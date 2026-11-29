Loureiro golpea el balón en el partido ante el Barcelona QUINTANA

Miguel Loureiro también compareció tras el encuentro en Dazn. El cercedense admitió la dificultad de competir contra el Barcelona pero defendió la labor de los jugadores del Deportivo. “Hemos tenido la tranquilidad para atacar los espacios del Barça en muchos momentos. Hicimos lo más complicado, que era empatar. Lo que pasa es que cualquier detalle pequeño son capaces de aprovecharlo. Pero estuvimos dentro del partido más de cincuenta minutos”, valoró.

“Es complicado imponerse y quitarle el balón al Barça. En parte hemos sido capaces de llevar a cabo el plan, pero no nos ha llegado. Al míster le gusta mucho preparar los partidos en función del rival. La semana que viene veremos un Dépor muy distinto. Hay que sacar nuestro liderazgo y garra para competir”, añadió.

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En todo caso, Loueiro tiene claro el objetivo. “Todos somos conscientes de nuestra realidad y lo primero es asentarse en la categoría”, aseguró el zaguero blanquiazul.