Casadó pugna por un balón con Pedri QUINTANA

Si para alguien era especial el encuentro de este domingo, ese era Marc Casadó. El mediocentro catalán, cedido por el Barcelona, atendió a Dazn tras el choque y también se pasó por la sala de prensa. “Ha sido raro. Ellos son amigos. Son jugadores con los que estoy acostumbrado a entrenar, no a jugar contra ellos. Estoy muy contento de volver a verlos. Hemos hablado del partido y de la vida, como cuando ves a amigos que hace tiempo que no ves”, confesó.

Sobre el partido, Casadó fue claro en su análisis. “Es muy difícil jugar contra el Barcelona. Sabíamos que tendríamos poco balón y sufriríamos. Tuvimos la ocasión de Yeremay y el gol de Auba. Al final, ellos se impusieron. Y en estos partidos, las piernas te acaban pesando más y es difícil llegar a las ayudas. Hay que quedarse con la imagen del equipo en el primer tiempo”, explicó.

En todo caso, Casadó se queda con lo positivo de la tarde de ayer en Riazor. “Con 1-4 en contra, la afición estaba cantando. Yo me he sorprendido, lo hablamos entre nosotros en el banquillo. Yo esto aún no lo había vivido. Han estado espectaculares en todo momento y nos ayudan a competir en cada partido”, señaló.

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Casadó fue preguntado por la acción del primer gol del Barcelona, en la que marca Lamine Yamal gracias a un amago de Dani Olmo, que dejó pasar el balón y despistó a la defensa blanquiazul. “En la vida te imaginarías que Dani Olmo haría eso dentro del área. Por eso no nos fijamos en el balón. Cualquier jugador controlaría y chutaría, pero ellos tienen mucho talento”, aseguró.

De cara al futuro, el joven mediocentro espera que esta derrota no pase factura. “Creo que el equipo está enfocado en el siguiente partido. No hay que mirar la clasificación ni pensar en qué pasaría si perdemos los tres próximos partidos, porque también podemos ganar los tres”, zanjó.