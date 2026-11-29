Once del Deportivo ante el Barcelona Javier Alborés

Estas son las notas de los jugadores del Deportivo tras el encuentro ante el Barcelona.

Leo Román (5). Asediado. Estuvo lento en la reacción en el primer tanto del Barça, pero poco pudo hacer en el resto y evitó un marcador todavía más amplio. Debe mejorar con los pies.

Mella (3). Superado. No fue el día del extremo, que tuvo que jugar primero de carrilero derecho y luego de lateral izquierdo. Gordon lo superó con facilidad siempre y no fue rival para Lamine Yamal.

Alti (3). Expuesto. Entre Gordon y los desmarques de Raphinha le dieron la tarde al lateral catalán, demasiado expuesto como tercer central por un rival que sabe encontrar los espacios.

Loureiro (4). Exigido. Logró contener durante minutos las múltiples apariciones de segunda línea de los jugadores del Barça y saltó con acierto a los duelos, pero terminó superado por la marea.

Giménez (3). Ausente. El uruguayo era el futbolista del Dépor con más experiencia en este tipo de partidos, pero siempre llegó un segundo tarde y cometió errores de principiante como el del 1-3.

Quagliata (4). Superviviente. Decidió defender de forma conservadora a Lamine y evitó ser regateado con frecuencia, pero con él sobre el campo marcó un gol y dio una asistencia. Fue sustituido.

Casadó (3). Lento. No le hizo un favor Hidalgo poniéndole frente a su equipo cuando es evidente que está lejos de su mejor versión. Le falta ritmo tras la lesión y perdió el duelo con Dani Olmo.

Amatucci (3). Incómodo. Demasiado solo para conectar cuando tenía la pelota, sin la fuerza suficiente para imponerse en los duelos con los rivales. Nunca pudo tener peso en el partido.

Yeremay (3). Errático. Tuvo una de las mejores ocasiones del equipo nada más empezar el partido, pero no resolvió bien. No le salió nada con la pelota y se fue a la caseta antes de la hora de juego.

Bil Nsongo (5). Incansable. Trabajó lo suyo y lo de sus compañeros, tanto en la presión como cuando tuvo que dar salida al equipo. Tuvo el gol en un buen remate de cabeza que le sacó Joan García.

EL MEJOR. Aubameyang (6). De vuelta. El único futbolista blanquiazul sobre el césped que durante 90 minutos dio la sensación de poder afrontar un duelo de esta exigencia. Apenas le llegaron un par de balones en ventaja. Convirtió un gol con una vaselina exquisita ante la salida de Joan García y estuvo a punto de hacer otro que le sacó Koundé en el área pequeña. Cada movimiento y cada toque suyo era con intención, pero lamentablemente no estuvo acompañado por prácticamente nadie.

Adama Traoré (4). Solo algún chispazo.

Mario Soriano (4). Nunca encontró el ritmo.

Villares (4). Salió con el partido resuelto.

Luismi Cruz (4). Apenas intervino en el tramo final.

Eddahchouri (5). Vuelve de la lesión con ganas.