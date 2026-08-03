No, la letra del himno del Deportivo no dice “voa constrictor”

Xoel López, junto a representantes de las diferentes entidades que colaboraron en el himno del Deportivo Javier Alborés

La expectación ante la presentación del himno del Deportivo es tal que ya aparecen incluso fakes que simulan una música y letra que nada tiene que ver con la que presentará Xoel López el próximo día 12 en la antesala del Trofeo Teresa Herrera y mientras sucede un eclipse solar. Así en redes sociales y a través de los teléfonos móviles de un buen número de coruñeses ha empezado a circular de buena mañana en el primer lunes de agosto una tonadilla que simula el “Voa” anunciado por el club.

“Voa, voa, Deportiviño, voa, voa Deportiveiro”, se escucha en el fake que le han colado a unos cuantos seguidores blanquiazules. Pero donde el engaño se evidencia ya del todo es cuando la letra, sin duda escrita por un rapsoda que bebe en curiosos referentes, da un inopinado giro para entonar un “voa constrictor”. Evidentemente no es ni la letra ni la música de la obra que presentará el cantautor herculino a través de un video que se ha grabado los pasados días en varias localizaciones de A Coruña.

La boa constrictor, con b, es uno de los ofidios más letales que moran en la naturaleza, pero por ahora no hay constancia de que esté relacionado ni con el Deportivo ni con A Coruña. En todo caso, en medio de esa expectación generada por el himno ya hay quien lo menosprecia a través de las redes sociales sin haber escuchado ni siquiera el fake. Pero eso no pasa de ser venenillo propio de alguna víbora y no de una kilométrica serpiente.