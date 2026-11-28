Celebración de un gol de Bergantiños en la última victoria en Riazor ante el Barça Javier Alborés

El Deportivo es el quinto equipo de los que militan actualmente en Primera División que peor se le da al Barcelona cuando juega a domicilio en la máxima categoría. El conjunto azulgrana ha perdido el 39,1% de sus visitas ligueras a A Coruña, un porcentaje que solo empeoran el Real Madrid (59,4%), el Athletic (45,3%), el Atlético (43,3%) y la Real Sociedad (39,2%). Además, el registro del Dépor es prácticamente idéntico al del equipo donostiarra.

La estadística resulta todavía más llamativa al ampliar el foco al conjunto de equipos que han recibido en algún momento al Barça en Primera División. El Deportivo ocupa la décima posición de una clasificación encabezada por el Real Madrid, que ha derrotado al cuadro culé en el 59,4% de sus partidos como local.

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Justo por detrás del eterno rival azulgrana aparecen dos históricos que no están en Primera. El Salamanca, con un 58,3% de derrotas culés en su casa, y el Oviedo, con un 51,3%, completan un podio particular de campos especialmente complicados para el Barcelona.

El Dépor figura así entre los escenarios que más se le han atragantado al conjunto catalán a lo largo de su historia.