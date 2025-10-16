El Dépor ya conoce el horario de su visita al Córdoba

Mella, durante el partido ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel la temporada 2024-25 Fernando Fernández

LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este jueves los horarios correspondientes a la jornada 14 de Segunda División. El encuentro ante el Málaga abrió la cadena de partidos en domingo para el Deportivo, que desde su visita a La Rosaleda estará más de un mes jugando el último día del fin de semana, con la única excepción del duelo ante la Cultural Leonesa en Riazor.

No será diferente en su viaje al Nuevo Arcángel a mediados del próximo mes de noviembre. Los de Antonio Hidalgo visitarán al Córdoba el 16 de noviembre a las 18.30 horas. Además de en el canal habitual de LaLiga Hypermotion TV, este encuentro será el tercero del cuadro blanquiazul emitido en abierto este curso, pero el primero fuera de casa. Se podrá seguir a través de la Televisión de Galicia y de Gol TV.

La pasada temporada el conjunto deportivista cayó 2-0 en el Nuevo Arcángel, y no logró pasar del empate (1-1) en Riazor ante el los blanquiverdes. Actualmente, el conjunto cordobés es decimotercero en la clasificación de la categoría de plata. Tras un comienzo de liga complicado, en el que acumuló tres derrotas, una victoria y tres empates y estuvo en tres ocasiones en puestos de descenso a Primera RFEF, en las dos últimas jornadas ha logrado vencer a Zaragoza y Cultural Leonesa y alejarse un poco de esa zona caliente. El Dépor, una vez finalizado su exigente mes de octubre, en el que todavía tiene que medirse a Racing y Valladolid, llegará tras enfrentarse a dos equipos de abajo, justamente a Zaragoza y Cultural Leonesa, y tras haber disputado también su primer partido de Copa del Rey frente a la UD Sámano.