La torre de Marathón empieza a mostrar su futuro y remozado aspecto
El único elemento que sobrevive de la obra original de 1944 ya cuenta con ventanales acristalados, un color blanco impoluto y un nuevo techo que respeta la forma original
La torre de Marathón ya dejó entrever al deportivismo parte de su futuro aspecto cuando concluyan las obras de reforma y rehabilitación a las que está siendo sometida, y que la convertirán en un novedoso mirador que los aficionados podrán visitar dentro del museo y tour del estadio de Riazor.
El único elemento arquitectónico que sobrevive de la obra original del estadio, que empezó a levantarse en 1939 y se inauguró a finales de 1944, ya mostró su parte superior tras la retirada de parte del andamiaje. Ventanales acristalados, un color blanco impoluto y un nuevo techo que conserva la forma original, del diseño ideado por el arquitecto Santiago Rey Pedreira, se dejaron entrever en la tarde en que el Deportivo volvió a recibir al Barça después de ocho años sin hacerlo.
El Deportivo está recuperando el deteriorado edificio con el fin de unirlo al estadio mediante una pasarela e incluirlo dentro del tour de Riazor, vinculado al museo del club, inaugurado el pasado mes de febrero.
Las obras comenzaron el pasado 29 de julio y marchan a buen ritmo. El plazo de ejecución de la obra se extiende a un año. A juzgar por el estado de los trabajos, los aficionados podrán disfrutar del remozado obelisco mucho antes.