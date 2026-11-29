Antonio Hidalgo sentado en el banquillo de Riazor en el partido ante el Barcelona Javier Alborés

No pudo dar la campanada el Deportivo. El equipo coruñés cayó ante el Barcelona (1-5) en Riazor después de que los azulgrana sentenciasen el encuentro a los cinco minutos de regresar del vestuario. Antonio Hidalgo quiso poner en valor el "muy buen" trabajo de los suyos a la vez que se mostró preocupado por haber encajado nada más empezar por segunda jornada seguida. "Hay que ser más sólidos porque ahora sí que estamos recibiendo con más facilidad".

Valoración del partido. “Hemos llegado con el 1-3 casi hasta el final. El cuatro ha llegado en el minuto 83. Hemos competido en muchos minutos de la primera parte. No ha sido sencillo después de encajar tan pronto. La gente nos ha apostado muchísimo. Hemos tenido el 2-1 de Bil y antes la de Yeremay. A partir de ahí ellos empujan muchísimo. Tienen mucho talento, un gran entrenador y están en un momento increíble. No han parado de modificar situaciones. El 1-3 lo hemos acusado algo más. Me quedo con la competitividad de la primera parte y con la afición, que ha animado y disfrutado muchísimo”.

Primeros minutos de partido con muchas ocasiones. “Sabíamos que íbamos a sufrir y que nos iban a empujar. No sé la media de tiros, pero hacen cuatro goles por partido. Uno siempre tiene la esperanza de meterse en el partido cuando el marcador está ajustado, pero cuando recibes el cuarto ya es imposible”.

Hansi Flick y su primera vez en Riazor: "El ambiente del estadio ha sido fantástico" Más información

Gol encajado nada más empezar, como en Vitoria. “Los goles tempranos son difícil de asimilar. Lo bueno es que le hemos dado la vuelta ante un equipo que te puede llevar a todo lo contrario. Se podía hacer muy largo. Hemos estado dentro del partido hasta el 1-3. Ahora todo se pone cuesta arriba con este calendario, pero hay que sumar de tres”.

Sobre la segunda parte. “Al final juegas contra un equipo al que hay que ir ajustando en los saltos. Si te equivocas, pasa lo del tercero. Hemos recibido el cuarto y era importante no desesperarse. La clave era hacer un gol. Hemos tenido la de Auba y la de Zaka… El trabajo que han hecho los chicos ha sido muy bueno”.

El nivel de Aubameyang. “Es muy importante para nosotros. Que nos aporte goles y que tenga esa amenaza y ese nivel es muy importante. El otro día dijo que era la primera semana que no sentía dolor y es una noticia positiva para nosotros”.

¿Puede afectar la goleada a nivel mental? “Esperemos que no. Sabíamos de la dificultad. Con el tipo de partido que era, podía haber llegado el segundo nuestro... Es como el tercer gol en Vitoria. Hay que ser más sólidos porque ahora sí que estamos encajando con más facilidad”.

Saques de puerta de Loureiro. “Queríamos que llegase más lejos para estirarlos más. En esos momentos en los que hemos conectado con Auba y Bil hemos sido ganadores”.

El 1x1 del Dépor ante el Barça: Aubameyang y poco más Más información

Vio la tarjeta amarilla. “Fue a mí, sí. El porqué se lo tendréis que preguntar al árbitro”.

La vuelta de Eddahchouri. “Ha estado mucho tiempo fuera. Tenemos otra opción para arriba, sobre todo cuando el partido reclama esos cambios de posición”.