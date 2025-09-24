Milu, el aficionado que corre los resultados del Dépor: "Menos mal que Yeremay no metió la que tuvo en el minuto 90"

Milu, resignado tras el 4-0 al Huesca | Cedida

Hace 629 días se puso como reto correr todas las mañanas y compartirlo en sus redes sociales, pero hace seis semanas decidió llevarlo a otro nivel. Emilio Fernández Lezcano, más conocido como Milu, acumula más de 30 mil seguidores en su cuenta de TikTok y 19 mil en Instagram. Tras casi dos años corriendo a diario, necesitaba reinventarse y encontrar una motivación para establecer cuántos kilómetros haría cada día. Entonces se le ocurrió juntar dos de sus pasiones: el running y el Dépor. “Necesitaba alguna excusa para correr una distancia concreta y que fuera algo aleatorio. Teniendo en cuenta la ambición de hacer este reto público pensé que no había mejor forma de llegar a la gente que conectándolo con algo que me guste, y en este caso es el fútbol, y más que el fútbol, el Dépor”, afirma.

La dinámica es sencilla: si el Deportivo gana por ejemplo 1-5, le toca correr 15 kilómetros. Si el resultado es un 1-1, son 11 kilómetros y si vence 4-0 como sucedió el pasado viernes en Riazor, el joven debe completar nada menos que 40 kilómetros. A esto se le añade una norma extra, en el caso de que un partido termine sin goles, correrá el número de la jornada correspondiente al partido. “Las primeras jornadas parecían sencillas, con el 0-0 ante el Burgos tuve que correr el número de la jornada, que no era mucho en ese momento porque todavía estábamos en la dos. La segunda vuelta puede que tengamos problemas porque ya comienza en la 22 y va hasta la 42. Eso significa que durante esa vuelta cualquier semana que queden 0-0 es más de media maratón, así que deseando que se metan goles siempre”, explica.

El pasado 16 de agosto los blanquiazules iniciaron la temporada y a la vez empezó el reto para Milu. Comenzó fuerte con 13 kilómetros (1-3 ante el Granada), continuó con tan solo dos por el 0-0 ante el Burgos y con el 2-2 en Butarque… le tocó asumir la primera media maratón. Estaba preparado ya que desde pequeño le han inculcado la importancia del deporte, y a pesar de que comenzó a correr en 2024, también a través de un reto, sus piernas acumulan ya muchos kilómetros: "En nuestra casa siempre hemos sido muy deportistas. Nuestro deporte por excelencia era el hockey sobre patines, mis hermanos y yo hemos jugado en el Liceo. También fútbol, baloncesto, natación… nos apuntábamos a todo lo que podíamos. Correr era el día a día de mi padre, ha hecho un montón de maratones, carreras de más de 100 kilómetros, varios ‘Ironman’… dentro de casa siempre hemos tenido una gran inspiración".

Milu, tras terminar la maratón de Sidney | Cedida

"Yo nunca me había llevado muy bien con el running. Había hecho alguna carrera, como la típica San Silvestre, pero a finales de 2023 sentía que necesitaba algún deporte para volver a estar en forma. Busqué una forma de hacerlo divertido y me propuse llamar la atención de Nike y vincular los kilómetros que corría con las redes sociales. De alguna forma haciéndolo público no era posible fallar. Empecé corriendo muy poco, el primer día creo que fueron 1, 28 kilómetros y poco a poco fui aumentando. El año pasado corría una media de 3-4 kilómetros, aunque había días de más de 10, de 21 e incluso corrí mi primera maratón que fue la de Sidney, además con la camiseta del Dépor. En 2025 se me ha ido un poco la pinza y la media siempre la mantengo por encima de los 5 kilómetros al día, he corrido 7 veces la distancia de 42 kilómetros, aunque ninguna oficial en una competición, y una vez llegué a los 50. Este año ya he pasado los 1.650 kilómetros y el año pasado lo acabé con 1.200 aproximadamente", afirma.

