventureira
Rubén Ventureira
12/08/2026 10:45
Grabación del videoclip de "Voa"
La parte del vídeo de ‘Voa’ en la que se menciona a Carmiña
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La parte más sorprendente del nuevo himno del Deportivo, presentado ayer y que interpreta Xoel López junto a otros artistas, es la más tradicional: “Carmiña, Carmela / Ten un sentimento / Que é branco e azul / É de sal e vento / É de sal e vento / É branco e azul / Carmiña, Carmela”, suena al tiempo que en el vídeo se baila una muiñeira y suenan gaitas y percusiones.

¿Quien es la tal “Carmiña, Carmela”? Entre los muy iniciados en deportivismo, hubo quien especuló con que hubiese un doble guiño a Arsenio Iglesias, pues esta parte se canta justo antes de nombrar la frase canónica del zorro de Arteixo (“Ti es orde e es talento”) y la mujer del técnico y jugador deportivista se llama Carmiña. Entre los muy puestos en música de raíz gallega alguien apuntó si podía ser una referencia al grupo vigués A Roda, que en su segundo disco, ‘Falemos galego’, publicado en 1980, incluye un corte titulado ‘Carmiña, Carmela’, cuya letra nada tiene que ver con la de la pieza compuesta por Xoel para todo el deportivismo. Pues ni una teoría ni la otra. “Durante a composición, falamos sempre desa parte folclórica como a parte Florencio”, aclara el propio Xoel López.

Imágenes del videoclip de 'Voa'

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Se refiere a su tío abuelo el violinista Florencio López, también conocido como ‘O cego dos Vilares’. Nacido en el lugar de Pin (una parroquia de Bruicedo, en A Fonsagrada) en 1914. Ciego desde niño por culpa de la viruela, recorrió Galicia y Asturias con su instrumento de cuerda y llegó a ser muy popular. Las piezas que interpretaba perviven en la cultura oral gallega y fueron recogidas por varios autores. Además, grupos como Fuxan os Ventos y A Quenlla las incluyeron en su repertorio. 

Una de esas cantigas se titula Carmiña, Carmela’ (se puede escuchar en este link: https://apoi.museodopobo.gal/256). Ni el ritmo ni la picarona letra (que hace alusión a una mujer a la que le murió el novio en la letra de Cuba) tienen que ver con la que suena en el himno del Dépor. Es, por tanto, un homenaje nominativo.

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La candidatura de Florencio, quien falleció en 1986, y varias cantareiras fue propuesta en 2024 para el Día das Letras Galegas, que finalmente se le dedicó a la coruñesa Luisa Villalta, escritora y también violinista.

En la letra de la canción, Xoel recuerda a los abuelos (“Dende o ceo os nosos avós”) y con esa parte tradicional musical hace un guiño a su propio tío abuelo pero especialmente “ao imaxinario colectivo musical galego”, recalca.

Esta noche, en el descanso del partido que enfrentará al Dépor con el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera, el himno sonará por primera vez en Riazor. No se pondrá en la previa porque se prevé que, debido al eclipse, mucha gente llegue a última hora al estadio. El artista coruñés estará en Riazor para escucharlo y verlo. Lo propio sería que alguien le cantase el cumpleaños feliz, pues justo hoy sopla 49 velas.

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