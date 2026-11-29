Aubameyang marca ante el Barcelona Quintana

El Barcelona despidió al Dépor de Primera en 2018 y este domingo le ha dado la primera gran bienvenida al equipo blanquiazul a la máxima categoría. El conjunto culé pasó como un ciclón por Riazor (1-5) y se llevó por delante a un cuadro blanquiazul que, además de la derrota, que podía entrar dentro de lo previsto, se lleva un saco de malas sensaciones y suma una nueva jornada sin ganar antes de encarar una intensa recta final de 2026.

Hace algo más de una década, cuando Stephen Curry empezaba a cambiar el baloncesto para siempre en la NBA, comenzó a ponerse de moda entre los cronistas que buscaban con ansia la forma de explicar el fenómeno que sucedía ante sus ojos el término gravedad. Llegó a incluirse incluso entre las métricas de la estadística avanzada, dándole forma a la atención y el impacto que un jugador de esa dimensión puede tener en las defensas rivales. Ocho años después de que Messi certificara el descenso del Dépor a Segunda con un hat-trick, Riazor asistió a otra de esas figuras que atraen todas las miradas. De la grada y también del césped. La hipnosis a la que somete Lamine Yamal a todo aquel que lo contempla jugar a la pelota marcó el inicio de un encuentro que, cuando todavía cientos de seguidores esperaban en la puerta para entrar al recinto, ya había empezado a decantarse por la magia del 10.

No fue ni mucho menos un encuentro que pasará a la historia de la carrera del extremo azulgrana. Pero ha llegado ya a un punto, cuando todavía no ha cumplido los 20 años, en que no lo necesita para poner a sus compañeros en disposición de brillar. El Barça tiene a varios de los mejores jugadores del mundo interpretando el juego sin balón. Mentes privilegiadas entre las que sobresale un Dani Olmo que si no tiene otra consideración en el planeta fútbol es porque su continuidad física está a bastante distancia de su inteligencia. Flick no juega con 9. No lo necesita. Entre Raphinha y el elegido para acompañarlo, a veces Fermín, a veces el 20, el estrés al que someten a las defensas y a los centrocampistas rivales es tal que puede permitirse incluso marcar goles sin tocar la redonda. Lo tiene todo Olmo, que a la media hora dejó su sello, esta vez sí, impactando la pelota con un frentazo después de adelantarse a Giménez. Indetectable.

Leo Román fue la única resistencia del Dépor en los primeros 45 minutos. Hubo un conato de rebelión. Una gran respuesta, de hecho, por parte del equipo blanquiazul, que nada más sacar de centro tras encajar el 0-1 tuvo esa situación que todos se imaginan que tendrán contra el Barça. Descarga de cara ante una defensa adelantadísima, buen pase de Bil Nsongo y mano a mano de Yeremay. El canario tenía todas las opciones y eligió la peor para resolver. El meta culé le adivinó las intenciones diez minutos antes de que Aubameyang le enseñase al 10 deportivista la diferencia entre un buen jugador y una estrella mundial. Bil Nsongo, siempre Bil Nsongo, le ganó un balón largo a Gerard Martín lo justo como para pillar a Cubarsí confiado. Auba le robó la cartera como quien le quita un caramelo a un niño y se la picó con clase a Joan García, que pensó que iba a tener la misma fortuna que en la primera intervención.

El gol y la explosión de Riazor espoleó al Dépor, que estuvo a punto de hacer el segundo tras una recuperación alta. Un buen centro de Amatucci lo remató Bil en el segundo palo, pero se encontró con una gran mano del guardameta azulgrana. Espejismo blanquiazul, porque la acción se trasladó de inmediato al área de Leo Román hasta que el árbitro pitó el intermedio. De hecho, la sinfonía dirigida por Pedri y ejecutada a la perfección por los Gordon, Olmo y Raphinha solo encontró oposición en los reflejos del meta balear, que mantuvo vivo a su equipo en el encuentro cuando todo lo demás fallaba.

Modo ahorro

Que Hidalgo no quería el balón lo dejó claro desde el primer momento con la decisión de sentar a Mario Soriano. La idea de contener el torrente de juego culé con Amatucci y un Casadó que demostró estar muy lejos de la versión que lo llevó a ser importante con la otra camiseta no salió bien y acabó por desesperar a los propios jugadores deportivistas. Empezando por Giménez, que se hartó de perseguir sombras hasta el punto de saltar a Eric García más allá de la línea que divide el terreno de juego sin ningún tipo de motivo lógico. Se lo hizo pagar Lamine, claro. El zurdo aprovechó el desajuste completo en la zaga local para encontrar a Raphinha como si el centro lo pusiese con la mano en su cabeza a dos metros de distancia. Un juego de niños para el 1-3 cuando apenas se habían cumplido 50 minutos de partido.

El técnico deportivista decidió entonces que era el momento de intentar revertir la situación con la habitual llamada a Adama Traoré para generar caos. El problema para él es que Flick se guardaba también el antídoto al desorden en el banquillo. Reapareció Rodri tras varias semanas lesionado para meter definitivamente el partido en la nevera. El mediocentro agarró la pelota, dio la orden y el Barça entró entonces en un modo ahorro que le permitía pensar en el partido del martes ante el Atlético de Madrid.

No aprovechó siquiera eso el Dépor, que ya había bajado los brazos antes ante la superioridad del líder. El equipo blanquiazul fue un juguete a merced del Barcelona, que incluso sin buscarlo demasiado fue capaz de poner la guinda con dos tantos más de Rapinha, que no entiende de pactos ni de descansos.