Felicidad a cambio de sufrimiento

A pesar de que ya ha realizado grandes distancias, eso no evita que le asuste un poco que el Dépor haya activado el ‘modo goleador’ y no pare de anotar, aunque reconoce que en el momento de celebrar no se acuerda de que cada gol suma kilómetros a su contador personal. “Los 22 de Leganés estuvieron bien, es una distancia que corriendo con la tranquilidad con la que voy no me pareció tan mal. Contra el Mirandés (1-5) recibí muchos comentarios de gente que pensaba que iba a correr 51, porque pensaban que el resultado del Dépor siempre iba por delante. Ahí no noté tanto impacto porque fue fuera de casa entonces fueron 15 kilómetros. Pero el otro día en el 4-0 estaba en el estadio… Aún así, Riazor tiene algo especial y da igual que estés preocupado por el trabajo, que tengas que correr el resultado o cómo sea tu situación fuera de ese manicomio al que vamos los fines de semana, todo lo que pase ahí lo sientes como si estuvieras en el campo. Créeme que aunque cada gol significaran 10 kilómetros más para mí, los celebré todos como si hubiera dado la asistencia. Mi abuela, mi prima y mi padre me decían: "Hala, 10 más’, pero mientras juega el Dépor no existe la cuenta en mi cabeza. Cuando salí del estadio ya estaba pensando qué ruta iba a hacer y cómo lo iba a gestionar”, desvela.

La euforia del partido y de una nueva goleada y exhibición de los de Antonio Hidalgo camufló que al día siguiente le tocaba correr casi una maratón. “En ese momento no me preocupaba pero luego empezaba lo difícil. No te voy a mentir, ojalá marque muchos goles pero cuando salí a correr por la mañana pensé: ‘Menos mal que Yeremay no metió la que tuvo en el 90 y no tengo que correr 10 kilómetros más’. Aún así, yo feliz de que metan goles, al final es un día de sufrimiento por una temporada de gloria”, afirma. También reconoce que antes de lanzar el reto a sus redes sociales comprobó los resultados del conjunto blanquiazul la pasada temporada, lo que no se esperaba es que Zaka iba a meter casi todos los balones que tocara. “No es habitual que haya resultados tan abultados en el fútbol, o continuados al menos, y justo antes empezar el reto recuerdo que miré todos los partidos de la temporada pasada y creo que el más abultado en el formato que hago los vídeos era un 5-1 (contra el Castellón). Con lo que ya había corrido pensé que era asumible y que no iban a marcar 6 o 7 goles, pero viendo como se está comportando Eddahchouri pues no digo que me da miedo, porque los celebraré siempre, pero a lo mejor algún día en el kilómetro 60, que espero llegar, me acuerdo de él y pienso: ‘A lo mejor este último se lo podía haber ahorrado’”, confiesa entre risas.

Además, siempre contempla la posibilidad de que llegué un partido con muchos tantos, y el resultado termine en contra de Deportivo: “Ojalá marquen muchísimos goles y mi preocupación de la semana sea tener que correr 105 kilómetros porque hemos metido diez. Y ojalá que siempre sean a favor. Porque con un 4-0 contra el Huesca corro como si hubiera metido yo los cuatro, pero si nos clava alguien un 5-0 o por ejemplo un 4-3, partidos ajustados con muchos goles y perdemos fuera de casa, aún por encima tengo que hacer más que una maratón y ahí no sé si lo voy a hacer con la misma sonrisa con la que corrí el otro día”.

El blanquiazul por el mundo

A Milu le han inculcado desde pequeño la pasión por el Deportivo, y también por viajar. Tanto es así que ya ha visitado miles de países y en todos ha lucido con orgullo los colores blanquiazules. “Mi familia entera es del Dépor y desde pequeño he ido al estadio. Como dijo mi abuela un día que la entrevistasteis, es un sentimiento que va mucho más allá. Un orgullo y una seña de identidad. Lo podemos querer más, nos puede dar más alegrías o disgustos, pero es uno más de la familia. Podríamos hablar durante horas de las historias que tenemos en países extranjeros con el Dépor. Desde un recepcionista de Estambul que cuando vio en el pasaporte Coruña dijo: ‘Ah, el club donde juega Emre Çolak ahora mismo’, hasta un chico en un barco pesquero en Senegal que llevaba la camiseta de entrenamiento de 2005. Antes de irme a Australia estuve en Japón y subimos el Monte Fuji. Mis hermanos y yo habíamos acordado llevar una bandera del Dépor y sacarnos una foto en la cima. A veces parece que si eres del Dépor tienes un condicionante mental constante de estar pensando todo el rato en el club. Me viene de toda la vida y toda la vida va a estar conmigo”, afirma.

Precavido pero ilusionado, confiesa que ya ha pensado en hacer alguna cosa si el Dépor termina logrando el ascenso. “Hay mucha gente que me ha preguntado qué voy a hacer si el Dépor asciende. Ojalá eso ocurra y tenga que acabar haciendo un vídeo para que la gente proponga ideas. Veremos a final de temporada, de momento seguiré corriendo todos los resultados del Dépor de la liga porque en la Copa del Rey no me meto, tenemos que centrarnos en el ascenso”, termina.