Lamine Yamal en el último Barça-Villarreal EFE

El Deportivo afronta una de las grandes citas de la temporada con la visita del FC Barcelona a A Coruña. Los de Antonio Hidalgo se medirán al conjunto azulgrana en Riazor en un partido que se presenta como uno de los grandes atractivos de la decimocuarta jornada de Primera División.

El encuentro entre el Dépor y el Barça se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 16:15 horas y podrá seguirse en directo por televisión.

¿A qué hora es el Deportivo-Barcelona?

El partido entre el Deportivo y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, se jugará este domingo 29 de noviembre a las 16:15 horas en Riazor.

📅 Día: domingo 29 de noviembre

⏰ Hora: 16:15 horas

🏟️ Estadio: ABANCA-RIAZOR

🏆 Competición: LaLiga EA Sports (jornada 14)

¿Dónde ver el Deportivo-Barcelona por TV?

El encuentro entre el Deportivo y el FC Barcelona podrá verse en directo por televisión a través de DAZN LaLiga.

Además, los aficionados podrán seguir toda la actualidad del partido en Dxt Campeón, con la previa, las alineaciones y el minuto a minuto de todo lo que suceda en Riazor.