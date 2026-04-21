El exalcalde Francisco Vázquez envía una carta al Deportivo para pedir que no cambie el nombre del club "por respeto a su historia e identidad"

Francisco Vázquez posa el pasado mes de diciembre ante el Milenium JAVIER ALBORÉS

El excalcalde coruñés Francisco Vázquez ha pedido este lunes en una misiva dirigida al Consejo de Administración del Real Club Deportivo que reconsidere su idea de cambiar el nombre del club para adaptarlo a la toponimia oficial que utiliza A Coruña y no La Coruña. En su carta, Vázquez apunta su criterio “totalmente contrario” al propósito del club e incide en que como “círculo emocional” que le une con sus aficionados y con la propia ciudad no debe provocar “discusiones y polémicas ajenas a su naturaleza deportiva”.

“El Deportivo es un patrimonio ciudadano de todos y que a todos representa. No caben ni coyunturas temporales ni mucho menos intereses políticos que alteren esta condición de club de todos”, reflexiona Francisco Vázquez en su carta. Son las palabras de quien fue alcalde de la ciudad entre 1983 y 2006 y afrontó en sus mandatos, validados con seis mayorías absolutas en las urnas, un litigio para que la ciudad mantuviese su topónimo en su versión en castellano.

Vázquez, que además de ser socio del club ostenta la insignia de oro y brillantes del Deportivo desde hace algo más de 41 años, se dirige ahora a sus actuales rectores para expresar su opinión sobre un posible cambio que afectaría no sólo al nombre del club sino al escudo e incide en lo que considera que supondría esa variación: “Una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido club, cuyo nombre constituye no sólo la continuidad histórica de la propia entidad sino también la seña de identidad de su larga trayectoria deportiva y social”, escribe el exalcalde en una alegación en la que también pone en valor nombre, escudo y colores como referentes de una “larga trayectoria deportiva y social”.

La carta de Francisco Vázquez termina con un ruego al Consejo de Administración presidido por Juan Carlos Escotet para que la única preocupación que centre en estos momentos sus desvelos sea “lograr el ascenso a donde nos corresponde estar”.