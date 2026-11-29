Jugadores del Barcelona guardan un minuto de silencio en un partido de Liga FCB

El Deportivo recibe este domingo (16.15 horas, en Riazor) a un Barcelona plagado de estrellas y cuyos futbolistas brillan en innumerables apartados estadísticos. Los jugadores azulgrana lideran distintas clasificaciones y destacan en facetas muy variadas del juego, desde el gol y las recuperaciones tras pérdida hasta la velocidad y capacidad para atacar los espacios.

[1] Joan García, 25 años. Acumula cuatro porterías a cero en doce jornadas y es el penúltimo guardameta de la Liga en número de paradas. Un dato condicionado por el menor volumen de ocasiones que concede el Barça, que también se refleja en su porcentaje de intervenciones (61,8%, frente al 80,4% del curso pasado). El cuerpo técnico valoró darle descanso en Bakú por unas molestias en la rodilla derecha que arrastra desde principios de curso, pero finalmente jugó.

[23] Jules Koundé, 23 años. El gran olvidado para Hansi Flick. Apenas ha sido titular en tres jornadas de Liga y no sale de inicio desde hace más de un mes, ante el Betis. Su pérdida de peso se evidencia en las alternativas que ha buscado el técnico alemán, que ha recurrido a Eric García, João Cancelo e incluso Frenkie de Jong para ejercer de lateral derecho antes que él.

[24] Eric García, 25 años. Se ha convertido en un futbolista de total confianza para Flick. Ha sido titular en el 80% de los partidos de Liga en los que ha estado disponible y las bajas en defensa le colocan ahora como el lateral derecho titular. Es el quinto jugador de la plantilla en contribuciones defensivas por cada 90 minutos (6,3 por partido).

[5] Pau Cubarsí, 19 años. Desde Mattijjs de Ligt en 2018 ningún defensa había vuelto a ganar el Golden Boy. Cubarsí se suma a esa lista con estadísticas que retratan su estilo. Tiene un 95,6% de precisión en el pase en este curso y es el defensa del campeonato nacional con el mayor porcentaje de duelos ganados (el 81,2%). Ningún central supera tantas líneas y jugadores como él. Su gran fortaleza.

[21] Frenkie de Jong, 29 años. Las numerosas bajas en defensa le han obligado a retrasar su posición para actuar como central en varios encuentros e incluso jugó de lateral derecho en el Metropolitano.

[18] Gerard Martín, 24 años. Sus compañeros le apodan Maldini y representa "el triunfo de la clase obrera" en el vestuario azulgrana. Y es que con trabajo se ha ganado un sitio importante en el primer equipo y está silenciando el debate sobre la necesidad de fichar un central zurdo. Es el jugador con más intercepciones (46) y recuperaciones (62) de la Liga. Viene de marcar ante el Villarreal el gol que inició la remontada.

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[2] Joao Cancelo, 32 años. Asentado en el lateral izquierdo, a pierna cambiada. Defensa de vocación ofensiva, como refleja sus cinco remates a puerta, el cuarto mejor registro entre los laterales de la Liga. Ante el Racing, en el Cam Nou, firmó uno de los goles de la temporada.

[22] Marc Bernal, 19 años. De la generación del 2007, como Lamine y Cubarsí. El fichaje de Rodri le ha tapado y solo ha sido titular en cinco encuentros. Es el jugador del Barcelona que más entradas realiza (3,6 por cada 90 minutos) y suma dos asistencias. No podrá jugar por lesión.

[16] Rodri Hernández, 30 años. El Balón de Oro de 2024 podría reaparecer en Riazor tras la lesión en el bíceps femoral derecho sufrida el 3 de noviembre ante el Aston Villa. Está en la convocatoria azulgrana y el plan pasa por darle minutos para comprobar su evolución antes del duelo del miércoles ante el Atlético.

[8] Pedri, 24 años. La brújula del equipo. Es el centrocampista de la competición que más pases completa y el segundo en pases progresivos, seis más que Mario Soriano, tercero en esa clasificación. También es el que más pases entre líneas da, con 47. Su influencia no se limita a la construcción. Es el segundo centrocampista con más entradas exitosas y el tercero en recuperaciones, reflejo de la presión que hace tras pérdida.

[20] Dani Olmo, 28 años. La sanción de Fermín López le abre la puertas de la titularidad. De hecho fue uno de los que descansó ante el Sabah, en compromiso europeo entre semana. Suma tres asistencias y un gol en Liga en 370 minutos. Además, ha generado siete grandes ocasiones

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[6] Pablo Gavi, 22 años. Es el segundo jugador de campo de la plantilla con menos minutos, solo por delante de Balde. Apenas acumua 160 minutos y dos titularidades en Liga.

[10] Lamine Yamal, 19 años. El único futbolista del Barcelona que ha sido titular en las trece jornadas disputadas, Suma diez goles y nueve asistencias, con una efectividad llamativa: la mitad sus remates a puerta (20) han acabado dentro. Es el jugador que más regatea de la competición (94 completados). Flick le liberó del largo desplazamiento a Azerbaiyán y llegará a Riazor fresco.

[10] Raphinha, 29 años. El pichichi de esta campaña. Sus quince goles en 35 remates hablan de su extraordinaria eficacia de cara a puerta, muy superior a la de otros grandes goleadores como Mbappé (13 tantos en 63 disparos). Destaca por su movilidad y capacidad para atacar los espacios. El el futbolista que más desmarques dibuja, con 231, muy por delante de los 158 del francés. Además, suma 110 a la espalda de la defensa, casi el doble que el segundo en esa estadística, Iñaki Williams (58).

[9] Gabriel Jesús, 29 años. Llegó para ser el delantero suplente y está respondiendo con puntería cada vez que le dan la oportunidad. Solo ha sido titular en dos choques, pero suma tres goles y una asistencia. Acierto total. Ha marcado en sus únicos tres remates a portería.

[17] Anthony Gordon, 25 años. Fue el gran fichaje del verano en la Ciudad Condal, en una operación que alcanza los 80 millones de euros. El extremo inglés suma cinco goles como culé, dos en Liga y tres en Champions League, donde viene de marcar un doblete ante el Sabah. Destaca por su potencia en carrera. Es el tercer jugador del campeonato regular con más aceleraciones extremas, aquellas que superan los tres metros por segundo al cuadrado.

[14] Karim Adeyemi, 24 años. Se disputa con Anthony Gordon un puesto en el once titular de Hansi Flick en el extremo izquierdo. El alemán destaca especialmente por su velocidad: es el jugador de la categoría con mayor media en sus cinco registros más altos, con 34,2 kilómetros por hora.