Yeremay se lamenta tras un error en el mano a mano con Joan García QUINTANA

Catorce equipos de Primera División marcaron en toda la temporada pasada menos goles que los que ha festejado el Barcelona en la actual cuando aún quedan cinco partidos para que finalice la primera vuelta. Va ya por 56 dianas la máquina blaugrana, engrasada como pocas, eficaz e indomable para engrandecer un estilo que no solo le ha convertido en mucho más ganador de lo que fue en su ya laureada historia sino que ha propiciado un salto de calidad a la selección española, que se ha hecho grande cuando bajó la pelota al piso y juntó pases según el modelo que en su día implantó Johan Cruyff, pulió hasta la excelencia Pep Guardiola y ahora redefine Hansi Flick en este fútbol que premia también a quienes saben transitar. Ese Barcelona que lo mismo corre que juega en campo contrario sometió al Deportivo en Riazor tras aplacar un amago de rebelión blanquiazul en un inicio de partido en el que los pupilos de Antonio Hidalgo encontraron resquicios para hacer correr a sus delanteros.

No se pudo sostener, pero ese arrebato marca un camino para el Deportivo, inferior a su rival aunque buen competidor. Así le retrata hasta ahora lo que va de campeonato. Esta vez le dio al equipo para pelear el partido durante algo más de una hora. Demasiada exigencia para un equipo que quiere crecer, pero que no está lo suficientemente maduro para fajarse al nivel que le marcaba su oponente, que además tras la derrota sabatina del Real Madrid olió la sangre y se lanzó por la presa, que iba de blanco y azul.

En ese camino hacia la mejora propia siempre es positivo mirar hacia defectos sobre los que hay que trabajar. Por segunda semana consecutiva el equipo encajó gol nada más empezar el partido. Puede ser casual, pero también alerta sobre vulnerabilidades que a estas alturas de la competición resultan evidentes. “Hay que ser más sólidos”, demanda Hidalgo. El Deportivo ha armado un plantel con más pie que músculo, con más capacidad para proponer o transitar que para contener. Quizás por ahí buscó el entrenador una alineación preparada para lo que le iba a exigir el Barcelona. En ella no tenía espacio de inicio Mario Soriano, que el curso pasado fue titular en las 42 jornadas de Liga y en el actual solo había empezado en el banquillo en la jornada intersemanal contra el Sevilla. Hay momentos en los partidos y jugadores para esos momentos e igual la idea de Hidalgo no era mala: Amatucci y Casadó para apretar y perseguir, Mella para auxiliar a Altimira, Yeremay para hacer lo que pudiese con Quagliata, que de inicio tenía además el soporte de Giménez para achicar a Lamine Yamal. Nsongo Bil para guardar el balón y sacar al equipo de atrás. Aubameyang para ir al espacio… Lo que no se puede pintar en la pizarra es el talento. Y ese se desparrama en los equipos con mayor presupuesto.

Con todo, incluso con el gol en contra de inicio, el Deportivo tuvo alguno de esos arrebatos que con conectan con la grada y generan tanto orgullo. El equipo respondió a un gol tempranero que jamás debió de concederse y encontró la manera de llegar a sendos mano a mano ante Joan García. Ahí a Yeremay se le hizo de noche y con Aubameyang salió el sol. El contraste en la definición, y sobre todo la disparidad en la convicción con la que ambos futbolistas afrontaron suertes parecidas, expone también algunas diferencias, las que marca el fútbol de súper élite en el que el veterano delantero africano lleva instalado desde hace varios lustros. Yeremay, aunque se le espere sobre todo por condiciones, tiene que llegar aún ahí.

El empate no alteró el pulso del Barcelona, que es un generador infinito de opciones de gol. Al Deportivo le penalizó entonces su incapacidad para volver a hilar una contra y la obligación de perseguir y perseguir, también alimentada por los más que notorios problemas de Leo Román para darle continuidad al juego con los pies. El Barça presionaba, orientaba el pase hacia el meta y de inmediato recuperaba la pelota. La inseguridad del portero en los golpeos obligó incluso a que los saques de puerta los tuviesen que hacer los centrales, algo inusitado a las puertas de 2027.

Condenado a correr tras el rival, el Deportivo se sostuvo en el partido como pudo. Se acabaron las llegadas, no se volvió a explorar las inseguridades defensivas del Barcelona. Y la brújula del partido se la quedó Pedri, excepcional. Cualquier deportivista pudo sentirse ayer como Max von Sydow disfrutando de Pelé en Evasión o Victoria. Hay jugadores de fútbol y futbolistas y el centrocampista canario es lo segundo y con mayúsculas. Manejó la pelota, los tiempos e incluso la ambición desatada de alguno de sus compañeros. Hubo un momento en la segunda parte, con el marcador 1-3 y el Deportivo aún en el partido más por el resultado que por las sensaciones en el que Rafinha le pidió más repris a Pedri. El campeón del mundo respondió como un buen canarión, con un gesto de calma. Luego alimentó a la bestia para que golease y se llevase el balón a casa, el mismo que el Deportivo había perseguido sin éxito durante largos minutos.

“En Santander será diferente”, auguró Miguel Loureiro al final. Y así debería de ser porque hay días en los que cabe el cántico de que ser de los que ganan es muy fácil y ser del Deportivo nos parece mejor, pero al final siempre conviene jugar a dos bandas y ganar siendo del Dépor.