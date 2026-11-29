Deportivo-Barcelona en directo | Previa y minuto a minuto de todo lo que ocurra en Riazor (1-2)
El Dépor busca dar la sorpresa ante el líder de la categoría
El Auba más artista
Así celebró el delantero gabonés su gol al Barça, que supuso el momentáneo 1-1 en Riazor.
Actua 9Louro en Riazor
El artista gallego, 9Louro, ameniza el descanso del Dépor-Barça en el feudo blanquiazul.
El sello de Leo Román
El portero del Deportivo, Leo Román, dejó su sello en la primera mitad. Así fue la parada que evitó el 1-3.
Final de la primera parte
Se acaban los primeros 45 minutos. Manda el Barcelona en el juego y también en el electrónico merced a los tantos de Lamine y Olmo. Auba hizo el gol del Dépor, por ahora insuficiente para sumar ante el líder de LaLiga.
¡Arriba el remate de Eric!
No salió Leo Román, no logró despejar la defensa del Deportivo, y el balón acabó en las botas de Eric García, que buscó rematar de primeras, pero su tiro se fue alto.
Tres minutos de tiempo extra
El colegiado añade tres minutos en la primera mitad. El Barcelona goza de una oportunidad a balón parado.
Control del Barça
Se defiende el Dépor; juega el Barça. El conjunto catalán maneja el partido, mientras los blanquiazules buscan agarrarse a alguna ocasión aislada que le permita volvier a poner las tablas en el marcador.
¡Salva Leo Román!
Nueva ocasión clara para el Barça, esta vez tras un saque de esquina que acabó rematando Cubarsí, pero Leo Román volvió a aparecer para mantener el 1-2 en el marcador.
¡Otra de Leo Román!
Disparo de Raphinha al palo largo que acaba saliendo por la línea de fondo después de otra buena estirada de Leo Román. No saca el pie del acelerador el Barça.
¡Para Leo Román!
Salva ahora al Dépor Leo Román con una gran estirada para detener el disparo de Lamine Yamal. Quiere volver a engancharse al partido el conjunto blanquiazul.
Amarilla para Quagliata
Quagliata ve la cartulina amarilla por una entrada sobre Lamine Yamal. Malas noticias para el italiano, que tendrá que sobrevivir durante 70 minutos con una tarjeta.
Gol del Barça
Marca Dani Olmo el 1-2 después de que Gordon dejase atrás a Mella y sirviese un centro al corazón del área.
Posesión para el Barça
Empieza el equipo catalán a monopolizar la posesión ante un Dépor bien plantado, pero que renuncia a sus opciones de sacar el balón jugado ante la presión del rival.
¡Qué mano de Joan García!
Salva el portero del Barcelona el segundo del Deportivo con una gran mano que evitó que el remate de Bil se convirtiese en el 2-1.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE AUBA!
¡Empata el Deportivo! ¿Quién sino? ¡Pierre-Emerick Aubameyaaaaaaaang! Le ganó la partida el '7' blanquiazul a Cubarsí y batió a Joan García con la clase que le caracteriza. Celebró Auba a lo Michael Jackson y Riazor se vuelve loco.
Amarilla para Cancelo
Cancelo ve la cartulina amarilla por una entrada sobre Bil. Quiere espolearse el Deportivo.
Gol del Barça
Llega el primero del partido, marca Lamine Yamal. Todavía no se había asentado el Deportivo en el partido cuando el '10' blaugrana batió a Leo Román con ayuda de un Dani Olmo que dejó pasar el esférico e hizo dudar al portero blanquiazul.
¡Arranca el partido!
Rueda el balón en Riazor, primera posesión para el Deportivo.
Jugadores sobre el verde
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. ¡Esto empieza! ¡Y aquí te contamos todo lo que ocurra! ¡Quédate y disfruta!
¡Todo listo en Riazor!
Faltan diez minutos para que arranque el partido y el deportivismo ya empieza a animar a los suyos. También anima la afición del Barcelona, que llena prácticamente la esquina visitante.
Un problema a solucionar
Los errores propios, uno de los grandes defectos de este Dépor que tendrá que solucionar hoy mismo si quiere tener opciones de puntuar ante el Barcelona.
El 1x1 del Barça
Hoy es difícil pillaros despistados... Pero si pincháis aquí, podéis leer un 1x1 detallado de los jugadores del Barcelona.
Riazor quiere volver a creer en imposibles
Esta es la previa del partido que empieza en poco menos de media hora. El Deportivo recibe al Barcelona en un Riazor que apunta al lleno para afrontar una cita marcada por la ilusión y la exigencia.
¡A calentar!
Ambos equipos ya pisan el césped de Riazor para realizar los ejercicios de calentamiento. Mientras, se va llenando el estadio.
Solucionada la avería
Comienza a entrar la gente en Riazor después de que se hayan solucionado los problemas técnicos en los tornos del estadio.
Largas colas en Riazor
Se forman enormes colas en los aledaños de Riazor por los problemas técnicos en los tornos del estadio. La gente todavía no ha podido entrar y desde megafonía insisten en que todavía están intentando solucionar la avería.
La entrada a Riazor, parada
Problemas técnicos en los tornos de LaLiga impiden la entrada de la afición al estadio. Por ahora, ningún espectador ha podido acceder a Riazor.
¡Once del Dépor!
Esta es la alineación elegida por Antonio Hidalgo: Leo Román; Mella, Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Casadó, Amatucci; Aubameyang, Bil, Yeremay.
Así fue la llegada del Barcelona
El autobús del equipo culé llegó a Riazor sobre las 14.39 horas y así fue cómo lo recibió la afición del Deportivo.
¡Ya hay once del Barça!
Esta es la alineación elegida por Hansi Flick. No se guarda nada el técnico germano.
Así fue la llegada del Dépor
Hay cosas que no cambian, aunque sea el Barcelona el que visite hoy Riazor. La afición lo tiene claro: las estrellas visten de blanquiazul. Así recibió el deportivismo a sus jugadores.
El Barça, también en Riazor
Ya están todos los protagonistas en el estadio. En poco más de hora y media empieza el partido.
El Dépor, ya en Riazor
Los jugadores del Deportivo ya están en el estadio. El autobús del Barcelona todavía no ha salido del hotel.
¡Día de fútbol!
¡Buenas tardes, queridos! ¡Hoy es día de fútbol en A Coruña! Ya sabéis, en nuestro directo os contamos todo lo que ocurra en el Dépor-Barça.