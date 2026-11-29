Hansi Flick en el patido disputado entre Deportivo y Barcelona Javier Alborés

Cumplió y goleó sin forzar la máquina el Barcelona (1-5). El conjunto culé hizo los deberes ante el Deportivo y aprovecharon el tropiezo del Real Madrid para ser todavía más líderes, con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, a quien se enfrentará el miércoles. Hansi Flick compareció en rueda de prensa para elogiar el ambiente de la grada y afirmar que son tres puntos muy valiosos para su equipo.

Sobre la importancia de la victoria y los tres puntos. "Es muy importante conseguir los tres puntos hoy, especialmente después de lo que ocurrió ayer con el Real Madrid. Eso también ha influido en nuestra mentalidad de cara al partido. Sabemos cuál es nuestra situación y siempre intento transmitir lo mismo. Cuando pierdes, no estás contento, y nosotros tampoco lo estábamos. Después tuvimos dos partidos contra el Real Madrid y el resultado no fue el que queríamos. Creo que no era el mejor momento para nosotros porque sucedieron muchas cosas. Pero lo de hoy ha sido fantástico. Estoy muy contento con el resultado y con lo que ha hecho el equipo. Para mí, lo más importante es que siempre hemos sido un equipo que quiere ganar los partidos. Tenemos muchos encuentros seguidos y es fundamental mantener siempre la actitud y la mentalidad adecuadas. Hoy lo hemos demostrado".

Sobre el desarrollo del partido. "Hemos empezado muy bien, marcando el primer gol, pero después hemos tenido unos 10 o 15 minutos complicados. El ambiente del estadio ha sido fantástico. El rival también ha jugado bien y nos ha puesto las cosas difíciles en algunos momentos, pero hemos sabido controlar la situación. Eso es muy importante y estoy muy orgulloso".

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Los jugadores que han hablado en público sobre política. "Es importante que los jugadores tengan libertad para expresarse. Yo siempre les pregunto cómo están y qué necesitan. Creo que es importante que puedan hablar y sentirse cómodos. Al final, todos formamos parte del mismo equipo y tenemos que trabajar juntos".

Sobre Frenkie de Jong. "Creo que se encuentra en un buen momento. Cuando volvió después de su lesión, estaba contento de tenerlo de nuevo con nosotros. Es un jugador fantástico y todos podemos verlo. Nos aporta muchísimo".

Sobre Raphinha y su liderazgo. "Es algo de lo que siempre hablo con los jugadores: la importancia de presionar, de trabajar para el equipo y de mantener esa mentalidad. Raphinha es un ejemplo en ese sentido. Tiene una mentalidad muy fuerte y siempre quiere competir. Es un jugador muy importante para nosotros y creo que está en un buen momento".

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La importancia de esta semana de cara al futuro. "Es una semana muy importante para nosotros. Tenemos muchos partidos en pocos días y puede ser un momento importante de la temporada. Pero, como siempre digo, tenemos que centrarnos en el siguiente encuentro".

El movimiento de Olmo en el primer gol. "Creo que buscaba precisamente esa situación. Es un jugador que entiende muy bien ese tipo de movimiento".