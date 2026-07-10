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Deportivismo

Elena Verjano, la ‘abuela del Dépor’, fallece a los 93 años

Sus ajos bendecidos acompañaron muchos años al equipo de sus amores e incluso acogió en su hogar a Bassir en sus primeros días en A Coruña

Sergio Baltar
10/07/2026 13:09
Elena Verjano besa a Adrián López antes de partir hacia Barcelona para disputar el partido de liga contra el Espanyol en 2011
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ARCHIVO DXT CAMPEÓN
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El deportivismo está de luto. Este jueves falleció María Elena Verjano Landeira, más conocida como la ‘abuela del Dépor’, a los 93 años de edad, después de toda una vida de amor y de apoyo a los colores blanquiazules.

La aficionada herculina durante muchos años entregó ajos bendecidos al equipo deportivista, a “mis nietos”, como solía llamar cariñosamente a los jugadores blanquiazules. Entre sus rituales también estaba la entrega de estampitas y acudir a Riazor, en momentos clave de la temporada, para despedir efusivamente y desear suerte a la plantilla antes de iniciar sus desplazamientos a los encuentros fuera de casa.

Elena Verjano también demostró su acérrimo deportivismo con una acción poco común, cuando acogió en su casa, durante su primera semana en A Coruña, a Salaheddine Bassir. El delantero marroquí llegó procedente del Al Hilal saudí en el verano de 1997 y se instaló inicialmente en el hogar de la ‘abuela del Dépor’, mientras buscaba un piso de su gusto.

La familia Verjano Landeira siempre ha sido fiel al Deportivo, como lo demuestra el hecho de que el hermano de Elena, Manuel, ya recibió en 2002 la insignia de plata por sus 25 años ininterrumpidos como abonado blanquiazul.

Elena Verjano en Abegondo en agosto de 2011 a punto de entregar un ajo bendecido al equipo
Elena Verjano en Abegondo en agosto de 2011 a punto de entregar un ajo bendecido al equipo
ARCHIVO DXT CAMPEÓN
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