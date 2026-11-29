Vista de la torre de Marathón del estadio de Riazor este domingo DXT CAMPEÓN

La torre de Marathón ya dejó entrever al deportivismo parte de su futuro aspecto cuando concluyan las obras de reforma y rehabilitación a las que está siendo sometida, y que la convertirán en un novedoso mirador que los aficionados podrán visitar dentro del museo y tour del estadio de Riazor.

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El único elemento arquitectónico que sobrevive de la obra original del estadio, que empezó a levantarse en 1939 y se inauguró a finales de 1944, ya mostró su parte superior tras la retirada de parte del andamiaje. Ventanales acristalados, un color blanco impoluto y un nuevo techo que conserva la forma original, del diseño ideado por el arquitecto Santiago Rey Pedreira, se dejaron entrever en la tarde en que el Deportivo volvió a recibir al Barça después de ocho años sin hacerlo.

El Deportivo está recuperando el deteriorado edificio con el fin de unirlo al estadio mediante una pasarela e incluirlo dentro del tour de Riazor, vinculado al museo del club, inaugurado el pasado mes de febrero.

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Las obras comenzaron el pasado 29 de julio y marchan a buen ritmo. El plazo de ejecución de la obra se extiende a un año. A juzgar por el estado de los trabajos, los aficionados podrán disfrutar del remozado obelisco mucho antes.