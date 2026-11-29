Raphinha y Giménez en el Dépor-Barça Quintana

Antes de iniciar el encuentro, Josema Giménez y Raphinha protagonizaron uno de los momentos más simpáticos de la tarde que se pudo ver merced a la 'Refcam', la cámara que porta el árbitro en el pecho. Durante el sorteo de campo, ambos jugadores dejaron claro que hay algo que les une: su eterno rival, el Real Madrid.

Isidro Díaz, colegiado del partido, procedió a realizar el sorteo con los dos capitanes. "¿Dejamos a los visitantes elegir?", le preguntó a Giménez. Y el central charrúa asintió. Entre el rojo y el blanco, el extremo brasileño lo tuvo claro. "Rojo", dijo. Y al capitán del Deportivo no le quedó más remedio que quedarse con el blanco, aunque no dudó en mostrar entre risas su descontento. "Yo tampoco quiero el blanco", bromeó.

La broma con el blanco en el sorteo✖️⚪ El momentazo entre Raphinha y José María Giménez 🇧🇷🇺🇾 #LALIGAenDAZN ⚽️ https://t.co/U0spI5A6KK — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026

Al final fue Raphinha el que eligió campo y el equipo coruñés sacó de centro en un partido que terminó con el 1-5 a favor de los blaugranas en el marcador.