Óscar Hernández, asistente técnico del Deportivo, realiza indicaciones durante un entrenamiento de pretemporada en Abegondo Javier Alborés

La historia empezó con un correo electrónico y puede tener el domingo uno de sus capítulos más peculiares. Óscar Hernández, integrante del cuerpo técnico de Antonio Hidalgo en el Deportivo, estará en el banquillo de Riazor frente al Barcelona y Lamine Yamal, cuyo talento ayudó a detectar cuando era prebenjamín. Más de doce años después tendrá delante al niño de La Torreta convertido en estrella mundial.

El encuentro será el primer cara a cara entre ambos como rivales. En febrero de 2014, el técnico catalán trabajaba como captador de prebenjamines del Barça en la zona del Vallès. Había visto jugar al delantero en el CF La Torreta frente a chicos mayores y compartió la impresión con Isidre Gil, otro de los ojeadores azulgranas.

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Óscar Hernández envió un correo a Sergi Milà y Marc Serra, responsables entonces de la coordinación del fútbol formativo culé para solicitar una prueba para Lamine: “Queremos que venga a probar el niño nacido en 2007, según nos confirma su coordinador a mí y a Isidre Gil. Lamine Yamal Nasraqui Ebana (Prebenjamín A)”. En aquel mensaje también alertaba de que el Espanyol estaba cerca de cerrar un acuerdo con La Torreta y urgía al Barça a moverse. “Ahí nos dimos cuenta de que teníamos que correr”, recordó años después en Jijantes.

La prueba llegó aquel mismo mes y Lamine, que se había olvidado las botas, convenció sin problemas a los técnicos tras jugar unos minutos con el Prebenjamín A y después con el Benjamín D, un año mayor. Albert Puig, entonces máximo responsable de La Masia, resumió la impresión que le provocó un jovencísimo Lamine: “Con diez minutos te dabas cuenta de que tenía que fichar por el Barça”.

El tiempo ha multiplicado el alcance de aquella intuición y ha convertido aquel correo en un movimiento estratégico clave. Lamine tiene 19 años, pero luce el ‘10’ y ya es mucho más que un extremo desequilibrante. Es el principal foco creativo del Barcelona y de la selección española, además de producir cifras de forma constante. En la temporada 2025-26 firmó 24 goles y 17 asistencias en todas las competiciones. En el curso actual, antes de visitar A Coruña, suma diez tantos y nueve asistencias en trece partidos de Liga. Supera una participación de gol por partido y lidera la lista de asistentes de la Liga. Una amenaza total.

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Campeón del mundo con España en julio, tras la victoria ante Argentina en la final, Lamine terminó tercero en el Balón de Oro de 2026, por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé. Además, conquistó por tercer año consecutivo el Trofeo Kopa, reservado al mejor futbolista menor de 21 años. El niño al que Óscar Hernández recomendó hacer una prueba es ahora una figura global y la gran referencia del Barça.

Currículum extenso

La trayectoria del técnico que lo detectó tampoco se detuvo en aquel episodio. Después de más de una década en la estructura formativa azulgrana, Óscar Hernández fue asesor del departamento de metodología y scouting del primer equipo del Bayer Leverkusen; trabajó en Japón, en el Albirex Niigata; acompañó a Javier Mascherano en la selección argentina sub-20; pasó por el Girona y el City Group, y formó parte de los cuerpos técnicos de Gabi Fernández en el filial del Getafe y en el Zaragoza. Un currículum extenso que, además de la captación de Lamine, tiene otro highlight: Takefusa Kubo. El asistente técnico del Deportivo también había detectado años antes al jugador japonés durante un campus del Barça en Yokohama.

Óscar Hernández llegó al Dépor de la mano de Antonio Hidalgo en el verano de 2025 como analista de campo. “Es una persona muy preparada”, explicó el entrenador en su presentación, cuando anunció que Hernández trabajaría “codo con codo” con él. En este tiempo ha podido celebrar un ascenso a Primera y, ahora, el camino de Hernández vuelve a cruzarse con el del Barça, aunque desde el otro lado.

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El club al que ayudó a incorporar a una de sus mayores joyas visita Riazor y el futbolista que recomendó hace más de una década llega como campeón de la Eurocopa y el Mundial, tercero en el Balón de Oro y líder de un equipo que ya no necesita descubrirlo.