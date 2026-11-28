Mauro Silva y Luis Enrique, durante el partido Pedro Puig

Ocurrió el 25 de enero de 1998 en un Deportivo-Barcelona al que los culés llegaron como líderes y los blanquiazules a dos puntos del descenso y con los mismos que marcaban la promoción (entonces solo bajaban directos los dos últimos y jugaban una eliminatoria por la permanencia, ante tercero y cuarto de Segunda, los dos equipos que les antecedían).

Ganó el Deportivo (3-1) porque Djalminha, en su primera temporada en Riazor, empezó a mostrar que se venía arriba en las citas más señaladas, y sí estaba Canal Plus con Carlos Martínez y Michael Robinson para narrarlo mucho mejor. “Djalma hizo unos grandísimos partidos aquel año”, defiende siempre Fran.

Aquel partido fue un oasis en un curso lamentable que empezó en el banquillo Carlos Alberto Silva, que se fue para casa tras una derrota en casa contra el Valladolid en la sexta jornada. José Manuel Corral, que había sido segundo con Toshack y estaba al frente del Fabril, tomó el relevo. Y pilotó la victoria ante el Barcelona, para el que había jugado con su filial.

Djalminha impactó, pero Mauro Silva gobernó el partido. “Es un gran futbolista que pone su calidad al servicio de su equipo”, había apuntado Louis Van Gaal a su llegada a A Coruña. Al estratega holandés (entonces no se estilaba el gentilicio neerlandés) se le había ocurrido aterrizar temprano en la ciudad para hacer un entrenamiento en A Torre, donde el campo 2 todavía era de hierba natural.

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Se encontró con más de 2.500 personas, algunas de ellas dispuestas a lanzar todo tipo de improperios a Rivaldo, que regresaba tras su subrepticia marcha al Barcelona en el mes de agosto. Corral señaló al Barcelona como uno de los mejores equipos del mundo, así que se le preguntó a Luis Enrique, que cumplía su segunda campaña como culé tras dejar al Real Madrid por esas palabras. “Eso es que sabe de fútbol”, resolvió el asturiano.

Pero aquel Dépor de entreguerras le pasó por encima a su poderoso rival. Mauro sostuvo al equipo en la medular, auxiliado por un invento de Corral, que sorprendió a todos al situar a Naybet en el pivote. Rivaldo apenas tocó bola y pasó una mala noche entre reproches. “Ya sabía que me iban a pitar sin cesar”, zanjó el brasileño.