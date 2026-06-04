Duelo solidario en Abegondo entre los veteranos del Dépor y de la AFE

La selección de Veteranos de AFE y los veteranos del Dépor en un partido solidario en Abegondo AFE

La ciudad deportiva de Abegondo acogió ayer un encuentro entre la Selección Veteranos AFE y los Veteranos del Deportivo a beneficio de la Cocina Económica, una asociación fundada en 1886 que ofrece comidas diarias y apoyo asistencial a personas en situación de vulnerabilidad.

La cita reunió sobre el terreno de juego a exfutbolistas de primer nivel en una jornada marcada por el compañerismo, el reencuentro y el reconocimiento a quienes han dedicado gran parte de su vida al fútbol profesional. El Dépor estuvo representado por Carlos Ballesta, consejero, y la Asociación de Veteranos del Deportivo, por su presidente, Manuel Ríos ‘Manolete’. Sobre el césped, dirigidos por Luis Ucha nombres más que reconocibles, algunos como el de Manuel Pablo, que estuvo literalmente como en casa. Junto a él formaron también Dani Mallo, Zé Castro, Juan Domínguez o el delantero de Burela Luis Fernández, que fue el autor del único tanto del partido.

Los jugadores del Deportivo de veteranos ante la AFE AFE

No fue esa la única presencia deportivista, ya que en el combinado AFE también hubo amplia representación blanquiazul. El portero Dani Giménez, Alejandro Arribas, Laure, Diego Seoane o Borja Fernández, que acaba de conseguir el ascenso con la UD Ourense a Primera RFEF. En su caso, la mano en el banquillo era para José Antonio Camacho, que contó además en sus filas con David Aganzo, presidente del sindicato, y José Luis Morales, que hace unos días se despedía del Levante después de conseguir la permanencia en Primera División. “Lo más importante de estas citas es disfrutar y volver a ver a excompañeros y toda la gente con la que alguna vez coincidimos en un campo de fútbol”, apuntó Manuel Pablo.