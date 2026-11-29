Aficionados blanquiazules en los aledaños de Riazor antes del Dépor-Barça Quintana

Como es habitual, A Coruña se vistió de gala para un nuevo partido del Deportivo. Esta vez para recibir al Barcelona, líder de LaLiga. El partido levantó pasiones desde bien pronto. Incluso un día antes. Una plantilla repleta de estrellas provocó que varios aficionados se acercasen ayer al hotel en el que se hospedaría el equipo catalán para recibir a los jugadores. A pesar de la intensa lluvia. Pero hoy, A Coruña dejó claro que ser del Dépor les parece mejor.

En un domingo marcado por la jornada electoral, los más futboleros se enfundaron sus atuendos blanquiazules desde bien pronto. Fueron muchos los que se presentaron a votar con la elástica del Deportivo puesta o la bufanda colgada al cuello. No era para menos. Algunos eligieron la del Barcelona, pero fueron pocos. La mayoría de las camisetas que se veían por las calles lucían el escudo del Dépor en el pecho. Y cuanto más se acercaba la hora del encuentro, más se extendía el blanquiazul en la ciudad.

Sobre las 14.00 horas, A Coruña dejó clara una cosa: sus estrellas vestían los colores del Deportivo. Muchos aficionados se concentraron en la explanada de Riazor para recibir a los jugadores. A los del equipo coruñés. Los más aclamados, como no podía ser de otra forma, fueron Adama Traoré y Aubameyang. Más tarde llegó el autobús del Barcelona, que entró en el estadio a través de un pasillo de gente que no tardó en demostrar que el deportivismo era mayoría. Se escucharon pitos y, sobre todo, se coreó el nombre del equipo de la ciudad, el Deportivo.

🟦⬜ #DÉPOR | Gran expectación para recibir a los jugadores blanquiazules a su llegada a Riazor 🔗 Sigue en directo el minuto a minuto de todo lo que pase en el #DeporBarça https://t.co/djotyBW3Bh https://t.co/HgKEOqSPsQ — DXT Campeón (@dxt_campeon) November 29, 2026

Una vez los jugadores de ambos equipos se adentraron en el estadio, la afición se dispuso a entrar. Pero se encontró con un problema con el que ninguno de los allí presentes contaba. Una incidencia en los servidores de LaLiga evitó que la gente pudiese acceder al estadio hasta 45 minutos antes de la hora inicial del encuentro y no tardaron en formarse grandes colas en los aledaños del estadio. Sin embargo, la avería se pudo solucionar a tiempo para que la gran mayoría entrase antes del pitido inicial. Y poco a poco Riazor se fue llenando: 30. 793 espectadores.

La grada, sabedora de que tenía que empujar al equipo, animó desde el minuto uno. Ni siquiera el tanto de Lamine Yamal en el dos los frenó. Y claro, Aubameyang, en el nueve, dio al deportivismo razones para creer. No tardó el Barcelona en ahuyentar cualquier posibilidad de que algún punto se quedase en Riazor, así que tampoco tardó la afición en entender el partido como una forma de demostrar que su amor por el Dépor es incondicional.

“Ser de los que ganan es muy fácil… Ser del Deportivo nos parece mejor” fue uno de los cánticos que más resonó en el estadio. Y cuando cayó el cuarto, obra de Raphinha, Riazor estalló a cantar el ‘Dale Dé’. Incluso hubo tiempo para la ‘retranca’. Los seguidores del Barcelona, que prácticamente llenaron la zona visitante, aprovecharon la superioridad del equipo para entonar “oés” cada vez que los jugadores blaugranas enlazaban un pase. Así que la afición blanquiazul lo replicó con los suyos, aunque no lograran conectar demasiado.

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Al finalizar el encuentro, hubo tiempo para que el barcelonismo le mostrase su cariño a Marc Casadó, quien vivió una tarde especial al enfrentarse a su equipo de pertenencia. Desde la grada visitante corearon su nombre, gesto que él agradeció.

Y así finalizó la tarde, con el estadio volcado con el equipo herculino a pesar de la abultada derrota. Porque el deportivismo no entiende de resultados. Entiende de sentimiento.