Budimir marca en Riazor tras un error de Leo Román en la salida de balón Quintana

El Dépor se ha acostumbrado a caminar por un terreno peligroso, ya que ningún equipo de Primera ha regalado tantos goles como el blanquiazul en las trece primeras jornadas. Seis tantos nacidos de equivocaciones propias que ahora adquieren una relevancia especial con la visita del Barcelona a Riazor. Porque pocos rivales están tan preparados como el azulgrana para castigar sin piedad un fallo ajeno.

La cifra de seis errores propios que acabaron en gol del rival supone el peor registro de un equipo a estas alturas de campeonato desde el Granada de la temporada 2014-15, cuando acumulaba ocho.

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La estadística adquiere un riesgo especial ante la visita del conjunto de Hansi Flick. El Barça es uno de los equipos que mejor explota los errores del adversario gracias a una presión adelantada asfixiante y una agresividad enorme tras pérdida. No es casualidad que figure en la segunda posición de la clasificación de recuperaciones en campo rival (al inicio de esta jornada), con 115, solo por detrás del Sevilla (116).

Además, el Dépor tampoco sale bien parado en otro indicador relacionado con este problema. Es el conjunto que más pérdidas peligrosas que terminan en disparo concede, con 16. Son registros que dibujan un escenario delicado para el encuentro en Riazor.

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Los seis errores que han terminado en gol tienen protagonistas y escenarios diferentes. Ede abrió la cuenta ante el Valencia, con un pase comprometido dentro del área que aprovechó Umar Sadiq. Una jornada después, Adama Traoré introdujo el balón en su propia portería frente al Villarreal. Mario Soriano perdió un balón en el área propia ante la Real Sociedad y Zakharyan aprovechó el regalo. Leo Román falló en un disparo flojo de Requena contra el Levante y volvió a cometer un error con los pies frente a Osasuna. El último fue obra de Lucas Noubi, que facilitó la sentencia del Alavés en Mendizorroza.

En este sentido, Antonio Hidalgo es consciente del problema y en su comparecencia previa al choque dejó una advertencia que encaja con las necesidades de su equipo. “Es un día para no desesperarse demasiado”, explicó el técnico, que añadió otro aviso: “Vas a tener que sufrir mucho sin balón, estar muy ajustado, saber las situaciones en las que puedes transitar”.

El Dépor tendrá que convivir con la presión del Barça, pero también evitar que la precipitación se convierta en su peor enemigo.