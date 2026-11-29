Giménez, actual jugador del Dépor, se prepara para conectar un disparo durante su etapa en el Atlético de Madrid en un partido ante el Barcelona Atlético de Madrid

El Deportivo tiene la extraordinariamente difícil tarea de buscar la manera de frenar al Barcelona con una plantilla en la que apenas dos futbolistas saben lo que es ganarle al conjunto azulgrana. José María Giménez y Adrià Altimira son las únicas excepciones en un vestuario con escasa experiencia frente al cuadro culé. Entre los jugadores blanquiazules acumulan 42 encuentros contra el Barça, con un balance de cuatro victorias, seis empates y 32 derrotas. Es decir, apenas un 9,5% de triunfos.

Futbolistas como Yeremay, Mella, Mario Soriano o Villares han recorrido toda su trayectoria por debajo de Primera División antes de alcanzar la élite. Otros, por su procedencia, tampoco han tenido demasiadas oportunidades de cruzarse con el Barcelona. El resultado es un vestuario en el que solo dos integrantes pueden presumir de haber encontrado la fórmula para derrotarlo.

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Giménez es quien más veces se ha medido al conjunto azulgrana, con 21 encuentros, los mismos que frente al Real Madrid. El central uruguayo ha vivido toda esa rivalidad durante su etapa en el Atlético de Madrid. Su balance ante el Barcelona es de tres victorias, dos empates y 16 derrotas. Las dos primeras alegrías llegaron en el Metropolitano.

En noviembre de 2020, el charrúa venció por primera vez al Barça por 1-0 con un gol de Carrasco, mientras que a la temporada siguiente, en octubre de 2021, repitió triunfo, esta vez por 2-0 con tantos de Lemar y Luis Suárez. La victoria más reciente se produjo ya con Hansi Flick en el banquillo azulgrana. En diciembre de 2024, los rojiblancos se impusieron por 1-2 en el Lluís Companys con un gol de Sorloth en el minuto 90+6, aunque Giménez se fue lesionado en el 52.

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Alti también sabe lo que es asaltar el feudo barcelonista, aunque desde un contexto especialmente diferente. El lateral lo consiguió con el Leganés del exdeportivista Borja Jiménez, también en diciembre de 2024. El conjunto pepinero sorprendió al Barça de Flick con un solitario tanto del central Sergio González (0-1) que convirtió a los madrileños en protagonistas de una de las grandes sorpresas de la temporada. Alti disputó los 90 minutos de aquel encuentro y también plantó cara en el duelo de la segunda vuelta, en su segundo y último precedente ante el Barcelona. En Butarque, los de Flick ganaron por la mínima con un tanto en propia puerta de Jorge Sáenz.

Por lo tanto, son los dos únicos futbolistas de la actual plantilla blanquiazul que han conseguido derrotar al Barcelona y, además, ambos lo consiguieron al menos una vez ante el equipo dirigido por Flick. Una experiencia que contrasta con la del resto de compañeros, para quienes el enfrentamiento supondrá una oportunidad de estrenarse en ese capítulo.

Entre los demás integrantes del vestuario, Ximo Navarro es quien más veces se ha cruzado con los azulgranas, con nueve partidos repartidos entre Mallorca, Almería, Las Palmas y Alavés. Su balance es de tres empates y seis derrotas. Por su parte, Leo Román acumula cuatro encuentros, todos perdidos durante su etapa en el Mallorca, a pesar de su sobresaliente actuación en un 1-0 en el Lluís Companys en abril de 2025.

Los otros dos porteros blanquiazules, Álvaro Ferllo y Germán Parreño, tampoco tuvieron suerte. El riojano suma dos derrotas y un empate, mientras que Parreño cayó en Copa cuando defendía la portería del Ibiza (1-2). Por último, Angeliño se ha medido dos veces al Barça, ambas en la Champions con el PSV Eindhoven, sin poder ni puntuar (4-0 y 1-2).