Giménez, en un lance del juego con presencia de Lamine Yamal EFE

El internacional uruguayo Josema Giménez, defensa del Deportivo, consideró “demasiado abultada” la derrota sufrida este domingo ante el Barcelona y apuntó que el primer gol de Lamine Yamal, nada más arrancar el partido, “no se puede volver a repetir”.

“Estamos tristes por la derrota tan abultada que creo que, por cómo ha ido el partido, es demasiado castigo. Pero a pesar de eso, el equipo luchó y lo intentó, pero ellos son un gran equipo”, manifestó.

El central, que recuperó la titularidad ante el líder, lamentó el tempranero tanto de Lamine y apuntó a la “pegada” del Barcelona como el factor diferencial.

“Empezamos mal, como el día del Alavés, y el primer gol que nos hacen no puede volver a suceder. A pesar de todo, el equipo mantuvo la calma y el orden. Sabíamos cómo hacerles daño y les generamos ocasiones, pero ellos tienen mucho desequilibrio por banda con Lamine y Gordon. Nos vamos al descanso con ese gol de Olmo, que se anticipa bien, y en la segunda parte encuentran ese tercer gol y ya no pudimos sacar el partido adelante”, analizó.

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El exfutbolista del Atlético de Madrid reconoció que su equipo está pasando “por una situación jodida”, pero confía en que “todo vaya mejor” en las próximas semanas. “Estamos trabajando muy bien, así que tenemos que seguir trabajando todos unidos como venimos haciendo”, aseguró.

“Hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. La afición lo dejó todo y eso nos da fuerzas para seguir. Estos detalles nos impulsan. Somos los primeros que queremos pensar ya en el siguiente partido", comentó.