Colas para entrar a Riazor en el Dépor-Barça por una avería en los tornos

El Deportivo-Barcelona como problemas para todos los que acudieron a Riazor. Una incidencia en los servidores de LaLiga que controlan los tornos de Riazor provocó que el club blanquiazul no pudiera iniciar el acceso al estadio herculino hasta pasadas las 15.30 horas, menos de 45 minutos para el inicio del encuentro, cuando ya se concentraban en las puertas del recinto miles de personas.

Desde la megafonía se informó del problema a las 15.20 horas y de que ya estaban trabajando para solucionarlo. Quince minutos después volvió a informarse de que ya estaba resuelto y las gradas de Riazor comenzaron a llenarse como si de una marea se tratase.

El personal del club hizo todo lo posible para que los asistentes estuvieran en su butaca para el inicio del encuentro, pero muchos tuvieron que esperar más de media hora de cola y se vivieron momentos de tensión en las propias filas ante intentos de adelantar posiciones. Cuando comenzó el encuentro, la sensación era de que el estadio estaba prácticamente lleno.