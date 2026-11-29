Aubameyang y Yeremay en un partido con el Dépor QUINTANA

“Nos hemos ganado el derecho a competir contra los mejores de la Liga y del mundo”. No hay mucho más que añadir a las palabras de Antonio Hidalgo en la antesala de una de las grandes citas de la temporada. El Deportivo no necesita pedir permiso para estar ahí porque ha luchado durante ocho largos años para volver a compartir escenario con los más grandes. Exactamente, desde que confirmó su descenso a Segunda en 2018 ante el conjunto culé en Riazor y comenzó de esta manera una caída en picado de la que le costó demasiado reponerse.

El Barcelona regresa este domingo a un Riazor (16.15 horas, DAZN) que se prepara para una tarde en la que la ilusión quiere desafiar a la lógica. Porque enfrente estarán algunas de las mayores estrellas del panorama mundial, pero en el fútbol siempre hay espacio para las gestas y en A Coruña eso lo saben bien. Tras un mes en el que conseguir una entrada para acudir al encuentro se convirtió en una mezcla entre ser uno de los elegidos de la suerte y tener un alto poder adquisitivo, o al menos la voluntad para llevar a cabo una importante inversión, la memoria de la afición blanquiazul viajó durante toda la semana por aquel 12 de marzo de 2017.

Y es que esa es la fecha exacta de uno de los motivos que tiene el deportivismo para creer. Aquel día la escuadra coruñesa se llevó los tres puntos (2-1) ante un Barça que llegaba de lograr una remontada épica ante el PSG en Champions, pero que no logró sacar nada de Riazor a pesar de tener sobre el césped a futbolistas como Messi, Iniesta o Luis Suárez.

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Ahora, más de nueve años después de aquella victoria, A Coruña quiere soñar, aunque la realidad obliga a mantener los pies en el suelo. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo llega tras dos encuentros a un nivel muy por debajo de lo esperado, y deberá mostrar su mejor versión para poder hacer frente a un Barcelona que domina, somete y arrolla allá por donde pasa y que este curso solo tiene una única cruz en Liga: la derrota ante el Real Madrid. Dar la sorpresa ante el líder de la categoría será un desafío mayúsculo para el cuadro blanquiazul, que tendrá que hacer un gran ejercicio de resistencia para tratar de frenar los ataques blaugranas y no fallar en cuanto aparezca la oportunidad de hacerles daño. Encontrar el equilibrio entre protegerse sin renunciar a jugar.

Para tratar de neutralizar al conjunto dirigido por Hansi Flick, Hidalgo tendrá que tomar varias decisiones en cuanto a por qué apostar en su once inicial. Tras dos meses de ausencia, el técnico catalán recupera a Eddahchouri y solo tendrá que asumir la baja de Bright Ede para una defensa que comandarán Josema Giménez y Miguel Loureiro. Altimira podría ocupar el flanco derecho y Quagliata será el encargado de intentar neutralizar a un Lamine Yamal que llega al cien por cien después de no viajar a Azerbaiyán.

En el centro del campo se presentan algunas de las principales incógnitas. Mario Soriano es indiscutible y Marc Casadó, sin cláusula del miedo, será una baza importante para tratar de contener el sistema culé que el centrocampista conoce de primera mano. Arriba, el Deportivo necesita al Yeremay más encarador y desequilibrante y que Aubameyang recuerde a los blaugranas porque le quisieron tanto a pesar de estar solamente seis meses en el Camp Nou. Mella, Luismi y Bil son las otras alternativas para completar el frente ofensivo, además de un Adama Traoré que también se verá las caras con su exequipo.

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En el otro lado, Hansi Flick no podrá contar con Fermín, que cumplirá sanción, mientras que Marc Bernal y Balde se quedaron en Barcelona. Sí llegan a tiempo Rodri y Christensen. La disponibilidad de algunos de sus futbolistas y el encuentro ante los colchoneros del próximo miércoles podría condicionar el once catalán, pero el entrenador alemán conserva argumentos de sobra para convertir cualquier alineación en una amenaza.

Este domingo, A Coruña vivirá un ambiente que recordará al de las grandes citas, con la ilusión de salir victoriosos de la batalla. Porque hay partidos en los que solo queda confiar en poder desafiar a lo imposible. Y el Deportivo quiere ser, una vez más, el protagonista de uno de ellos.