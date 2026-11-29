David Mella, durante el Dépor-Barça en Riazor Javier Alborés

El Dépor-Barça (1-5) dejó una escena poco habitual en Riazor. Después del cuarto gol del conjunto azulgrana, cuando los jugadores blanquiazules se preparaban para reanudar el encuentro desde el centro del campo, David Mella protagonizó un intercambio de palabras con un aficionado situado en Preferencia Inferior.

El canterano, que se encontraba cerca de la línea divisoria y pegado a la banda izquierda, se giró hacia la grada después de recibir varias recriminaciones por parte de uno de los espectadores. Mella respondió con un gesto y una invitación a que bajase al terreno de juego a jugar si consideraba que era tan sencillo como estaba reprochándole.

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La escena generó una reacción entre los aficionados de ese sector de la grada, que respaldaron al futbolista. El espectador con el que había intercambiado palabras terminó abandonando su asiento, mientras el episodio no pasó a mayores y el encuentro continuó con normalidad.

Mella ocupaba esa demarcación después de que Antonio Hidalgo lo situase como lateral izquierdo tras la salida de Quagliata. El atacante había comenzado el partido como carrilero derecho y, en el tramo final, tuvo que asumir una posición desde la que le correspondió medirse con Lamine Yamal, en uno de los duelos más exigentes de su carrera.