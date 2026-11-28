Hansi Flick, en rueda de prensa FC Barcelona

El Barcelona visita Riazor este domingo (16.15 horas) tras una contundente victoria ante el Sabah en Champions (1-4) y después de remontar un 0-2 frente al Villarreal en la última jornada liguera. Después de un largo viaje hasta Bakú y con el encuentro ante el Atlético en el horizonte, el equipo blaugrana visita al Deportivo con el objetivo de mantener el liderato, amenazado por un Real Madrid del que solo le separan tres puntos. Hansi Flick atendió a los medios tras el último entrenamiento antes de poner rumbo a A Coruña, despejó varias dudas sobre la enfermería y tuvo muy buenas palabras para Marc Casadó.

Rotaciones. "Tenemos una enorme calidad y es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. También tenemos que tener en cuenta a los lesionados. Sé que Gerard (Martín) está jugando continuamente, siempre a un nivel muy alto, pero necesita descansar, así que hay que gestionar sus minutos. En cuanto al resto de jugadores, para nuestro estilo de juego es importante que estén frescos y que puedan demostrar la intensidad que buscamos, lo que necesitamos y que estén atentos a cada acción, reaccionando a todo. Gestionar sus minutos es importante".

Bajas. "Marc Bernal no estará disponible y Balde también queda fuera. Rodri y Christensen y, obviamente, Lamine, viajarán y podrán jugar".

Frenkie de Jong. "Ha hecho un gran trabajo como central. Nos ha ayudado muchísimo, pero todo el mundo sabe que su posición está en el centro del campo y ahí nos puede aportar muchas cosas. Veremos cómo va el partido de mañana. Tengo tres posiciones en el centro del campo y también otros jugadores de mucha calidad. Ahora hay que decidir quiénes son los mejores para empezar y quiénes serán los que acaben el partido. También hay que tener en cuenta el partido del miércoles".

La baja de Fermín, una puerta para Dani Olmo. "Fermín estaba en un muy buen momento. Sus carreras detrás de la última línea nos dan mucho, pero es algo que Dani también puede hacer. Tienen distintos puntos fuertes, pero son jugadores de enorme calidad. Dani es un jugador que controla los tiempos del partido, que puede dar ese último pase, algo que también puede hacer Fermín. Pero Fermín hace cosas imprevisibles, que no las ves venir. Nos da muchas opciones. En el caso de Dani, estoy muy contento de tenerle de vuelta, es importante para nosotros".

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Jugar sabiendo los resultados de Real Madrid y Atlético y más descanso para los colchoneros. "No hay excusas. Siempre hay presión. El trabajo de los entrenadores es estar sometidos a ella. Cuando el resultado no era el que uno cabría esperar, también hay presión. Quizás echaré un vistazo, pero todavía queda mucho para final de temporada. Lo que hay que hacer es jugar a nuestro mejor nivel, nuestro mejor fútbol, y siempre para ganar. Ese es nuestro objetivo. Esto es el Barça, nada más".

Calendario exigente hasta final de año. "Cuando firmas el contrato con el Barça, es algo que ya sabes. Siempre hay presión. Tengo la sensación de que los jugadores son conscientes de que es un privilegio poder jugar para un club como el Barça, porque podemos conseguir títulos. En la carrera de un jugador y de un entrenador, eso es lo más importante. La presión está ahí, es alta, pero si consigues ganar, las emociones son increíbles. Y de eso se trata. Si te fijas en el final de las últimas dos temporadas, el ánimo en el vestuario es increíble. Eso es lo que quiero ver y por eso estamos trabajando tan duro y espero poder dar muchas alegrías a los aficionados".

Gestión de los minutos de Pedri ante el Sabah. "Era solo para ese partido. Está al 100%. Pero insisto, tenemos más opciones y hay que dar la oportunidad a otros jugadores. Es bueno gestionar los minutos, pero al final depende del partido. Nos tenemos que adaptar y reaccionar".

Marc Bernal. "No tiene una lesión de importancia, pero quizá no esté disponible para este partido y quizá tampoco para el del Atlético".

¿Marc Casado puede dar alguna pista al Dépor? "Podría ser, pero 'Casa' es un jugador profesional, y va a ayudar mucho con su actitud y con su mentalidad. Para el Dépor es una pieza importante. Estoy contento de que esté jugando, de vuelta tras su lesión, porque queríamos verle de vuelta. Solo puedo decir cosas positivas de él. Es un gran jugador, un gran tipo y muy profesional".

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Ebrima Tunkara. "Es un gran talento. Lo vimos cuando entrenó con nosotros la pasada temporada y esta pretemporada. Es un jugador excelente y un gran talento. No quiero decir demasiado, pero creo que tiene un gran futuro en este club".

Enfado tras el gol del Sabah. "Estaba un poco... Tenía calor, dejémoslo así. Al final controlamos el partido y cometimos un error similar al que cometimos contra el Villarreal. Siempre hablamos de los errores para cometer los menos posibles, son cosas que pasan. Estaba enfadado con esa situación. Quería haber chutado el balón, pero igual me echaban, así que mejor me lo pensé. Empezamos con buena actitud, muy centrados, y eso es lo más importante cuando juegas tan lejos de casa contra un equipo que quizá no es el mismo nivel que tú, pero es un partido de Champions y hay que respetar a cualquier rival. El objetivo eran los tres puntos. Me hubiera gustado ganar 0-4 y no 1-4, y por eso estaba un poco enfadado".

Desplazamiento a Azerbaiyán y a A Coruña la misma semana. "Las sensaciones son buenas tras ver a los jugadores entrenar hoy. Estoy contento, ha ido mejor de lo que esperaba. Ellos saben lo que significa todo esto, tienen que entrar centrados, ganar y llevarnos los tres puntos. Ese es nuestro objetivo".