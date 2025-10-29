La afición del Dépor no ficharía a un lateral: "Hai que tirar da canteira. Ao final os experimentos saen mal"

Un aficionado, durante la previa del Dépor-Valladolid contestando a DXT Camoeón DXT

El partido ante el Almería en Riazor de principios de octubre está marcado en rojo en el calendario del Deportivo. Y no solamente porque fuera el último antes de dejar de ser los últimos invictos de la categoría de plata, sino porque perdió a una de sus piezas más importantes: Ximo Navarro. El andaluz tuvo que ser sustituido en el minuto 64 y días más tarde se confirmó la lesión que le mantendrá al menos cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Desde entonces, Antonio Hidalgo se ha encontrado serios problemas para armar su línea defensiva. Loureiro, Mella, Noubi... las alternativas que ha utilizado el técnico no han dado el resultado esperado y es por eso que el club coruñés decidió acudir al mercado de invierno para fichar un lateral derecho, a pesar de que en un primer momento, el técnico afirmó que había que centrarse en los que estaban y que tendrían en cuenta a la cantera. Y esa es precisamente la petición de los aficionados blanquiazules.

"Temos xente no Fabril que vale para reforzar a defensa sen ningún problema. Hai que tirar da canteira e hai que aproveitar o que temos. Para que imos estar gastando ao loco, que ao final os experimentos saen mal, esta moi demostrado", declaró contundente uno de los deportivistas consultados en la previa del encuentro ante el Valladolid. Son muchos los seguidores que reafirmaron esta opinión y manifestaron que apostarían por Abegondo mientras Ximo se recupera, e incluso hubo algunos que se atrevieron a ir un poco más allá: “Tiraría de la cantera, porque el Deportivo últimamente está fichando mucho fuera cuando hay jugadorazos, en el Juvenil A sobre todo”.

Aunque esta fue la respuesta más repetida, también hubo otros que sí consideran que es mejor acudir al mercado invernal, aunque incluso ellos se encargaron de dejar el recordatorio de mirar hacia los que vienen detrás: “Yo sí ficharía un lateral. A mi Loureiro me gusta de central. Le tenemos a él, a Barcia… en la cantera tenemos a Samu”. A pesar de la habitual presencia de fabrilistas en las convocatorias del técnico catalán, el Deportivo tratará de incorporar un recambio para Ximo Navarro. Eso sí, si bien dispone de fichas libres y podría ir ahora a por un futbolista en paro, no tendrá prisa y esperará a enero.