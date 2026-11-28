Los jugadores del Barça se lamentan durante el 4-1 endosado por el Sevilla al Barça en el Sánchez-Pizjuán en la 2025-26 LaLiga

El Dépor afronta este domingo una misión casi imposible. Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona, en 2024, el conjunto azulgrana ha perdido trece partidos de Liga en 89 encuentros. Aunque no todas las derrotas sirven para buscar referencias de cara al partido de Riazor. Tres fueron ante los dos grandes rivales del campeonato —dos frente al Real Madrid y una contra el Atlético— y otras tres llegaron cuando el título ya estaba en el bolsillo. Fue el caso de la victoria del Villarreal en la temporada 2024-25 y las del Alavés y el Valencia en la 2025-26.

Apartados esos seis tropiezos azulgranas, quedan siete derrotas en circunstancias más parecidas a las que se encontrará el Deportivo. Es decir, ante rivales terrenales y con la Liga todavía en juego. Cuatro se produjeron en la primera campaña de Flick, frente a Osasuna (4-2), Real Sociedad (1-0), Las Palmas (1-2) y Leganés (0-1). Las otras tres llegaron en la pasada temporada, ante Sevilla (4-1), Real Sociedad (2-1) y Girona (2-1). Son estas últimas las que centran el análisis, ya que los precedentes de la 2024-25 quedan más lejos, con una plantilla bastante diferente y un Flick que todavía recurría a las rotaciones con mayor frecuencia.

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En la presente Liga, el Barça solo ha perdido ante el Real Madrid, un rival de absoluta élite que no sirve como espejo para un recién ascendido como el Dépor. Las tres derrotas elegidas permiten observar cómo equipos de otro perfil, cada uno en su nivel, consiguieron discutirle el partido al Barça. No existe una receta mágica que se pueda copiar, pero de estos tres encuentros se pueden extraer algunas pistas para conocer cómo dar guerra al casi imparable Barça de Flick.

Sevilla: una presión que el Dépor no puede copiar

El 4-1 del Sánchez-Pizjuán, en octubre de 2025, fue el resultado más contundente de los tres. Matías Almeyda, entonces técnico sevillista, planteó una defensa agresiva, con emparejamientos individuales y presión al hombre por todo el campo. El objetivo era dificultar la salida azulgrana, impedir que sus centrocampistas recibiesen con tiempo y llevar el partido a los duelos. El Sevilla buscó incomodar al Barça desde el inicio y aprovechar los espacios a la espalda de su defensa adelantada.

El Sevilla tuvo un 39,7% de posesión, pero igualó al Barcelona en toques en el área rival (29 por 28) y recuperó más veces en campo contrario (ocho por cinco). La presión y los emparejamientos le permitieron discutir la circulación azulgrana y encontrar opciones para correr y girar a los azulgranas.

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De todas formas, el marcador necesita cierto contexto. El Sevilla convirtió cuatro goles con 0,92 goles esperados (xG), mientras que el Barcelona registró 1,79. Los visitantes remataron más y tuvieron ocasiones para obtener otro resultado. Lewandowski falló un penalti que habría supuesto el 2-2 y el encuentro se rompió definitivamente en el tramo final. Hubo mérito táctico evidente del cuadro de Almeyda, pero también la efectividad local fue extraordinaria, mientras que los culés desperdiciaron ocasiones claras.

La presión hombre a hombre fue una de las claves de aquel triunfo, pero también la menos trasladable al Dépor. El equipo coruñés no ha demostrado que pueda defender así durante largos tramos ni parece contar con una colección de futbolistas especializados en perseguir rivales y sostener emparejamientos individuales por todo el campo. Intentar reproducir el plan de Almeyda sin los mecanismos ni los jugadores adecuados podría provocar una escabechina. Lo que sí puede hacer el Dépor es, en ciertas fases del encuentro, incomodar la salida de balón rival, cerrar las conexiones interiores y, si puede, castigar los espacios cuando sea capaz de recuperar el cuero.

Real Sociedad: resistir y encomendarse a Remiro

La victoria de la Real Sociedad en Anoeta, en enero de 2026, fue casi el reverso del partido del Sevilla. El equipo de Matarazzo aceptó que el Barcelona tuviese el balón y pasó muchos minutos defendiendo cerca de su área. La diferencia territorial fue enorme. El Barça alcanzó el 71,3% de posesión, completó 214 pases en el último tercio y sumó 57 toques en el área rival. La Real se quedó en un 28,7% de posesión, 50 pases en el último tercio y 18 contactos en el área azulgrana.

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Del mismo modo, la distancia en la producción ofensiva fue abismal. El Barcelona terminó con 25 remates y 2,33 xG, mientras que la Real lo hizo con siete disparos y 0,73 xG. La victoria txuri urdin se explica por la resistencia defensiva, la eficacia en sus llegadas y, sobre todo, por la actuación sobresaliente de Álex Remiro. El portero firmó probablemente su mejor partido de la temporada, con intervenciones decisivas en momentos clave.

Fue una de esas victorias que son una entre cien. De hecho, el Barça estrelló cinco disparos en los postes. Rashford hizo el 1-1 en el minuto 70, pero la Real recuperó la ventaja apenas dos minutos después, con una transición culminada por Gonçalo Guedes. Y después tuvo que aguantar el empuje azulgrana hasta el final. La diferencia en la estadística de goles esperados (0,73-2,33) resume la dimensión de la resistencia y también lo excepcional del resultado.

Mikel Oyarzabal celebra un gol en la victoria de la Real Sociedad ante el Barcelona (2-1) en la pasada Liga 2025-26. Real Sociedad

Girona: un bloque compacto y ataques verticales

El Girona de Míchel encontró una tercera vía en Montilivi, en febrero de 2026. El cuadro catalán, que descendió al término de la campaña, también renunció a discutir la posesión, pero logró que la superioridad territorial del Barça no se tradujese en un goteo constante de ocasiones. Los locales tuvieron un 29,3% de balón y permitieron 304 pases azulgranas en el último tercio y 59 toques en su área. Pese a ello, el Girona firmó 1,52 xG, ligeramente por encima de los 1,45 del Barça, y terminó con nueve remates a puerta por los cuatro del conjunto visitante.

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El Girona se organizó en un bloque medio-bajo y compacto, con una estructura que podía convertirse en un 1-4-4-2. Alternó repliegues con saltos de presión, cerró los espacios interiores y buscó avanzar rápido al recuperar para atacar la espalda de la defensa adelantada.

El PPDA (pases por acción defensiva) es una estadística que mide cuántos pases deja dar un equipo al rival en campo contrario antes de activarse para tratar de quitarle el balón o cortar la jugada. Y funciona al revés de lo intuitivo, ya que cuanto menor es el número, mayor es la intensidad de la presión. Con esto claro, cabe destacar que la presión local fue de 40,6, muy por encima del 8,1 del Barça. Por lo tanto, no fue una presión alta sostenida. El Girona recuperó cuatro veces en campo contrario, por nueve del Barça. Su apuesta fue esperar atrás y elegir cuándo saltar.

En cambio, su índice de verticalidad fue superior al azulgrana, 24,9 frente a 15,2. Esta estadística mide cuánto busca avanzar un equipo con sus pases. Puntúa cada pase según su dirección: hacia adelante suma (hasta +1 si es totalmente vertical), en horizontal no puntúa (0) y hacia atrás resta. Por lo tanto, se puede ver cómo, con menos balón, buscó progresar con más rapidez y convertir las recuperaciones en ataques directos.

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Tras el 0-1 de Cubarsí, Lemar empató y Fran Beltrán culminó la remontada en el tramo final. Fue el partido más equilibrado de los tres en calidad de ocasiones. El Girona permitió al Barça acumular pases y presencia en campo contrario, pero no monopolizar el peligro.

Los tres precedentes no dibujan un sistema único para derrotar al Barcelona. Cada plan respondió a las características de sus jugadores y no todos son trasladables al Dépor. Los tres consiguieron sacar al Barça de su zona de confort, dificultar sus conexiones interiores y aprovechar los espacios a la espalda de su defensa. Pero además necesitaron que parte del plan se saliese del guion a su favor: el Sevilla tuvo una eficacia extraordinaria, la Real necesitó a un Remiro brutal y cinco balones al poste, y el Girona igualó la producción de ocasiones pese a la enorme diferencia de posesión.

El desafío es mayúsculo para el Dépor. De las 13 derrotas ligueras de Flick en 89 partidos, solo siete llegaron ante equipos de un perfil comparable y con la Liga en juego. Tres de ellas, las más recientes, dejan algunas pistas, pero ninguna garantía. Para acercarse a la sorpresa, el Dépor de Hidalgo tendrá que encontrar un plan propio, ejecutarlo sin apenas errores y aprovechar cada oportunidad. Ante un Barça en modo rodillo en Liga, no basta con hacer muchas cosas bien. Casi todo tiene que salir perfecto a la vez.